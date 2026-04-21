Strona główna » Edukacja » Szkoła » Maturzyści kończą szkołę już w tym tygodniu. Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026 dla pozostałych uczniów?

Maturzyści kończą szkołę już w tym tygodniu. Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026 dla pozostałych uczniów?

21 kwietnia 2026, 13:19
Emilia Panufnik
Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Inny jest termin dla uczniów klas maturalnych. Maturzyści kończą szkołę już w tym tygodniu. W tym roku wakacje będą dłuższe niż rok temu.

Zakończenie roku szkolnego 2026

Zakończenie roku szkolnego w 2026 r. przypada na piątek, 26 czerwca. Oznacza to, że w czerwcu uczniowie będą mieli jeszcze 4 dni wakacji, a następnie pełne dwa miesiące letniego wypoczynku – po 31 dni w lipcu i sierpniu (łącznie 62 dni). 1 września 2026 r. wypada we wtorek, dlatego rozpoczęcie nowego roku szkolnego nie zostanie przesunięte – inaczej niż miało to miejsce w 2024 r. W sumie wakacje w 2026 r. potrwają 66 dni, czyli o jeden dzień dłużej niż w 2025 r.

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Zakończenie roku szkolnego 2025/2026 w liceum i szkole podstawowej

W roku szkolnym 2025/2026 uczniowie liceów i szkół podstawowych zakończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 26 czerwca 2026 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zakończenie zajęć przypada na pierwszy piątek po 20 czerwca. W 2026 r. 20 czerwca wypada w sobotę, dlatego uczniowie zakończą rok dopiero w kolejnym tygodniu. Dla porównania – w 2024 r. rok szkolny zakończył się już 21 czerwca. Przepisy przewidują również, że jeśli czwartek bezpośrednio poprzedzający pierwszy piątek po 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas zakończenie zajęć następuje w środę poprzedzającą ten dzień wolny.

Polecamy: Szkolenie: Świadczenia pracownicze w oświacie – ZFŚS, „trzynastki”, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe

Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2026

Termin 26 czerwca nie dotyczy klas maturalnych. Uczniowie ostatnich klas liceów kończą rok szkolny znacznie wcześniej – w ostatni piątek kwietnia. W 2026 r. będzie to 24 kwietnia. Dla maturzystów oznacza to początek najdłuższych wakacji w życiu. Osoby planujące dalszą edukację rozpoczną studia dopiero w październiku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432)

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2025/2026 [KWOTA, WAŻNE TERMINY: 24 czerwca 2025, 10 lipca 2025 r., 31 lipca 2025 r.]
Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?
Rok szkolny 2025/2026 – ważne daty, ferie, wakacje
Edukacja
Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"
21 kwi 2026

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.
Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
20 kwi 2026

Barbara Nowacka zapowiada wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach. Kształcenie obronne zastąpi edukację dla bezpieczeństwa. Zdaniem szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej o odpowiednie narzędzia, takie jak fantomy, powinny zadbać samorządy. Ich problemem jest również budowa strzelnic.
Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?
20 kwi 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie określa przesłanki, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu maturalnego. Głównym powodem jest łamanie zasad samodzielnego rozwiązywania zadań, co obejmuje korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, elektronika, sztuczna inteligencja) oraz współpracę z innymi zdającymi. Zbliża się wielkimi krokami Matura 2026. Zatem przypominamy co grozi za ściąganie na egzaminie dojrzałości.
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny żłobek – sale sensoryczne 2026
20 kwi 2026

Ruszył nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026. Celem programu jest wyposażenie pomieszczeń instytucji, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Można pozyskać nawet 80 tys. zł dofinansowania.

Wybór szkoły ponadpodstawowej. Ekspert wyjaśnia co naprawdę się liczy
20 kwi 2026

Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej uczeń powinien m.in. zastanowić się z rodzicami nad swoimi mocnymi i słabymi stronami - powiedziała PAP kierowniczka Centrum Doradztwa Zawodowego Beata Grzelak. Wysokie miejsce szkoły w rankingu nie gwarantuje, że będzie ona dobra dla każdego ucznia - dodała.
Sejm poparł zmiany dotyczące sposobu przeprowadzania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego
17 kwi 2026

Usprawnienie organizacji przeprowadzania egzaminów znajomości języka polskiego jako obcego zakłada nowela ustaw, którą w piątek uchwalił Sejm. Określa ona listę podmiotów, które mogą uzyskiwać uprawnienia do egzaminowania i zwiększa liczbę osób, jednorazowo przystępujących do egzaminu.
83. rocznica powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. - film, wykład i spotkanie ze świadkami historii
16 kwi 2026

Instytut Pileckiego zaprasza w niedzielę 19 kwietnia 2026 r. na upamiętnienie 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 r. Zaprezentowany będzie premierowo film dokumentalny "W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego", wykład dr Agnieszki Witkowskiej-Krych o języku, jakim o getcie opowiadali jego mieszkańcy. To również możliwość spotkania się ze świadkami historii. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

MEN dopuszcza oficjalnie narzędzie AI do pomocy uczniom w rozwiązywaniu zadań z matematyki - a nawet zrobiło na ten temat badania, wyniki zaskoczyły
20 kwi 2026

Badanie zlecone przez MEN pokazuje, że uczniowie korzystający z platformy AI zeszyt.online osiągnęli wyższe wyniki z matematyki niż grupa kontrolna. Większość dzieci oceniła narzędzie pozytywnie, a nauczyciele deklarują chęć dalszego używania. To dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tego narzędzia, a chcą się podciągnąć z matematyki.

Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
Zakaz egzaminów online w edukacji domowej? MEN walczy z objawem (ściąganie), nie z chorobą (model: zakuć, zdać, zapomnieć)
15 kwi 2026

Niedawna wypowiedź wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer dotycząca braku możliwości przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych online dla uczniów w edukacji domowej otworzyła istotną debatę o kierunku rozwoju polskiej szkoły. Kluczowym argumentem, który przeważył szalę na niekorzyść cyfrowej formy sprawdzania wiedzy, stała się obawa przed brakiem samodzielności uczniów i powszechnym zjawiskiem ściągania. Z perspektywy osoby działającej w branży amerykańskiej edukacji online - dostarczanej również polskim uczniom realizującym obowiązek nauki w szkołach zagranicznych - problem ten wygląda zupełnie inaczej. Doświadczenie praktyczne pokazuje, że trudności z rzetelnością oceniania nie wynikają z samego faktu prowadzenia egzaminów online, lecz z niedostosowania metod dydaktycznych i narzędzi ewaluacji do realiów współczesnej edukacji.
