Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Nauczyciele z całej Polski uczą się, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać ze sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na edukację, a nauczyciele stają przed nowymi wyzwaniami i obowiązkami. Fundacja Orange wraz z partnerami uruchomiła kolejną turę bezpłatnych szkoleń „Lekcja:AI”, dzięki którym kadra pedagogiczna ma zyskać praktyczną wiedzę z zakresu AI, bezpieczeństwa cyfrowego i etyki technologicznej. Do 2027 roku przeszkolonych ma zostać aż 11 tysięcy osób.

AI w szkołach: rośnie potrzeba kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej

Sztuczna inteligencja staje się codziennym narzędziem wielu uczniów — korzystają z niej do nauki, rozrywki i komunikacji. Wyniki badań NASK („Nastolatki 2024”) wskazują, że 70% młodych ludzi miało już styczność z narzędziami AI, ale aż 63% nie wie, czym jest deepfake. Otwiera to pole do nadużyć, dezinformacji i wzrostu podatności na manipulację.

W efekcie szkoły coraz częściej stają przed koniecznością wzmacniania kompetencji cyfrowych nauczycieli, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i pedagogicznym. AI może ułatwiać przygotowywanie materiałów, odciążać w pracach administracyjnych i zwiększać efektywność dydaktyczną. Jednocześnie — nieodpowiednio wykorzystywana — wpływa na jakość nauczania, kreatywność i samodzielność uczniów.

– Warto, aby osoby pracujące z młodymi ludźmi wiedziały, jak i gdzie działa AI. Dzięki temu mogą lepiej wspierać uczniów, ale także korzystać z udogodnień w codziennej pracy – podkreśla Monika Eilmes z Fundacji Orange.

Bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Co obejmuje program?

Druga tura szkoleń dostępna jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Program współfinansowany z funduszy unijnych realizują: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz No Input Signal.

Szkolenia obejmują m.in.:

działanie i podstawy sztucznej inteligencji,

praktyczne zastosowania AI w dydaktyce,

wpływ technologii na rozwój młodzieży,

zagadnienia etyczne i bezpieczeństwo cyfrowe,

narzędzia wspierające pracę nauczyciela (m.in. planowanie lekcji, generowanie materiałów, analizowanie postępów ucznia).

Trzy poziomy zaawansowania i format przyjazny nauczycielom

Uczestnicy mogą wybrać jeden z trzech poziomów trudności — od podstaw po zajęcia dla bardziej zaawansowanych. Większość spotkań odbywa się online, natomiast poziomy średni i zaawansowany obejmują także warsztaty stacjonarne w największych miastach, które sprzyjają wymianie doświadczeń między nauczycielami.

Zapisy prowadzone są indywidualnie, jednak organizatorzy zachęcają również szkoły do zgłaszania większych grup, co umożliwia dopasowanie terminów do wewnętrznego harmonogramu placówki.

Do 2027 roku przeszkolonych zostanie 11 tysięcy nauczycieli

Do tej pory w „Lekcji:AI” uczestniczyło ponad 2 tys. nauczycieli. Projekt zakłada, że do czerwca 2027 r. liczba ta wzrośnie do 11 tysięcy osób z całej Polski. Organizatorzy podkreślają, że zapotrzebowanie na szkolenia stale rośnie – szczególnie w kontekście dynamicznych zmian technologicznych oraz rosnącej roli kompetencji cyfrowych w zawodzie nauczyciela.

Ważne Aktualne terminy i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie projektu: lekcjaai.pl

