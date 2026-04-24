Pomimo krótkiej majówki uczniowie mają 4 dni wolnego od szkoły. Kiedy wypadają dni wolne w maju 2026 r.?

REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Pomimo krótkiej majówki uczniowie mają 4 dni wolnego od szkoły. Dlaczego? Kiedy wypadają dni wolne w maju 2026 r.?

Pomimo krótkiej majówki uczniowie mają 4 dni wolnego od szkoły. Dlaczego? Kiedy wypadają dni wolne w maju 2026 r.?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 kwietnia 2026, 09:57
Emilia Panufnik
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile jest dni wolnych w szkole w maju 2026 r.? Przerwa wielkanocna już za nami, ale to nie jedyne wiosenne dni wolne. Kiedy jeszcze uczniowie nie pójdą do szkoły?

Przerwa wiosenna w szkole 2026

Wielkanoc to święto ruchome, które wypada zawsze w niedzielę. W tym roku Wielkanoc odbędzie się 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. To najważniejsze święto dla chrześcijan. Jak ustala się dzień Wielkanocy? Każdego roku święto przypada na pierwszą niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Możliwe daty dla Wielkanocy znajdują się więc w przedziale od 22 marca do 25 kwietnia.

REKLAMA

REKLAMA

W związku z Wielkanocą w szkołach przewidziano tzw. wiosenną przerwę świąteczną. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 wolne od szkoły ustalono na okres 2-7 kwietnia 2026 roku (od czwartku do wtorku). Przerwa świąteczna obejmuje sześć dni:

Przerwa wiosenna/świąteczna w szkole 2026 od 2 do 7 kwietnia

Shutterstock

  1. Wielki Czwartek
  2. Wielki Piątek
  3. Wielką Sobotę
  4. Wielkanoc
  5. Poniedziałek Wielkanocny
  6. wtorek

Wolne od szkoły w maju 2026 - egzamin ósmoklasisty

Oprócz wiosennej przerwy świątecznej związanej ze świętem Wielkiej Nocy, uczniowie mają wolne również w maju. Szkoły zamknięte są oczywiście w dni ustawowo wolne od pracy czyli 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). W tym roku 1 maja to piątek, a 3 maja wypada w niedzielę. Święto Flagi czyli 2. maja to sobota. Ponadto, w maju ósmoklasiści piszą 3-dniowy egzamin. W trakcie tych 3 dni pozostali uczniowie mają wolne od szkoły. W tym roku egzamin ósmoklasisty wypada w dniach 11-13 maja (poniedziałek-środa)..

Dni wolne od szkoły w maju:

REKLAMA

Dni wolne w maju 2026 r. w szkole

Shutterstock

  • 1 maja 2026 r. (piątek)
  • 11-13 maja 2026 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

Łącznie w maju uczniowie będą mieli jeszcze 4 dni wolne od szkoły - w piątek 1 maja i 3 dodatkowe dni w związku z egzaminami ósmoklasistów od 11 do 13 maja.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
Powiązane
Egzamin ósmoklasisty 2026: terminy, czas trwania, procedura, podstawa prawna
Egzamin ósmoklasisty 2026: terminy, czas trwania, procedura, podstawa prawna
Dlaczego dzieci osiągają gorsze wyniki w badaniach online niż twarzą w twarz? Eksperci mają odpowiedź
Dlaczego dzieci osiągają gorsze wyniki w badaniach online niż twarzą w twarz? Eksperci mają odpowiedź
Barbara Nowacka: Decyzja o obowiązkowej edukacji zdrowotnej już w marcu
Barbara Nowacka: Decyzja o obowiązkowej edukacji zdrowotnej już w marcu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami
24 kwi 2026

W piątek rok szkolny kończą maturzyści, czyli uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W tym dniu odbiorą świadectwa ukończenia szkoły, a 4 maja rozpoczną egzaminy maturalne.
Młodzi nie wiążą się z jednym zawodem na całe życie. AI zmieni rynek pracy
24 kwi 2026

Młodzi ludzie godzą się z tym, że zawody dzisiaj przez nich wybierane nie są na całe życie – powiedział ekspert rynku pracy prof. Jacek Męcina. Dodał, że w związku z rozwojem AI niektóre zawody znikną, a atrakcyjne staną się profesje związane np. z HR-em czy usługami zdrowotnymi.
Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
23 kwi 2026

Lipcowy poranek, przyspieszone bicie serca i jedno kliknięcie, od którego zależą wymarzone studia. Egzamin dojrzałości to dla wielu absolwentów szkół średnich najważniejszy test w dotychczasowym życiu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie kluczowe informacje: od dokładnych dat i godzin publikacji rezultatów, przez instrukcję logowania się do systemu, aż po zasady dotyczące ewentualnej poprawki. Sprawdź, jak przygotować się na dzień ogłoszenia wyników!
Brak perspektywy wzrostu płac. Nauczyciele odchodzą z zawodu z powodu wynagrodzeń
23 kwi 2026

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do sejmowej podkomisji o natychmiastowe podjęcie prac nad inicjatywą ZNP dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli. Związek przedstawił też propozycję zmian w progach podatkowych.

REKLAMA

MEN: Rośnie liczba nauczycieli. Czy brakuje dla nich wolnych miejsc pracy?
22 kwi 2026

Według wiceministra edukacji Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie statystyki wykazują dla nich najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy.
Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"
21 kwi 2026

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.
Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
20 kwi 2026

Barbara Nowacka zapowiada wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach. Kształcenie obronne zastąpi edukację dla bezpieczeństwa. Zdaniem szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej o odpowiednie narzędzia, takie jak fantomy, powinny zadbać samorządy. Ich problemem jest również budowa strzelnic.
Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?
20 kwi 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie określa przesłanki, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu maturalnego. Głównym powodem jest łamanie zasad samodzielnego rozwiązywania zadań, co obejmuje korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, elektronika, sztuczna inteligencja) oraz współpracę z innymi zdającymi. Zbliża się wielkimi krokami Matura 2026. Zatem przypominamy co grozi za ściąganie na egzaminie dojrzałości.

REKLAMA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny żłobek – sale sensoryczne 2026
20 kwi 2026

Ruszył nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026. Celem programu jest wyposażenie pomieszczeń instytucji, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Można pozyskać nawet 80 tys. zł dofinansowania.
Wybór szkoły ponadpodstawowej. Ekspert wyjaśnia co naprawdę się liczy
20 kwi 2026

Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej uczeń powinien m.in. zastanowić się z rodzicami nad swoimi mocnymi i słabymi stronami - powiedziała PAP kierowniczka Centrum Doradztwa Zawodowego Beata Grzelak. Wysokie miejsce szkoły w rankingu nie gwarantuje, że będzie ona dobra dla każdego ucznia - dodała.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA