Przerwa świąteczna - Wielkanoc 2026 i dni wolne z powodu egzaminu ósmoklasisty to 9 dni wolnego od szkoły

Przerwa świąteczna - Wielkanoc 2026 i dni wolne z powodu egzaminu ósmoklasisty to 9 dni wolnego od szkoły

23 marca 2026, 21:07
Emilia Panufnik
wiosenna przerwa w szkole 2026 kwiecień maj dni wolne świąteczna
Przerwa świąteczna - Wielkanoc 2026 i dni wolne z powodu egzaminu ósmoklasisty to 9 dni wolnego od szkoły
Kiedy zaczyna się przerwa świąteczna w szkole? Wielkanoc wypada 5 kwietnia 2026 roku w niedzielę. Ile jest dni wolnych w kwietniu? Kiedy jest wolne od szkoły w maju 2026 roku z powodu egzaminu ósmoklasisty? W sumie będzie 9 dni wolnych od szkoły.

Kiedy jest Wielkanoc 2026?

Wielkanoc to święto ruchome, które wypada zawsze w niedzielę. W tym roku Wielkanoc odbędzie się 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. To najważniejsze święto dla chrześcijan. Jak ustala się dzień Wielkanocy? Każdego roku święto przypada na pierwszą niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Możliwe daty dla Wielkanocy znajdują się więc w przedziale od 22 marca do 25 kwietnia.

Świąteczna przerwa w szkole - kwiecień 2026

W związku z Wielkanocą w szkołach przewidziano tzw. wiosenną przerwę świąteczną. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 wolne od szkoły ustalono na okres 2-7 kwietnia 2026 roku (od czwartku do wtorku). Przerwa świąteczna obejmuje sześć dni:

Przerwa wiosenna/świąteczna w szkole 2026 od 2 do 7 kwietnia

  1. Wielki Czwartek
  2. Wielki Piątek
  3. Wielką Sobotę
  4. Wielkanoc
  5. Poniedziałek Wielkanocny
  6. wtorek

Wolne od szkoły w maju 2026 - egzamin ósmoklasisty

Oprócz wiosennej przerwy świątecznej związanej ze świętem Wielkiej Nocy, uczniowie mają wolne również w maju. Szkoły zamknięte są oczywiście w dni ustawowo wolne od pracy czyli 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). W tym roku 1 maja to piątek, a 3 maja wypada w niedzielę. Święto Flagi czyli 2. maja to sobota. Ponadto, w maju ósmoklasiści piszą 3-dniowy egzamin. W trakcie tych 3 dni pozostali uczniowie mają wolne od szkoły. W tym roku egzamin ósmoklasisty wypada w dniach 11-13 maja (poniedziałek-środa)..

Dni wolne od szkoły w maju:

Dni wolne w maju 2026 r. w szkole

  • 1 maja 2026 r. (piątek)
  • 11-13 maja 2026 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

Łącznie na wiosnę uczniowie będą mieli dodatkowe 9 dni wolnych od szkoły - 6 dni świątecznych i 3 dni w związku z egzaminami ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin, procedura, podstawa prawna
Barbara Nowacka: Decyzja o obowiązkowej edukacji zdrowotnej już w marcu
Dlaczego dzieci osiągają gorsze wyniki w badaniach online niż twarzą w twarz? Eksperci mają odpowiedź
Edukacja
Dwie drogi do muzyki: jak naprawdę wygląda edukacja muzyczna w Polsce
23 mar 2026

Jak kształcenie plastyczne również nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zbliżone cyklem do ogólnokształcącego, to sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o edukacja muzyczną. Kształcenie muzyczne na poziomie średnim może się odbywać dwutorowo w zależności od dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia.
Wracają do Polski, ale nie do tej samej szkoły. O niewidzialnych wyzwaniach edukacyjnych dzieci powracających z emigracji
23 mar 2026

Powroty dzieci z emigracji do Polski coraz częściej stają się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego, a nie jedynie incydentalnym zjawiskiem związanym z decyzjami pojedynczych rodzin. Według danych GUS i Eurostatu, w latach 2016–2023 do Polski powróciło ponad 300 tys. obywateli w wieku produkcyjnym, z czego znaczącą część stanowiły rodziny z dziećmi w wieku szkolnym.
Donald Tusk nalega na szybkie wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach
20 mar 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami zakazującymi korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Decyzja w tej sprawie została przyspieszona po rozmowie Barbary Nowackiej z premierem. Zmiany mają być wdrożone nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe.
Koniec szkolnych nakazów ubioru? Minister Nowacka rozwiewa wątpliwości
20 mar 2026

MEN nie planuje w żaden sposób centralnie ustalać tego, jak uczniowie mają wyglądać i jak się ubierać - przekazała ministra Barbara Nowacka. Dodała, że zgodnie z projektem o prawach i obowiązkach ucznia, szkoła nie będzie mogła narzucać m.in. fryzur i kolorów ubrań - o ile nie naruszą jasno określonych zasad.

Rząd podnosi pensje nauczycieli. ZNP: to jedynie waloryzacja wynagrodzeń
19 mar 2026

Podwyżki dla nauczycieli stały się faktem – choć trudno mówić o przełomie. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 151 do 186 zł brutto, co dla wielu pedagogów oznacza raczej symboliczny gest niż realną poprawę sytuacji finansowej. Rozporządzenie w tej sprawie podpisały szefowe resortów edukacji i pracy, zamykając kolejny etap dyskusji o płacach w oświacie, która – jak pokazuje praktyka – wciąż daleka jest od finału.
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
19 mar 2026

Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Dziś co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Jeszcze 10 lat temu na korepetycje chodził tylko co 7. uczeń. Czy są one realnie potrzebne? Dlaczego tak się dzieje i czy dodatkowe lekcje z korepetytorem to dziś konieczność?
Szkoły średnie zawodowe – co warto wiedzieć?
19 mar 2026

Mimo, że większość ósmoklasistów chce się dalej kształcić w szkołach średnich ogólnokształcących istnieją inne możliwości dalszej edukacji, która jest obowiązkowa do 18 roku życia. Kształcenie zawodowe odbywa się w trzyletnich szkołach branżowych I stopnia i pięcioletnich technikach.
Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Minister Nowacka podała termin
18 mar 2026

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka poinformowała, że resort kończy prace nad przepisami wprowadzającymi zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Dodała, że decyzja została przyspieszona po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

Matura 2026. Nieobecność na egzaminie - to mówią przepisy
18 mar 2026

Maturalny maraton 2026 rozpocznie się już 4 maja 2026 r. Czasu na naukę coraz mniej, choć nadal można bardzo dużo zrobić i nadrobić. Co się jednak wydarzy, gdy maturzysta nie będzie mógł stawić się na egzaminie maturalnym w zaplanowanym terminie? Wyjaśniamy.
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
17 mar 2026

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych – przekazał we wtorek wiceszef MSiT Piotr Borys. Umiejętności te pozwalają np. bezpiecznie zeskoczyć ze schodów. Według autorów raportu po 5. edycji projektu „WF z AWF”, w klasach I-III zajęcia ruchowe powinni prowadzić nauczyciele WF.
