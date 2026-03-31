Czy szkoły zorganizują opiekę nad uczniami w przerwie świątecznej? Z przepisów jasno wynika, że mogą

Zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych uczniów

Dni, w których w szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne są zawsze niecierpliwie wyczekiwane przez uczniów. Inny stosunek miewają do nich ich rodzice, szczególnie gdy mowa o rodzicach dzieci na I etapie edukacji, czyli w klasach od pierwszej do trzeciej. Czy jest tak dlatego, że nie lubią i nie chcą spędzać czasu z własnymi dziećmi, czy raczej dlatego, że wielu z nich poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, często nie ma możliwości skorzystania w okresie okołoświątecznym z dni wolnych od pracy? Na to pytanie nie odpowiemy. Możemy jednak przeanalizować to, czy rodzice mogą liczy na to, że szkoła zorganizuje dla najmłodszych uczniów zajęcia opiekuńcze.

Obowiązkowe zajęcia opiekuńcze tylko w dni dyrektorskie

Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach. Na podstawie obowiązujących przepisów obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy jedynie tak zwanych dni dyrektorskich, czyli dodatkowych dni wolnych, które dyrektor placówki może zagospodarować według własnego uznania - dla szkół podstawowych w wymiarze 6 dni, a dla liceów i techników aż do 10. To właśnie one są wykorzystywane w okresie tzw. długich weekendów, egzaminu ósmoklasisty i matur. W pozostałe dni, w których zajęcia dydaktyczne nie są organizowane, regulacje nie zobowiązują dyrektora do organizowania opieki dla uczniów. To jednak nie oznacza, że w razie potrzeby nie może podjąć decyzji o tym, że takie zajęcia zostaną zorganizowane.

Dla nauczyciela przerwa świąteczna to nie urlop

Warto pamiętać, że okres wiosennej przerwy świątecznej nie jest dla nauczycieli ani okresem urlopu, ani innym okresem wolnym od pracy. W placówkach feryjnych bieżącego urlopu wypoczynkowego udziela się nauczycielom jedynie w okresie ferii szkolnych. Oznacza to, że okres przerwy świątecznej jest dla nauczycieli okresem pracy, w którym pozostają w dyspozycji dyrektora placówki. Nie ma więc przeszkód by ten polecił im w tych dniach wykonywanie czynności służbowych innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Jeżeli więc w danej szkole istnieje duże zapotrzebowanie na zorganizowanie zajęć opiekuńczych, rodzice mogą zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do dyrektora placówki, który mimo braku ustawowego obowiązku, dysponuje możliwościami by takie zajęcia zorganizować. Ma bowiem prawo np. ustalić dyżury nauczycieli w określonych dniach i godzinach, przy uwzględnieniu zasady równego traktowania pracowników.