Wybór kierunku studiów to dziś decyzja, która ma zaprocentować przez całe zawodowe życie. W roku akademickim 2026/2027 na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pierwszym roku studiów znalazło się ponad pół miliona osób, a kandydaci najchętniej sięgali po medycynę, psychologię, zarządzanie oraz kierunki związane z nowymi technologiami.

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Ponad pół miliona przyjętych na studia

20 listopada 2026 opublikowano wyniki tegorocznej rekrutacji na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zestawienie przygotowano na podstawie danych zgromadzonych w systemie POL-on, który gromadzi informacje o szkolnictwie wyższym w Polsce. Łącznie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2026/2027 przyjęto 507 351 osób. To imponująca liczba, która pokazuje skalę zainteresowania kształceniem akademickim wśród młodych ludzi, ale też osób, które zdecydowały się na podjęcie lub kontynuowanie edukacji na poziomie wyższym.

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Wyniki rekrutacji nie są jedynie statystyką. Odzwierciedlają wybory dokonywane przez kandydatów, ich aspiracje, zainteresowania oraz ocenę perspektyw zawodowych po zakończeniu studiów. Widać w nich wyraźnie, że młodzi ludzie coraz uważniej przyglądają się temu, na jakie kompetencje będzie zapotrzebowanie w przyszłości.

Trzy czwarte miejsc na studiach pierwszego stopnia i jednolitych

Zdecydowana większość przyjęć dotyczyła studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na ten tryb kształcenia przyjęto 386 197 osób, czyli około trzech czwartych wszystkich nowo przyjętych studentów. Na studia drugiego stopnia przyjęto natomiast 121 154 osoby. To grupa absolwentów, którzy zdecydowali się na pogłębienie wiedzy i zdobycie dodatkowych kwalifikacji po ukończeniu wcześniejszego etapu edukacji.

Taki rozkład potwierdza, że uczelnie wciąż pozostają głównym punktem startu dla osób rozpoczynających drogę zawodową. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie nadal dominują w strukturze przyjęć, natomiast kształcenie na poziomie magisterskim pełni istotną, choć mniejszą liczebnie, rolę w uzupełnianiu wykształcenia.

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Medycyna, psychologia, zarządzanie i technologie na czele

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się kierunki związane z medycyną, psychologią, zarządzaniem oraz nowymi technologiami. Wśród popularnych wyborów znalazły się również informatyka i kierunki inżynierskie. To zestawienie kierunków mówi wiele o tym, jak młodzi ludzie postrzegają współczesny świat.

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Ważne Medycyna i psychologia odpowiadają na rosnące potrzeby społeczne związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Informatyka, nowe technologie i kierunki inżynierskie wiążą się z cyfryzacją, automatyzacją i rozwojem nowoczesnych usług. Zarządzanie z kolei pozostaje kierunkiem dla tych, którzy chcą łączyć wiedzę specjalistyczną z umiejętnościami organizacyjnymi i biznesowymi.

Popularność tych kierunków nie jest przypadkowa. Kandydaci coraz częściej wybierają studia, które dają realną szansę na zatrudnienie, stabilną pracę i rozwój zawodowy w obszarach uznawanych za kluczowe dla gospodarki i społeczeństwa.

Wybory studentów a potrzeby rynku pracy

Wyniki rekrutacji pokazują wyraźną zbieżność między zainteresowaniami kandydatów a wyzwaniami, przed którymi stoi Polska. Starzejące się społeczeństwo będzie potrzebowało więcej lekarzy, pielęgniarek, terapeutów i psychologów. Firmy technologiczne i przemysłowe poszukują informatyków, inżynierów i specjalistów od nowych technologii. Organizacje, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa potrzebują natomiast kadr zarządzających, które potrafią łączyć wiedzę, ludzi i nowoczesne narzędzia pracy. Dlatego tegoroczne wybory można odczytać jako sygnał wysyłany zarówno do uczelni, jak i do pracodawców. Młodzi ludzie chcą kształcić się w zawodach przyszłości, a nie w kierunkach, które w ich ocenie nie dają perspektyw. Uczelnie z kolei otrzymują potwierdzenie, że inwestowanie w ofertę medyczną, psychologiczną, techniczną i inżynierską odpowiada realnemu popytowi edukacyjnemu.

Minister: to dobry sygnał dla Polski

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreślił, że wyniki tegorocznej rekrutacji pokazują rosnące zainteresowanie kierunkami odpowiadającymi na najważniejsze wyzwania współczesnego świata.

Jego zdaniem duże zainteresowanie studiami medycznymi, psychologią, informatyką oraz kierunkami inżynierskimi potwierdza, że młodzi ludzie chcą rozwijać kompetencje potrzebne zarówno społeczeństwu, jak i nowoczesnej gospodarce. Minister ocenił to również jako dobry sygnał dla Polski, która w kolejnych latach będzie potrzebować coraz większej liczby wysoko wykwalifikowanych specjalistów w kluczowych obszarach rozwoju.

Wypowiedź ministra wpisuje się w szerszą interpretację danych z POL-on: rekrutacja 2026/2027 to nie tylko liczba 507 351 przyjętych osób, ale także wskazówka dotycząca tego, w jakich dziedzinach Polska będzie musiała kształcić kadry, aby sprostać wyzwaniom demograficznym, zdrowotnym, technologicznym i gospodarczym.

Na I rok studiów w roku akademickim 2026/2027, w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wg stanu na dzień 1 października 2026 r., przyjęto ogółem: 507 351 osób, w tym:

na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: 386 197 osób,

na studia drugiego stopnia: 121 154 osoby.

Do uczelni publicznych przyjęto ogółem: 350 913 – z tego 86 297 na studia drugiego stopnia, w tym na studia stacjonarne: 278 645 – z tego 61 717 na studia drugiego stopnia

Do uczelni niepublicznych (w tym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - uczelnia kościelna) przyjęto: ogółem: 156 438 – z tego 34 857 na studia drugiego stopnia, w tym na studia stacjonarne: 48 948 – z tego 4 997 na studia drugiego stopnia.

Najczęściej wybierane kierunki - uszczegółowienie

Rekrutacja na rok akademicki 2026/2027 potwierdziła niesłabnące zainteresowanie kierunkami o ugruntowanej pozycji. Jednocześnie wśród najczęściej wybieranych studiów coraz wyraźniej widoczna jest obecność kierunków związanych z nowymi technologiami i gospodarką opartą na wiedzy. Najpopularniejsze kierunki studiów w roku akademickim 2026/2027 to:

psychologia – 49709 osób kierunek lekarski – 49371 pielęgniarstwo – 38369 prawo – 34971 fizjoterapia – 32707 zarządzanie – 30861 informatyka – 23573 ekonomia – 19985 budownictwo – 19172 finanse i rachunkowość – 15692.

W zestawieniu dominują kierunki związane z ochroną zdrowia, naukami społecznymi oraz kompetencjami istotnymi dla rozwoju gospodarki i rynku pracy.

Kierunki, na które najtrudniej było się dostać

W tegorocznej rekrutacji zainteresowanie miejscami na studiach było wysokie we wszystkich grupach kierunków, jednak zdobycie indeksu na niektóre okazało się wyjątkowym wyzwaniem. O dużej konkurencji świadczy liczba kandydatów przypadających na jedno miejsce na studiach stacjonarnych. Najwyższe wskaźniki odnotowano na następujących kierunkach:

projektowanie i budowa jachtów – 23,9 (liczba kandydatów na 1 miejsce)

mikroelektronika w technice i medycynie – 23,2

zarządzanie inżynierskie – 19,1

kultury Azji i Afryki – sinologia –18,5

reżyseria –18,5.

Uczelnie publiczne najchętniej wybierane przez kandydatów

Zainteresowanie kandydatów koncentrowało się nie tylko na określonych kierunkach studiów, lecz także na uczelniach o ugruntowanej renomie i atrakcyjnej ofercie dydaktycznej. Spośród uczelni publicznych kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie najchętniej wybierali : Uczelnie najczęściej wybierane – wg ogólnej liczby przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski – 10291 osób, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 9438, Uniwersytet Łódzki – 7897, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 7386, Uniwersytet Gdański – 7177.

Uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów – wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: publiczne uczelnie akademickie: Uniwersytet Warszawski – 60738 osób, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 53603, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 46824, Politechnika Gdańska – 40751, Uniwersytet Gdański – 36655.

Publiczne uczelnie zawodowe: Akademia Tarnowska – 4471 osób, Akademia Bialska im. Jana Pawła II – 2049, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu – 1870, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu – 1606, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa – 1470

Najpopularniejsze uczelnie niepubliczne

Tegoroczna rekrutacja potwierdziła duże zainteresowanie ofertą uczelni niepublicznych. Znaczną liczbę kandydatów przyciągnęły zwłaszcza uczelnie oferujące kierunki dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz nowoczesne formy kształcenia. Wśród najpopularniejszych uczelni niepublicznych znalazły się, studia stacjonarne: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 9199 osób, Uniwersytet SWPS – 6722, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – 5923, Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 5419, Akademia WSB – 4924, Akademia Łazarskiego – 4451

Studia niestacjonarne: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – 14830, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu – 7035, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku – 6150, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – 6122, Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi – 5694.

Źródło: MNiSW, uwaga: liczba zgłoszeń kandydatów na dany kierunek studiów w uczelni jest wynikiem popularności kierunku i uczelni, ale również uwarunkowań formalnych, umożliwiających kandydatom ubieganie się o przyjęcie na kilka kierunków studiów w jednej lub w wielu uczelniach (wielokrotność zgłoszeń jednego kandydata). Opracowano w Departamencie Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich MNiSW na podstawie danych przekazanych przez uczelnie do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”.