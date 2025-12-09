REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Nauczyciele z całej Polski uczą się, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać ze sztucznej inteligencji

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Nauczyciele z całej Polski uczą się, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać ze sztucznej inteligencji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 13:22
[Data aktualizacji 09 grudnia 2025, 14:04]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
AI sztuczna inteligencja komputer AI w szkole Fundacja Orange bezpłatne szkolenia nauczyciele edukacja cyfrowa kompetencje cyfrowe nauczycieli
Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Nauczyciele z całej Polski uczą się, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać ze sztucznej inteligencji
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na edukację, a nauczyciele stają przed nowymi wyzwaniami i obowiązkami. Fundacja Orange wraz z partnerami uruchomiła kolejną turę bezpłatnych szkoleń „Lekcja:AI”, dzięki którym kadra pedagogiczna ma zyskać praktyczną wiedzę z zakresu AI, bezpieczeństwa cyfrowego i etyki technologicznej. Do 2027 roku przeszkolonych ma zostać aż 11 tysięcy osób.

AI w szkołach: rośnie potrzeba kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej

Sztuczna inteligencja staje się codziennym narzędziem wielu uczniów — korzystają z niej do nauki, rozrywki i komunikacji. Wyniki badań NASK („Nastolatki 2024”) wskazują, że 70% młodych ludzi miało już styczność z narzędziami AI, ale aż 63% nie wie, czym jest deepfake. Otwiera to pole do nadużyć, dezinformacji i wzrostu podatności na manipulację.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

W efekcie szkoły coraz częściej stają przed koniecznością wzmacniania kompetencji cyfrowych nauczycieli, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i pedagogicznym. AI może ułatwiać przygotowywanie materiałów, odciążać w pracach administracyjnych i zwiększać efektywność dydaktyczną. Jednocześnie — nieodpowiednio wykorzystywana — wpływa na jakość nauczania, kreatywność i samodzielność uczniów.

– Warto, aby osoby pracujące z młodymi ludźmi wiedziały, jak i gdzie działa AI. Dzięki temu mogą lepiej wspierać uczniów, ale także korzystać z udogodnień w codziennej pracy – podkreśla Monika Eilmes z Fundacji Orange.

Bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Co obejmuje program?

Druga tura szkoleń dostępna jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Program współfinansowany z funduszy unijnych realizują: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz No Input Signal.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Szkolenia obejmują m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • działanie i podstawy sztucznej inteligencji,
  • praktyczne zastosowania AI w dydaktyce,
  • wpływ technologii na rozwój młodzieży,
  • zagadnienia etyczne i bezpieczeństwo cyfrowe,
  • narzędzia wspierające pracę nauczyciela (m.in. planowanie lekcji, generowanie materiałów, analizowanie postępów ucznia).

Trzy poziomy zaawansowania i format przyjazny nauczycielom

Uczestnicy mogą wybrać jeden z trzech poziomów trudności — od podstaw po zajęcia dla bardziej zaawansowanych. Większość spotkań odbywa się online, natomiast poziomy średni i zaawansowany obejmują także warsztaty stacjonarne w największych miastach, które sprzyjają wymianie doświadczeń między nauczycielami.

Zapisy prowadzone są indywidualnie, jednak organizatorzy zachęcają również szkoły do zgłaszania większych grup, co umożliwia dopasowanie terminów do wewnętrznego harmonogramu placówki.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Do 2027 roku przeszkolonych zostanie 11 tysięcy nauczycieli

Do tej pory w „Lekcji:AI” uczestniczyło ponad 2 tys. nauczycieli. Projekt zakłada, że do czerwca 2027 r. liczba ta wzrośnie do 11 tysięcy osób z całej Polski. Organizatorzy podkreślają, że zapotrzebowanie na szkolenia stale rośnie – szczególnie w kontekście dynamicznych zmian technologicznych oraz rosnącej roli kompetencji cyfrowych w zawodzie nauczyciela.

Ważne

Aktualne terminy i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie projektu: lekcjaai.pl

Źródło:

Fundacja Orange

Powiązane
Szkoły odporne na dezinformację. MEN wzmacnia edukację medialną i bezpieczeństwo cyfrowe
Szkoły odporne na dezinformację. MEN wzmacnia edukację medialną i bezpieczeństwo cyfrowe
Nowy profil absolwenta szkoły ponadpodstawowej. Jakie kompetencje będą kluczowe w edukacji po 2025 roku?
Nowy profil absolwenta szkoły ponadpodstawowej. Jakie kompetencje będą kluczowe w edukacji po 2025 roku?
Nauczyciele dostaną wsparcie do nowego przedmiotu. Rusza ogólnopolski projekt z pakietami dydaktycznymi i konkursem dla szkół
Nauczyciele dostaną wsparcie do nowego przedmiotu. Rusza ogólnopolski projekt z pakietami dydaktycznymi i konkursem dla szkół
Źródło: Newseria
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Nauczyciele z całej Polski uczą się, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać ze sztucznej inteligencji
09 gru 2025

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na edukację, a nauczyciele stają przed nowymi wyzwaniami i obowiązkami. Fundacja Orange wraz z partnerami uruchomiła kolejną turę bezpłatnych szkoleń „Lekcja:AI”, dzięki którym kadra pedagogiczna ma zyskać praktyczną wiedzę z zakresu AI, bezpieczeństwa cyfrowego i etyki technologicznej. Do 2027 roku przeszkolonych ma zostać aż 11 tysięcy osób.
Co dalej z obowiązkową maturą z matematyki? Posłowie zadają ważne pytania
09 gru 2025

Obowiązkowa matura z matematyki stanowi trudne wyzwanie dla wielu uczniów. Czy jest szansa na modyfikację aktualnych zasad? Do kilku resortów skierowano w tej sprawie dezyderat.
„Edukacja z wojskiem” w krakowskich szkołach. MEN i MON szkolą już setki tysięcy uczniów
09 gru 2025

Program „Edukacja z wojskiem” dociera do coraz większej liczby szkół w Polsce. Do tej pory żołnierze przeprowadzili zajęcia w blisko 7 tys. placówek i przeszkolili ponad 200 tys. uczniów. W Krakowie inicjatywę obserwował sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura, który wziął udział także w Okrągłym Stole Uczniowskim dotyczącym bezpieczeństwa i rozwoju szkolnictwa.
Nowy kierunek studiów: Ochrona ludności i obrona cywilna. Trzy uczelnie łączą siły, by kształcić ekspertów od bezpieczeństwa
09 gru 2025

Już wkrótce ruszy nowy kierunek studiów licencjackich – ochrona ludności i obrona cywilna – tworzony wspólnie przez Akademię Sztuki Wojennej, Akademię Pożarniczą oraz Akademię Policji w Szczytnie. To pierwsza w Polsce tak szeroka międzyuczelniana inicjatywa, której celem jest przygotowanie profesjonalnych kadr do zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.

REKLAMA

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025-2035
09 gru 2025

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025-2035 jest szansą na to, aby polskie uczelnie odzyskały lub wzmocniły prestiż na arenie międzynarodowej i stały się miejscem, w którym młodzi ludzie mogą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwoju własnej kariery oraz polskiej gospodarki. Konsultacje, które rozpoczęły się na Śląsku, to tylko początek drogi – teraz wiele zależy od środowiska akademickiego, które może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu dokumentu i podzielić się swoim pomysłem na przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce.
Nowa podstawa programowa religii w szkołach. Lekcje mają być otwarte także dla osób spoza Kościoła katolickiego
09 gru 2025

Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła nową podstawę programową nauczania religii. Dokument ma stać się wzorcowym narzędziem dla szkół i jednocześnie odpowiedzieć na potrzeby współczesnych uczniów. W centrum znalazł się uczeń oraz praktyczne zastosowanie wiedzy religijnej, a lekcje mają być otwarte także dla osób spoza Kościoła katolickiego.
Młodzieżowe Słowo Roku 2026: szponcić i szpont. Co to znaczy? [Lista]
08 gru 2025

Plebiscyt na Młodzieżowe słowo roku 2025 wybrały właściwie dwa słowa: szponcić i szpont. Co to właściwie oznacza? Jaka była lista słów branych pod uwagę w konkursie? O komunikacji wśród młodzieży opowiada Prof. Anna Wileczek.
Uczeń w internacie a deklaracja śmieciowa. Wyjaśnienia RIO
08 gru 2025

Jeśli dziecko-uczeń szkoły ponadpodstawowej, mieszka wciągu roku szkolnego w internacie czy bursie, to wytwarza odpady w miejscu faktycznego przebywania. Powinien być zatem odpisany z deklaracji do momentu powrotu do domu. Tak wynika z odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

REKLAMA

Fundusz Pomocy 2025: Jak samorządy rozliczają środki na uczniów z Ukrainy
08 gru 2025

Jednostki samorządu terytorialnego mogą już rozliczać środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wsparciu obywateli Ukrainy, niewykorzystane środki muszą zostać zwrócone do 30 marca 2026 roku, a odsetki trafiają na wydzielony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach
08 gru 2025

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wraz z NSZZ „Solidarność” wzywa prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy reformującej polskie prawo oświatowe. Związki zawodowe ostrzegają, że reforma edukacji „Kompas Jutra” może doprowadzić do destabilizacji systemu szkolnictwa i przeciążenia nauczycieli.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA