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Strona główna » Edukacja » Szkoła » Nowości roku szkolnego 2026/2027. Obowiązkowa edukacja zdrowotna. A co ze zdrowiem seksualnym?

Nowości roku szkolnego 2026/2027. Obowiązkowa edukacja zdrowotna. A co ze zdrowiem seksualnym?

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29 września 2026, 14:22
[Data aktualizacji 29 września 2026, 14:22]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Nowości roku szkolnego 2026/2027
Nowości roku szkolnego 2026/2027. Obowiązkowa edukacja zdrowotna. A co ze zdrowiem seksualnym?
Shutterstock

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Mija pierwsze miesiąc roku szkolnego 2026/2027. Z jakimi nowościami mierzą się nauczyciele i uczniowie? Między innymi w podstawie programowej znalazła się obowiązkowa edukacja zdrowotna, która jeszcze niedawno wzbudzała w czasie debaty publicznej bardzo dużo negatywnych emocji.

Wraz z pierwszym dzwonkiem roku szkolnego 2026/2027 do szkół zawitał szereg nowości, w tym również w zakresie podstawy programowej. Jedną z nich jest wprowadzenie jako przedmiotu obowiązkowego edukacji zdrowotnej. Nie jest to pierwsza próba w tym zakresie i wiele osób zapewne pamięta jak wiele emocji wzbudziły rok wcześniej działania MEN prowadzone w tym zakresie. Po roku kontrowersji jest mniej, a resort edukacji dostosował nowe rozwiązanie do oczekiwań społeczeństwa i wydzielił z wprowadzanego obowiązkowego przedmiotu część nieobowiązkową – zdrowie seksualne.

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Obowiązkowa edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna jest obowiązkowo realizowana w szkole podstawowej w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo w klasach IV–VIII, z tym, że:
a) w każdym roku szkolnym wymiar godzin zajęć edukacji zdrowotnej zmniejsza się o 1 godzinę w każdej z klas IV–VI i o 2 godziny w każdej z klas VII i VIII,
b) w klasie VIII zajęcia edukacji zdrowotnej będą realizowane niedłużej niż do końca stycznia;
Z kolei w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia) przedmiot jest realizowany w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo w dwóch wybranych przez dyrektora szkoły klasach (I i II albo II i III albo I i III), z tym, że w każdym roku szkolnym, w którym są realizowane zajęcia edukacji zdrowotnej, wymiar godzin tych zajęć zmniejsza się o 3 godziny w każdej z klas. To właśnie godziny, o które jest pomniejszany wymiar godzin zajęć edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego, są przeznaczone na realizację nieobowiązkowych zajęć z zakresu zdrowia seksualnego. Zajęcia te są realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Aktywność fizyczna, odżywianie i zdrowie psychiczne

O czym dzieci i młodzież uczą się na obowiązkowych lekcjach, których tak bardzo obawiało się wielu rodziców? W podstawie programowej pozostało 9. z 10. Wcześniej planowanych działów tematycznych:

  • wartości i postawy,
  • zdrowie fizyczne,
  • aktywność fizyczna,
  • odżywianie,
  • zdrowie psychiczne,
  • zdrowie społeczne,
  • zdrowie środowiskowe,
  • dojrzewanie (w szkole podstawowej),
  • internet i profilaktyka uzależnień,
  • system ochrony (zdrowia w szkołach ponadpodstawowych).

Jak z tego wynika, w czasie lekcji są poruszane tematy, które w debacie publicznej określane są jako największe problemy i zagrożenia dla młodych ludzi, czyli związane z postępującą otyłością, kryzysem zdrowia psychicznego czy wpływem życia wirtualnego na codzienność młodych ludzi i ich postawy w realnym świecie.

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Zdrowie seksualne w szkole nadal nieobowiązkowe

Jak już wskazano, przedmiot edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne jest realizowany nieobowiązkowo:

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  • w szkołach podstawowych w klasach IV–VI w wymiarze po 1 godzinie w roku szkolnym;
  • w szkołach podstawowych w klasach VII i VIII w wymiarze po 2 godziny w roku szkolnym;
  • w szkołach ponadpodstawowych w wymiarze po 3 godziny w roku szkolnym w dwóch klasach (I i II albo II i III albo I i III).

Nauczyciel prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą, w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do ich realizacji będzie przeprowadzał co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Uczniowie niepełnoletni nie będą brali udziału w nieobowiązkowych zajęciach, jeżeli ich rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału, natomiast uczniowie pełnoletni będą dokonywali tego rodzaju zgłoszenia we własnym zakresie.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Edukacji z 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2026 r. poz. 966)

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Źródło: INFOR
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