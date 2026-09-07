AI pomaga w zadaniach, ale szkodzi na egzaminach? Zaskakujące wyniki badania uczniów

Uczniowie korzystający z narzędzi sztucznej inteligencji osiągali o 18 proc. lepsze wyniki w pracach domowych, jednak ich rezultaty na egzaminach były gorsze o 24 proc. — informuje „PB”, powołując się na raport „The Generative AI Learning Penalty”.

AI pomaga w zadaniach, ale może osłabiać samodzielną naukę

Naukowcy D. Strömberg, V. Lei oraz Y. Wu przez 30 miesięcy analizowali wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na wyniki w nauce i czas odrabiania lekcji przez 26 tys. uczniów szkół średnich w Chinach. Wyniki badania opublikowali w raporcie „The Generative AI Learning Penalty: Evidence form Chinese Secondary Education”.

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„Uczniowie korzystający z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji osiągali o 18 proc. lepsze wyniki z prac domowych, którym jednocześnie poświęcali o 30 proc. mniej czasu niż uczniowie niekorzystający z AI. Ich wyniki na egzaminach były jednak znacznie gorsze — o 20 proc. na regularnych, comiesięcznych sprawdzianach oraz o 18–24 proc. na egzaminach wstępnych o wysokiej stawce” - cytuje raport „PB”.

"PB" podkreśliła, że eksperyment objął też niemal tysiąc tureckich licealistów. „Zwykły czatbot poprawił wyniki podczas ćwiczeń. Jednak po odebraniu dostępu do AI uczniowie uzyskali na egzaminie wyniki o 17 proc. gorsze od grupy kontrolnej” - napisał „PB”.

Nie każda sztuczna inteligencja działa tak samo

Z badania wynika także, że inne rezultaty przyniósł tzw. „GPT Tutor” - system sztucznej inteligencji, który ma działać jak osobisty nauczyciel.

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„Korzystający z niego licealiści osiągali podczas ćwiczeń wyniki lepsze o 127 proc., a jednocześnie nie zaobserwowano kary w postaci niższych wyników na późniejszym egzaminie” - napisał „PB”.