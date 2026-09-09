Czy polska szkoła przygotowuje do pracy? Uczy budowy pantofelka, ale nie rozliczania podatku. Kompetencje, których brakuje po wejściu na rynek pracy

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Czy szkoła przygotowuje do pracy zawodowej?

Co by było, gdyby pierwszy dzień pracy wyglądał jak pierwszy dzień w szkole? Dostajesz zadanie i gotową instrukcję, a potem masz je po prostu wykonać. Jeśli popełnisz błąd, ryzykujesz negatywną ocenę i uwagę zapisaną czerwonym długopisem. I zamiast wyciągnąć wnioski, pamiętasz przede wszystkim o tym, że coś zrobiłeś źle. Tyle że w dorosłym życiu stawka jest zupełnie inna. Zamiast sprawdzianu z matematyki czekają na Ciebie rozmowa z klientem, rozliczenie podatku i decyzja, której konsekwencje może odczuć cały zespół. Czy szkoła rzeczywiście przygotowała nas na taki scenariusz? A może przez lata nauczyliśmy się przede wszystkim tego, jak zaliczyć sprawdzian i dostać dobrą ocenę? Aby to sprawdzić, przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród 701 dorosłych Polaków.

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Dobre oceny w szkole nie oznaczają gotowości do rozpoczęcia kariery

Przez kilkanaście lat szkoła przygotowuje nas do kolejnych etapów edukacji: sprawdzianów, egzaminów i matury. A potem przychodzi coś, czego nie ma w planie lekcji: pierwsza praca. I właśnie wtedy wiele osób przekonuje się, że dobra ocena z przedmiotu nie zawsze oznacza gotowość do rozpoczęcia kariery. Doświadczyli tego również nasi respondenci. Blisko 6 na 10 badanych Polaków uważa, że szkoła nie przygotowała ich do wejścia na rynek pracy (31% odpowiedziało, że raczej nie, a kolejne 28% - że zdecydowanie nie). Tylko 35% ankietowanych pozytywnie ocenia swoje przygotowanie do życia zawodowego. Natomiast 6% badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić, czy szkoła przygotowała ich do pracy.

Czego potrzebują młodzi ludzie?

Ten wynik wpisuje się w szerszy obraz zmian na rynku pracy. Według OECD młodzi ludzie coraz częściej potrzebują nie tylko wiedzy przedmiotowej, ale również kompetencji związanych z planowaniem kariery, podejmowaniem decyzji, współpracą i poznawaniem realiów pracy już na etapie szkoły. Organizacja zwraca uwagę, że skuteczne doradztwo zawodowe i kontakt uczniów z rynkiem pracy mogą zwiększyć ich szanse na lepszy start.

Podobne wnioski płyną z nowej analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Eksperci wskazują, że dziś jednym z największych wyzwań polskiego rynku pracy nie jest już samo znalezienie zatrudnienia, ale dopasowanie kompetencji kandydatów do potrzeb pracodawców. A jednocześnie - jak zauważa w rozmowie z PARP Jarosław Górniak, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy międzynarodowej - nie możemy już mówić o jednym docelowym modelu kariery, zestawie oczekiwań ani definicji dobrej pracy. To, co jednemu pozwala się rozwijać, dla innych jest sporym obciążeniem. Tymczasem polska szkoła wciąż promuje jeden model kariery, zamiast rozwijać indywidualne talenty uczniów i pomagać im odkrywać własne preferencje.

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Polscy uczniowie wysoko wykształceni, ale z lukami kompetencyjnymi

Nie chodzi jednak o to, że szkoła nie uczy żadnych kompetencji zawodowych. Polscy uczniowie wyróżniają się pod względem umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych na tle innych państw OECD, a poziom naszego wykształcenia w ostatnich dekadach wyraźnie wzrósł. Mimo to badacze wskazują na utrzymujące się luki kompetencyjne - m.in. cyfrowe, językowe i związane z bardziej zaawansowanym wykorzystaniem wiedzy.

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Ważne Wskazówka: Nie czekaj z poznawaniem rynku pracy do czasu odebrania świadectwa czy dyplomu. Już w trakcie nauki przeglądaj oferty pracy w interesującej Cię branży i sprawdzaj, jakich umiejętności oraz jakiego doświadczenia w CV oczekują pracodawcy - dzięki temu łatwiej zauważysz, czego jeszcze warto się nauczyć.

Szkoła uczy budowy pantofelka, ale nie jak płacić podatki

Wiemy już, że większość Polaków nie czuła się przygotowana do pracy po ukończeniu szkoły. A jakich kompetencji brakuje nam najbardziej? Aby to sprawdzić, poprosiliśmy naszych respondentów o wskazanie maksymalnie dwóch umiejętności lub obszarów wiedzy przydatnych w dorosłym życiu, których najbardziej zabrakło im po zakończeniu edukacji.

Na pierwszym miejscu znalazły się finanse, prawo i sprawy urzędowe - wyzwania w tym obszarze ma aż 48% badanych, czyli niemal co druga osoba. Nic dziwnego - prędzej czy później musimy zmierzyć się z płaceniem podatków, planowaniem domowego budżetu, podpisywaniem umów, zakładaniem własnej firmy lub znajomością swoich praw i obowiązków jako pracownika. Problem w tym, że szkolny plan lekcji rzadko przygotowuje nas do rozumienia i załatwiania takich spraw.

Jednak brak praktycznej wiedzy nie ogranicza się wyłącznie do finansów czy urzędów. Co więcej, aż 36% badanych ma problemy z planowaniem kariery i szukaniem zatrudnienia. Mowa tutaj o umiejętnościach, które są nam potrzebne jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego dnia pracy - takich jak napisanie dobrego CV, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej albo negocjowanie wynagrodzenia.

Niewiele mniej, bo 35% Polaków brakuje umiejętności osobistych i odporności psychicznej. Chodzi tutaj m.in. o radzenie sobie ze stresem, asertywność czy zarządzanie czasem, które trudno sprawdzić za pomocą szkolnego testu. Tymczasem to właśnie tych kompetencji potrzebujemy w pracy na co dzień - gdy trzeba ustalić priorytety, odmówić wykonania dodatkowego zadania po godzinach albo zachować spokój mimo presji czasu.

Na dalszych miejscach znalazły się komunikacja i relacje zawodowe (22%), które obejmują m.in. pracę zespołową, networking, rozwiązywanie konfliktów czy wystąpienia publiczne oraz nowe technologie (19%).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na różnicę między brakiem kompetencji technicznych (19%) i osobistych (35%). Być może wynika to z faktu, że obsługi nowych narzędzi stosunkowo łatwo możemy nauczyć się samodzielnie. Tymczasem zdrowe podejście do stresu, błędów i własnych emocji kształtuje się znacznie dłużej i trudniej je nadrobić w dorosłym życiu.

Tylko 8% osób dobrze przygotowanych do pracy po szkole

Tylko 8% respondentów twierdzi, że szkoła dobrze przygotowała ich do pracy i nie zauważyło u siebie żadnych braków. To oznacza, że w przypadku zdecydowanej większości badanych polski system edukacji zostawił po sobie przynajmniej jedną istotną lukę.

Wszystkie te kompetencje łączy jedno: ich wartość poznajemy najczęściej dopiero wtedy, gdy naprawdę zaczynamy ich potrzebować. Można świetnie znać teoretyczne podstawy swojego zawodu i sprawnie obsługiwać narzędzia, a jednocześnie nie wiedzieć, jak napisać pierwsze CV, skutecznie poprosić szefa o podwyżkę czy zareagować na konflikt ze współpracownikiem. Co ciekawe, wielu Polaków wpisuje do CV te same umiejętności miękkie. Z naszej analizy ponad miliona prawdziwych życiorysów z 2024 r. wynika, że uczniowie i studenci najczęściej wymieniają w CV:

umiejętność pracy w zespole

szybkie uczenie się

komunikatywność

pomysłowość i kreatywność

pracowitość i zaangażowanie.

Są to cechy, które szkoła rzeczywiście może pomóc nam rozwijać - np. poprzez dobrze zorganizowaną i monitorowaną przez nauczyciela pracę w grupach lub projekty dodatkowe (takie jak praca w samorządzie uczniowskim lub przynależność do szkolnej drużyny sportowej). Problem pojawia się wtedy, gdy te kompetencje pozostają jedynie hasłami w CV, a nie przekładają się na konkretne zachowania. Np. deklarowana umiejętność współpracy (w tym dobra organizacja i podział obowiązków) nie zawsze świadczy o tym, że potrafimy też poprosić o pomoc lub przyjąć konstruktywną krytykę bez odczuwania przytłaczającego stresu. A pomysłowość w trakcie pisania wypracowań lub na zajęciach plastycznych nie zawsze przekłada się na kreatywne zaprezentowanie swoich kompetencji w procesie rekrutacji. I to właśnie takich praktycznych umiejętności, przydatnych w świecie pracy, wielu Polakom zabrakło po zakończeniu szkoły.

Ważne Wskazówka: Jeśli zauważyłeś luki w swojej wiedzy, nie musisz uczyć się wszystkiego naraz. Wybierz jedną praktyczną umiejętność, której brakuje Ci najbardziej, np. tworzenie CV, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, zarządzanie finansami czy występowanie przed publicznością i zacznij ją świadomie rozwijać. Możesz korzystać z książek, darmowej wiedzy w internecie lub kursów.

Które szkolne przyzwyczajenia trzeba porzucić lub zmienić po rozpoczęciu pracy?

Pierwsza praca często wymaga nie tylko wykorzystania wiedzy zdobytej w szkole, ale też oduczenia się pewnych nawyków. W klasie zazwyczaj liczą się poprawna odpowiedź, wykonanie polecenia zgodnie z instrukcją i indywidualny wynik. W życiu zawodowym znacznie częściej trzeba samodzielnie szukać rozwiązań, pytać, współpracować i brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Dlatego zapytaliśmy naszych respondentów, które szkolne przyzwyczajenia musieli porzucić lub zmienić po rozpoczęciu pracy. Badani mogli wybrać maksymalnie dwa z nich. Najczęściej wskazywali:

Zmianę podejścia do błędów — 32% uczestników naszej ankiety musiało zrozumieć, że pomyłka nie zawsze oznacza porażkę, ale jest częścią procesu uczenia się i poprawiania wyników.

Odejście od czekania na instrukcję — 32% respondentów postawiło na większą samodzielność, przejmowanie inicjatywy i proaktywne podejście do swoich obowiązków niż w szkole.

Skupienie się na praktycznym rozwiązywaniu problemów — 30% badanych po zakończeniu szkoły musiało odejść od odtwarzania teorii na rzecz szukania rozwiązań, które rzeczywiście działają.

Współpracę i proszenie o pomoc — 29% pytanych osób zrezygnowało z wyuczonego w szkole przekonania, że zadanie najlepiej wykonać całkowicie samodzielnie.

Przełamanie strachu przed zadawaniem pytań — 25% badanych zaczęło przyznawać się do niewiedzy bez obaw, że zostanie to odebrane jako brak kompetencji.

Zaledwie 9% ankietowanych po rozpoczęciu pracy nie musiało zmieniać żadnego z tych przyzwyczajeń.

Niewspierające nawyki wyniesione ze szkoły szczególnie dobrze widać na przykładzie proszenia o pomoc (wskazanego przez 29% badanych). W szkole konsultowanie odpowiedzi z kolegą może zostać uznane za „ściąganie”. Natomiast w pracy pytanie bardziej doświadczonej osoby, podzielenie się zadaniem i poproszenie o feedback często są oznaką odpowiedzialności i często przekładają się na lepsze wyniki całego zespołu.

- Szkoła często wykształca w nas przekonanie, że najlepszy uczeń to ten, który zna odpowiedź i potrafi samodzielnie wykonać zadanie. Tymczasem w pracy równie ważna jest umiejętność powiedzenia: „Nie wiem, potrzebuję pomocy” albo „Popełniłem błąd, sprawdźmy, jak mogę go naprawić”. To nie oznaka braku kompetencji, tylko dojrzałości zawodowej. Ale jeśli przez lata przyzwyczajamy się do tego, że błąd oznacza karę, a proszenie o pomoc jest słabością, zmiana tego sposobu myślenia po przyjściu do firmy może być naprawdę dużym wyzwaniem. U części osób może też wzmacniać syndrom oszusta — czyli fałszywe przekonanie, że nie zapracowały wystarczająco mocno na swoje osiągnięcia i w każdej chwili ktoś może odkryć, że są za mało kompetentne. Tymczasem rynek pracy wymaga dziś nie tylko wiedzy i samodzielności, ale również gotowości do uczenia się, współpracy i reagowania na zmiany. Jeśli szkoła ma nas do tego dobrze przygotować, powinna dawać uczniom więcej przestrzeni na zadawanie pytań, popełnianie błędów i wspólne szukanie rozwiązań. - Dominika Kowalska, ekspertka kariery InterviewMe, CPRW.

Ważne Wskazówka: W pierwszej pracy pozwól sobie nie wiedzieć wszystkiego. Zadawaj pytania, proś o feedback, przyznawaj się do błędów i traktuj je jako okazję do nauki - w ten sposób najszybciej poznasz zasady funkcjonowania w nowym środowisku.

Szkoła powinna przygotowywać do pracy

Skoro tak wielu Polaków po zakończeniu edukacji nie czuło się gotowych do wejścia na rynek pracy, możemy zadać sobie pytanie: kto właściwie powinien ich do tego przygotować? Odpowiedzi naszych respondentów (a każdy mógł wybrać maksymalnie dwie) są dość jednoznaczne. Aż 61% badanych wskazało, że przygotowanie młodych ludzi do pracy to obowiązek szkół podstawowych, średnich i zawodowych. Na drugim miejscu znalazły się uczelnie wyższe (33%), a na trzecim - rodzice i opiekunowie uczniów (29%).

Zaledwie 16% badanych uznało, że ten obowiązek powinien spoczywać przede wszystkim na pracodawcach - np. podczas targów pracy, onboardingu pracownika czy szkoleń zawodowych. Kolejne 14% pytanych wskazało na instytucje publiczne związane z karierą. Należą do nich m.in.:

urzędy pracy

Ochotnicze Hufce Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy.

Tylko 8% uczestników naszej ankiety uznało, że młodzi ludzie powinni samodzielnie zdobywać wiedzę potrzebną do rozpoczęcia pracy. Mamy więc ciekawy paradoks: z jednej strony większość respondentów nie czuła się odpowiednio przygotowana przez szkołę do wejścia na rynek pracy, z drugiej - większość z nich to właśnie szkole przypisuje największą rolę w tym zakresie. Oczywiście nie oznacza to, że szkoła powinna robić wszystko sama. Tak naprawdę dobry start zawodowy wymaga współpracy szkoły, opiekunów, uczelni, pracodawców i samych uczniów.

Ważne Wskazówka: Nawet jeśli szkoła lub uczelnia nie dały Ci wszystkich potrzebnych narzędzi, możesz wziąć sprawy w swoje ręce. Zanim wyślesz pierwsze CV, poznaj realia pracy w Polsce i za granicą. Sprawdź, czym różni się praca w korporacji od pracy w małej firmie, co zawiera Kodeks pracy i jakie są rodzaje umów. Rozmawiaj ze znajomymi, czytaj poradniki branżowe, słuchaj podcastów, obserwuj ekspertów kariery i osoby pracujące w zawodzie, o którym marzysz. Im wcześniej zaczniesz poznawać rynek pracy z różnych perspektyw, tym łatwiej będzie Ci świadomie zaplanować swoją karierę.

Metodologia badania:

W badaniu wzięło udział 701 osób — kobiet i mężczyzn w różnym wieku, z różnych miejscowości i na różnych etapach kariery. Respondenci odpowiedzieli w ankiecie na 4 pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi zbierano w dniach od 13 do 24 sierpnia 2026 roku.

„OECD Skills Strategy Poland. Assessment and Recommendations”, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

A. Szczucka, B. Worek, M. Kocór, J. Górniak, S. Czarnik, M. Jelonek, S. Krupnik, M. Koniewski, J. Perek-Białas, D. Micek, A. Zakusiło, „Nowe czy stare zasady gry na rynku pracy. BKL 2025/26”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

„Nie tylko bezrobocie . Jak zmieniają się wyzwania polskiego rynku pracy?”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

„PISA 2022. Poznaliśmy wyniki najnowszej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów”, Instytut Badań Edukacyjnych — Państwowy Instytut Badawczy

„Kompetencje cyfrowe”, Biznes.gov.pl — Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Źródło: InterviewMe