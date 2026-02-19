REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » 6 dni trwa wiosenna przerwa w szkole: Wielkanoc 2026. Kiedy wypadają dni wolne z powodu egzaminu ósmoklasisty?

6 dni trwa wiosenna przerwa w szkole: Wielkanoc 2026. Kiedy wypadają dni wolne z powodu egzaminu ósmoklasisty?

19 lutego 2026, 19:47
Emilia Panufnik
wiosenna przerwa w szkole 2026 kwiecień maj dni wolne świąteczna
Wiosenna przerwa w szkole 2026 - dni wolne w kwietniu i maju w szkołach
Shutterstock

Wielkanoc wypada 5 kwietnia 2026 roku w niedzielę. Jaka jest przerwa w szkole? Kiedy zaczyna się wolne? Ile trwa wiosenna przerwa świąteczna w kwietniu? Kiedy jest wolne od szkoły w maju 2026 roku z powodu egzaminu ósmoklasisty?

Wielkanoc 2026

Wielkanoc to święto ruchome, które wypada zawsze w niedzielę. W tym roku Wielkanoc odbędzie się 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. To najważniejsze święto dla chrześcijan. Jak ustala się dzień Wielkanocy? Każdego roku święto przypada na pierwszą niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Możliwe daty dla Wielkanocy znajdują się więc w przedziale od 22 marca do 25 kwietnia.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkole

W związku z Wielkanocą w szkołach przewidziano tzw. wiosenną przerwę świąteczną. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 wolne od szkoły ustalono na okres 2-7 kwietnia 2026 roku (od czwartku do wtorku). Przerwa świąteczna obejmuje sześć dni:

przerwa wiosenna świąteczna w szkole 2026 wielkanoc

Przerwa wiosenna/świąteczna w szkole 2026 od 2 do 7 kwietnia

Shutterstock

  1. Wielki Czwartek
  2. Wielki Piątek
  3. Wielką Sobotę
  4. Wielkanoc
  5. Poniedziałek Wielkanocny
  6. wtorek

Wolne od szkoły w maju 2026 - egzamin ósmoklasisty

Oprócz wiosennej przerwy świątecznej związanej ze świętem Wielkiej Nocy, uczniowie mają wolne również w maju. Szkoły zamknięte są oczywiście w dni ustawowo wolne od pracy czyli 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). W tym roku 1 maja to piątek, a 3 maja wypada w niedzielę. Święto Flagi czyli 2. maja to sobota. Ponadto, w maju ósmoklasiści piszą 3-dniowy egzamin. W trakcie tych 3 dni pozostali uczniowie mają wolne od szkoły. W tym roku egzamin ósmoklasisty wypada w dniach 11-13 maja (poniedziałek-środa)..

Dni wolne od szkoły w maju:

dni wolne w maju 2026

Dni wolne w maju 2026 r. w szkole

Shutterstock

  • 1 maja 2026 r. (piątek)
  • 11-13 maja 2026 r. (poniedziałek, wtorek, środa)
Źródło: INFOR
