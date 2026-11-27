Wyobraź sobie, że zaczynasz studia w Polsce, część zajęć masz online z uczelnią w Niemczech, semestr spędzasz we Francji, a dyplom podpisują uniwersytety z kilku krajów. To nie "science fiction", lecz codzienność sojuszy Uniwersytetów Europejskich. W dniu 23 listopada 2026 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dało wyraźny sygnał, że polskie uczelnie mają w tej europejskiej lidze jeszcze większy głos. Analizujemy jak będą funkcjonowały Uniwersytety Europejskie.

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Dyplom z całej Europy i studia bez granic. Polska powołuje zespół, który ma wzmocnić udział uczelni w Uniwersytetach Europejskich. 38 ekspertów ma wzmocnić polskie uczelnie w Europie

W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu doradczego ds. inicjatywy „Uniwersytety Europejskie”. To gremium ma wspierać rozwój udziału polskich uczelni w jednym z najważniejszych projektów współpracy akademickiej w Unii Europejskiej, realizowanym w ramach programu Erasmus+.

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Na czele 38-osobowego zespołu stanęła dr hab. Patrycja Matusz, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego. W jego skład weszli przedstawiciele polskich uczelni uczestniczących w międzynarodowych sojuszach oraz reprezentanci instytucji wspierających szkoły wyższe w inicjatywie – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Ważne Powołania członkom zespołu wręczyła wiceminister Maria Mrówczyńska. Podkreśliła, że inicjatywa „Uniwersytety Europejskie” jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć budujących Europejski Obszar Edukacji. Pozwala uczelniom z różnych krajów rozwijać wspólne programy kształcenia, zwiększać mobilność studentów i pracowników oraz tworzyć trwałe partnerstwa akademickie wykraczające poza jednorazowe wymiany.

Od monitoringu po usuwanie barier prawnych

Głównym zadaniem zespołu będzie koordynacja i monitorowanie udziału polskich uczelni w inicjatywie. Ma on identyfikować bariery prawne i organizacyjne oraz wypracowywać rekomendacje, które pozwolą lepiej przygotować polskie szkoły wyższe do planowanej na IV kwartał 2027 r. inicjatywy legislacyjnej Komisji Europejskiej oraz do przyszłych edycji konkursów na finansowanie sojuszy z programu Erasmus+.

Przykład W praktyce oznacza to szeroki pakiet zadań. Zespół będzie monitorował postępy realizacji programu i wskazywał wyzwania, z jakimi mierzą się uczelnie. Będzie opracowywał propozycje działań i rekomendacje dotyczące realizacji inicjatywy w Polsce oraz przyszłego wsparcia dla sojuszy.

Wspólny Dyplom Europejski i Uniwersytety Europejskie: MNiSW pracuje nad rozwiązaniami dla polskich uczelni

Szczególne znaczenie ma identyfikowanie barier prawnych związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształcenia, testowanych przez polskie uczelnie. Chodzi zwłaszcza o znak jakości „Wspólny Dyplom Europejski” – rozwiązanie, które ma umożliwić studentom uzyskiwanie kwalifikacji uznawanych przez kilka uczelni z różnych państw. Zespół ma nie tylko diagnozować problemy, ale także przygotowywać propozycje zmian w obowiązujących przepisach, służących usunięciu tych barier.

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Jak podkreśliła wiceminister Mrówczyńska, doświadczenia zdobyte przez uczelnie funkcjonujące już w sojuszach będą cennym wsparciem w tych pracach. To właśnie praktycy mają ocenić, które przepisy wymagają zmiany, aby wspólne programy, mobilność i wspólne dyplomy mogły działać sprawnie.

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Co zyskują studenci? Studia bez granic

Dla studentów sojusze Uniwersytetów Europejskich oznaczają zupełnie nowe horyzonty edukacyjne. Mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez uczelnie z różnych państw, korzystać z kursów online i stacjonarnych oferowanych przez partnerów w sojuszu, realizować część studiów za granicą oraz pracować w międzynarodowych zespołach projektowych. Coraz częściej możliwe staje się także uzyskiwanie wspólnych dyplomów lub kwalifikacji uznawanych przez kilka uczelni. To rozwiązanie, które w przyszłości może znacząco zmienić rynek pracy – absolwent nie będzie kojarzony z jedną uczelnią w jednym kraju, lecz z siecią europejskich instytucji akademickich.

Uniwersytety Europejskie wzmacniają również poczucie przynależności do europejskiej wspólnoty akademickiej. Młodzi ludzie z różnych krajów uczą się razem, rozwiązują wspólne problemy i budują relacje, które często trwają przez całe życie zawodowe. To inwestycja nie tylko w edukację, ale także w rozwój europejskiej współpracy, wzajemnego zrozumienia i zaufania - podkreśla się w MNiSW.

Co zyskują naukowcy? Projekty ponad siły jednej uczelni

Korzyści odnoszą również doktoranci i pracownicy naukowi. Udział w sojuszach ułatwia tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, wspólne prowadzenie projektów, korzystanie z infrastruktury badawczej partnerów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Dzięki zaangażowaniu w inicjatywę polscy badacze mogą uczestniczyć w przedsięwzięciach o skali i ambicjach, które często wykraczają poza możliwości pojedynczej uczelni czy nawet jednego państwa. Wspólne laboratoria, wspólne programy badawcze i wspólne aplikacje o finansowanie stają się realną perspektywą, a nie odległym marzeniem.

Dla uczelni sojusze to także sposób na podnoszenie jakości kształcenia i wzmacnianie konkurencyjności szkolnictwa wyższego w Europie. Wymiana doświadczeń między instytucjami pozwala testować nowe modele dydaktyczne, organizacyjne i prawne, które później mogą zostać wykorzystane w całym systemie.

Polska w niemal połowie wszystkich sojuszy. Seal of Excellence – oficjalny znak jakości przyznawany przez Komisję Europejską

Skala zaangażowania Polski jest już dziś imponująca. Obecnie 32 polskie uczelnie uczestniczą w 30 sojuszach Uniwersytetów Europejskich dofinansowanych przez Komisję Europejską. Ponadto cztery polskie uczelnie są w sojuszach, które otrzymały tzw. Seal of Excellence – oficjalny znak jakości przyznawany przez Komisję Europejską. Oznacza on, że projekt sojuszu został oceniony jako znakomity, ale nie otrzymał finansowania z programu Erasmus+ wyłącznie z powodu wyczerpania budżetu.

Ważne Łącznie daje to 36 polskich uczelni obecnych w niemal połowie wszystkich sojuszy. To potwierdzenie aktywnej roli naszego kraju w budowaniu Europejskiego Obszaru Edukacji – i jednocześnie punkt wyjścia do dalszego wzmacniania tej pozycji.

Podsumowując, powołanie Zespołu doradczego ds. inicjatywy „Uniwersytety Europejskie” to krok, który ma przełożyć dotychczasowe sukcesy polskich uczelni na jeszcze silniejszą obecność w europejskiej współpracy akademickiej. 38-osobowe gremium pod kierownictwem dr hab. Patrycji Matusz będzie monitorować realizację programu, identyfikować bariery prawne i organizacyjne oraz przygotowywać rekomendacje przed inicjatywą legislacyjną Komisji Europejskiej planowaną na IV kwartał 2027 r. Dla studentów i naukowców oznacza to perspektywę studiów i badań bez granic, wspólnych dyplomów i międzynarodowych projektów. Dla Polski – szansę na umocnienie pozycji w niemal połowie sojuszy Uniwersytetów Europejskich i realny wpływ na kształtowanie przyszłości europejskiej edukacji.

Źródło: MNiSW