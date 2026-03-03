Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Kiedy maturzyści kończą szkołę?

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Inny jest termin dla uczniów klas maturalnych. Kiedy maturzyści kończą szkołę? W tym roku wakacje będą dłuższe niż rok temu.

Zakończenie roku szkolnego 2026

Zakończenie roku szkolnego w 2026 r. przypada na piątek, 26 czerwca. Oznacza to, że w czerwcu uczniowie będą mieli jeszcze 4 dni wakacji, a następnie pełne dwa miesiące letniego wypoczynku – po 31 dni w lipcu i sierpniu (łącznie 62 dni). 1 września 2026 r. wypada we wtorek, dlatego rozpoczęcie nowego roku szkolnego nie zostanie przesunięte – inaczej niż miało to miejsce w 2024 r. W sumie wakacje w 2026 r. potrwają 66 dni, czyli o jeden dzień dłużej niż w 2025 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

zakończenie roku szkolnego 2026 czerwiec Zakończenie roku szkolnego 2026 - 26 czerwca, Boże Ciało - 4 czerwca, niedziela handlowa - 28 czerwca Shutterstock

Zakończenie roku szkolnego 2025/2026 w liceum i szkole podstawowej

W roku szkolnym 2025/2026 uczniowie liceów i szkół podstawowych zakończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 26 czerwca 2026 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zakończenie zajęć przypada na pierwszy piątek po 20 czerwca. W 2026 r. 20 czerwca wypada w sobotę, dlatego uczniowie zakończą rok dopiero w kolejnym tygodniu. Dla porównania – w 2024 r. rok szkolny zakończył się już 21 czerwca. Przepisy przewidują również, że jeśli czwartek bezpośrednio poprzedzający pierwszy piątek po 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas zakończenie zajęć następuje w środę poprzedzającą ten dzień wolny.

Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2026

Termin 26 czerwca nie dotyczy klas maturalnych. Uczniowie ostatnich klas liceów kończą rok szkolny znacznie wcześniej – w ostatni piątek kwietnia. W 2026 r. będzie to 24 kwietnia. Dla maturzystów oznacza to początek najdłuższych wakacji w życiu. Osoby planujące dalszą edukację rozpoczną studia dopiero w październiku.