REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Kiedy jest wiosenna przerwa w szkole? Wielkanoc 2026 i dni wolne z powodu egzaminu ósmoklasisty

Kiedy jest wiosenna przerwa w szkole? Wielkanoc 2026 i dni wolne z powodu egzaminu ósmoklasisty

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 13:15
Emilia Panufnik
wiosenna przerwa w szkole 2026 kwiecień maj dni wolne świąteczna
Kiedy jest wiosenna przerwa w szkole? Wielkanoc 2026 i dni wolne z powodu egzaminu ósmoklasisty
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielkanoc wypada 5 kwietnia 2026 roku w niedzielę. Kiedy zaczyna się przerwa wiosenna w szkole? Ile jest dni wolnych w kwietniu? Kiedy jest wolne od szkoły w maju 2026 roku z powodu egzaminu ósmoklasisty?

Kiedy jest Wielkanoc 2026?

Wielkanoc to święto ruchome, które wypada zawsze w niedzielę. W tym roku Wielkanoc odbędzie się 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. To najważniejsze święto dla chrześcijan. Jak ustala się dzień Wielkanocy? Każdego roku święto przypada na pierwszą niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Możliwe daty dla Wielkanocy znajdują się więc w przedziale od 22 marca do 25 kwietnia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Kiedy jest wiosenna przerwa świąteczna w szkole?

W związku z Wielkanocą w szkołach przewidziano tzw. wiosenną przerwę świąteczną. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 wolne od szkoły ustalono na okres 2-7 kwietnia 2026 roku (od czwartku do wtorku). Przerwa świąteczna obejmuje sześć dni:

przerwa wiosenna świąteczna w szkole 2026 wielkanoc

Przerwa wiosenna/świąteczna w szkole 2026 od 2 do 7 kwietnia

Shutterstock

  1. Wielki Czwartek
  2. Wielki Piątek
  3. Wielką Sobotę
  4. Wielkanoc
  5. Poniedziałek Wielkanocny
  6. wtorek

Wolne od szkoły w maju 2026 - egzamin ósmoklasisty

Oprócz wiosennej przerwy świątecznej związanej ze świętem Wielkiej Nocy, uczniowie mają wolne również w maju. Szkoły zamknięte są oczywiście w dni ustawowo wolne od pracy czyli 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). W tym roku 1 maja to piątek, a 3 maja wypada w niedzielę. Święto Flagi czyli 2. maja to sobota. Ponadto, w maju ósmoklasiści piszą 3-dniowy egzamin. W trakcie tych 3 dni pozostali uczniowie mają wolne od szkoły. W tym roku egzamin ósmoklasisty wypada w dniach 11-13 maja (poniedziałek-środa)..

Dni wolne od szkoły w maju:

REKLAMA

dni wolne w maju 2026

Dni wolne w maju 2026 r. w szkole

Shutterstock

  • 1 maja 2026 r. (piątek)
  • 11-13 maja 2026 r. (poniedziałek, wtorek, środa)
Zobacz również:
Powiązane
Barbara Nowacka: Decyzja o obowiązkowej edukacji zdrowotnej już w marcu
Barbara Nowacka: Decyzja o obowiązkowej edukacji zdrowotnej już w marcu
Dlaczego dzieci osiągają gorsze wyniki w badaniach online niż twarzą w twarz? Eksperci mają odpowiedź
Dlaczego dzieci osiągają gorsze wyniki w badaniach online niż twarzą w twarz? Eksperci mają odpowiedź
Egzamin ósmoklasisty 2026: termin, procedura, podstawa prawna
Egzamin ósmoklasisty 2026: termin, procedura, podstawa prawna
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Będą mniejsze grupy w przedszkolach i klasy w szkołach? Maksymalnie do 18. dzieci - jest projekt ustawy
12 mar 2026

W przedszkolach i szkołach powinny być mniejsze grupy, ale czy będą? Pojawił się projekt ustawy nowelizujący Prawo oświatowe. Proponowane rozwiązanie to maksymalnie 18 dzieci w grupach w przedszkolu. Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniował projekt i wnioskuje także o maksymalnie 20 dzieci w klasach. Zwraca uwagę na projakościowy wymiar zmian liczby dzieci.
Cyfrowe zagrożenia dzieci? Problemy mają głębsze źródła niż smartfony i internet
12 mar 2026

W debacie publicznej zbyt łatwo przypisuje się technologiom cyfrowym rolę głównego sprawcy problemów dzieci i młodzieży, podczas gdy ich źródła są o wiele głębsze i bardziej złożone – uważają autorzy raportu eksperckiego na temat cyfrowego dorastania z Uniwersytetu SWPS.
Liceum sztuk plastycznych - rekrutacja, egzaminy, ile lat trwa nauka
12 mar 2026

Publiczne licea plastyczne (sztuk plastycznych) których jest kilkadziesiąt prowadzone są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z uwagi na powyższe, zasady rekrutacji do tego rodzaju szkoły średniej charakteryzują się odrębności w porównaniu z innym placówkami, wynikające nie tylko z organizowania egzaminów wstępnych wiedzy i umiejętności związanych z profilem szkoły.
Czy MEN zmieni system oceny zachowania uczniów w szkołach?
12 mar 2026

Zdaniem Barbary Nowackiej, szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”. Czy to oznacza, że resort planuje zmiany w tym zakresie?

REKLAMA

To przełom w sprawie wynagradzania nauczycieli za udział w wycieczkach? Są ustalenia grupy roboczej
11 mar 2026

Czy nauczyciele w końcu doczekają się zmian w zakresie rozliczania czasu pracy i wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych? Podczas spotkania grupy roboczej do spraw wynagradzania przedstawiano wstępne ustalenia dotyczące wynagradzania m.in. za czas wycieczek szkolnych.
Przedszkola nie będą wolne od ekranów? MEN reaguje na uwagi nauczycieli
11 mar 2026

Kwestia korzystania z ekranów w przedszkolach stała się przedmiotem gorącego sporu – pisze we wtorek „Dziennik Gazeta Prawna”. MEN zmieniło stanowisko i łagodzi zakaz, reagując na uwagi nauczycieli.
Legitymacja służbowa nauczyciela potwierdza zatrudnienie. Czy przyznaje prawa do ulg i zniżek?
12 mar 2026

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie wiążą faktu posiadania przez nauczyciela legitymacji z prawem do określonych ulg. Zarówno mLegitymacja jak i legitymacja służbowa nauczyciela w postaci karty potwierdzają zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
Uczniowie mogą zwolnić się z lekcji, a nauczyciele nie mogą im odmówić
10 mar 2026

Tematyka związana z organizacją w szkołach lekcji religii budzi w ostatnim czasie wiele emocji. Tymczasem zbliża się Wielkanoc, a wraz z nią planowa prac szkół zostanie zakłócona by umożliwić uczniom uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice alarmują, że w tym zakresie niezbędne jest odgórne ustalenie zasad działania.

REKLAMA

Nowy dodatek dla nauczycieli realizujących edukację włączającą? Do MEN wpłynął wniosek w sprawie zmiany przepisów
10 mar 2026

Czy nauczyciele pracujący w modelu edukacji włączającej powinni otrzymywać dodatek za warunki pracy? Na takie pytanie będzie musiał odpowiedzieć resort edukacji, do którego wpłynął wniosek o przeprowadzenie analizy porównawczej warunków pracy tych nauczycieli i nauczycieli szkół specjalnych.
Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica
10 mar 2026

Rodzice często nie wiedzą, że przez sześć miesięcy od ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty mają prawo stanąć "oko w oko" z arkuszem, który zadecydował o ocenie ich dziecka. To nie tylko formalność – to realna szansa, by sprawdzić, czy żadna pomyłka nie zaniżyła wyniku dziecka i de facto nie zdecydowała o dalszym wyborze szkoły a nawet przyszłości zawodowej. Jednak procedura jest i trzeba jej dochować. Zatem jak kształtuje się wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – jakie są prawa ucznia i rodzica?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA