Kiedy jest wiosenna przerwa w szkole? Wielkanoc 2026 i dni wolne z powodu egzaminu ósmoklasisty

Wielkanoc wypada 5 kwietnia 2026 roku w niedzielę. Kiedy zaczyna się przerwa wiosenna w szkole? Ile jest dni wolnych w kwietniu? Kiedy jest wolne od szkoły w maju 2026 roku z powodu egzaminu ósmoklasisty?

Kiedy jest Wielkanoc 2026?

Wielkanoc to święto ruchome, które wypada zawsze w niedzielę. W tym roku Wielkanoc odbędzie się 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. To najważniejsze święto dla chrześcijan. Jak ustala się dzień Wielkanocy? Każdego roku święto przypada na pierwszą niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Możliwe daty dla Wielkanocy znajdują się więc w przedziale od 22 marca do 25 kwietnia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy jest wiosenna przerwa świąteczna w szkole?

W związku z Wielkanocą w szkołach przewidziano tzw. wiosenną przerwę świąteczną. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 wolne od szkoły ustalono na okres 2-7 kwietnia 2026 roku (od czwartku do wtorku). Przerwa świąteczna obejmuje sześć dni:

przerwa wiosenna świąteczna w szkole 2026 wielkanoc Przerwa wiosenna/świąteczna w szkole 2026 od 2 do 7 kwietnia Shutterstock

Wielki Czwartek Wielki Piątek Wielką Sobotę Wielkanoc Poniedziałek Wielkanocny wtorek

Wolne od szkoły w maju 2026 - egzamin ósmoklasisty

Oprócz wiosennej przerwy świątecznej związanej ze świętem Wielkiej Nocy, uczniowie mają wolne również w maju. Szkoły zamknięte są oczywiście w dni ustawowo wolne od pracy czyli 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). W tym roku 1 maja to piątek, a 3 maja wypada w niedzielę. Święto Flagi czyli 2. maja to sobota. Ponadto, w maju ósmoklasiści piszą 3-dniowy egzamin. W trakcie tych 3 dni pozostali uczniowie mają wolne od szkoły. W tym roku egzamin ósmoklasisty wypada w dniach 11-13 maja (poniedziałek-środa)..

Dni wolne od szkoły w maju:

REKLAMA

dni wolne w maju 2026 Dni wolne w maju 2026 r. w szkole Shutterstock