Praca dyplomowa to utwór chroniony prawem autorskim – zarówno ta pisana przez studenta, jak i źródła, z których korzysta. Znajomość zasad cytowania, praw do własnego tekstu oraz granic dozwolonego użytku pozwala świadomie korzystać z cudzego dorobku i uniknąć zarzutu plagiatu. Wyjaśniamy, co na ten temat mówi ustawa o prawie autorskim.

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Praca dyplomowa jako utwór

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Praca licencjacka, magisterska czy doktorska spełnia te przesłanki – jest utworem od chwili jej ustalenia, bez potrzeby jakiejkolwiek rejestracji.



Autorowi przysługują autorskie prawa osobiste (art. 16 ustawy), w tym prawo do autorstwa utworu i oznaczenia go swoim nazwiskiem. Prawa osobiste są niezbywalne i nieograniczone w czasie – nie można się ich zrzec ani przenieść na inną osobę. To właśnie one chronią studenta przed przywłaszczeniem jego pracy przez kogoś innego.

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Prawo cytatu – co i jak wolno cytować

Napisanie pracy naukowej bez odwołań do literatury jest praktycznie niemożliwe. Ustawa dopuszcza korzystanie z cudzych utworów w ramach tzw. prawa cytatu. Zgodnie z art. 29 ustawy, wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości – w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie czy prawa gatunku twórczości.



Kluczowe są dwa warunki. Po pierwsze, cytat pełni rolę pomocniczą – to Twój własny wywód jest główną częścią pracy, a cytat go ilustruje lub uzasadnia. Po drugie, zakres cytatu musi być uzasadniony celem. Przepisanie kilku stron cudzego tekstu, nawet z przypisem, wykracza poza granice prawa cytatu i może zostać uznane za naruszenie.

Jak poprawnie oznaczać źródła

Samo prawo cytatu nie zwalnia z obowiązku wskazania źródła. Art. 34 ustawy wymaga wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. W praktyce akademickiej realizuje się to przez przypisy i bibliografię, zgodnie ze standardem przyjętym na danej uczelni (np. przypisy dolne albo system harwardzki).

Oznaczać należy nie tylko cytaty dosłowne, ujęte w cudzysłów, ale również parafrazy – czyli cudzą myśl sformułowaną własnymi słowami. Brak przypisu przy parafrazie to jedno z najczęstszych, a zarazem najczęściej nieświadomych, źródeł zarzutu plagiatu.

Czym jest plagiat i jakie grożą za niego konsekwencje

Plagiat to przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzego utworu bez podania źródła. Konsekwencje są dwutorowe – prawne i akademickie.



Na gruncie prawa autorskiego przywłaszczenie autorstwa jest przestępstwem. Zgodnie z art. 115 ustawy, kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa cudzego utworu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.



Na uczelni wykrycie plagiatu może skutkować niedopuszczeniem do obrony, a po jej przeprowadzeniu – wszczęciem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności dyplomu oraz postępowania dyscyplinarnego. Co istotne, nieważność dyplomu można stwierdzić nawet wiele lat po ukończeniu studiów.

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Komu przysługuje prawo do publikacji pracy

Wielu absolwentów chce opublikować swoją pracę – w całości lub w formie artykułu. Obowiązuje tu szczególna zasada. Zgodnie z art. 15¹ ustawy, uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować – chyba że praca stanowi część utworu zbiorowego.



Publikując pracę, warto pamiętać także o prawach autorskich osób trzecich – na przykład do wykorzystanych ilustracji, wykresów czy obszernych fragmentów. To, co w pracy dyplomowej mieściło się w dozwolonym użytku, w publikacji o charakterze komercyjnym może już wymagać zgody uprawnionego.

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Najczęstsze, nieświadome błędy

Zarzut plagiatu wcale nie musi wynikać ze złej woli. Najczęściej to efekt pośpiechu lub nieznajomości zasad. Do typowych, często nieświadomych błędów należą:

- parafraza bez przypisu – ujęcie cudzej myśli własnymi słowami nadal wymaga wskazania źródła,

- tłumaczenie fragmentu obcojęzycznego tekstu i potraktowanie go jak własny – to również naruszenie,

- kopiowanie tabel, wykresów lub ilustracji bez podania autora i źródła,

- autoplagiat – wykorzystanie fragmentów własnej wcześniejszej pracy (np. licencjackiej) bez zaznaczenia tego.

Ważne Zasada jest prosta: każda myśl, która nie jest Twoja, musi mieć źródło. Dbałość o przypisy na etapie pisania jest znacznie łatwiejsza niż uzupełnianie ich w ostatniej chwili przed sprawdzeniem antyplagiatowym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 24). Stan prawny: lipiec 2026 r.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Artykuł przygotował zespół ekspertów serwisu EduVisor – pomagającego studentom na każdym etapie pisania pracy dyplomowej, od wyboru tematu i planu pracy, przez pomoc w opracowaniu rozdziałów teoretycznych i badawczych, po korektę i obronę pracy.