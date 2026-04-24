Pomimo krótkiej majówki uczniowie mają 4 dni wolnego od szkoły. Kiedy wypadają dni wolne w maju 2026 r.?

Pomimo krótkiej majówki uczniowie mają 4 dni wolnego od szkoły. Dlaczego? Kiedy wypadają dni wolne w maju 2026 r.?
Ile jest dni wolnych w szkole w maju 2026 r.? Przerwa wielkanocna już za nami, ale to nie jedyne wiosenne dni wolne. Kiedy jeszcze uczniowie nie pójdą do szkoły?
Przerwa wiosenna w szkole 2026
Wielkanoc to święto ruchome, które wypada zawsze w niedzielę. W tym roku Wielkanoc odbędzie się 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. To najważniejsze święto dla chrześcijan. Jak ustala się dzień Wielkanocy? Każdego roku święto przypada na pierwszą niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Możliwe daty dla Wielkanocy znajdują się więc w przedziale od 22 marca do 25 kwietnia.
W związku z Wielkanocą w szkołach przewidziano tzw. wiosenną przerwę świąteczną. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 wolne od szkoły ustalono na okres 2-7 kwietnia 2026 roku (od czwartku do wtorku). Przerwa świąteczna obejmuje sześć dni:
- Wielki Czwartek
- Wielki Piątek
- Wielką Sobotę
- Wielkanoc
- Poniedziałek Wielkanocny
- wtorek
Wolne od szkoły w maju 2026 - egzamin ósmoklasisty
Oprócz wiosennej przerwy świątecznej związanej ze świętem Wielkiej Nocy, uczniowie mają wolne również w maju. Szkoły zamknięte są oczywiście w dni ustawowo wolne od pracy czyli 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). W tym roku 1 maja to piątek, a 3 maja wypada w niedzielę. Święto Flagi czyli 2. maja to sobota. Ponadto, w maju ósmoklasiści piszą 3-dniowy egzamin. W trakcie tych 3 dni pozostali uczniowie mają wolne od szkoły. W tym roku egzamin ósmoklasisty wypada w dniach 11-13 maja (poniedziałek-środa)..
Dni wolne od szkoły w maju:
- 1 maja 2026 r. (piątek)
- 11-13 maja 2026 r. (poniedziałek, wtorek, środa)
Łącznie w maju uczniowie będą mieli jeszcze 4 dni wolne od szkoły - w piątek 1 maja i 3 dodatkowe dni w związku z egzaminami ósmoklasistów od 11 do 13 maja.
