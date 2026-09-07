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Wakacje 2027: MEN nie chce różnych terminów. Jest odpowiedź na interpelację

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07 września 2026, 21:43
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Wakacje 2027: MEN nie chce różnych terminów. Jest odpowiedź na interpelację
Shutterstock

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Wakacje 2027: czy możliwe jest wprowadzenie różnych terminów dla poszczególnych województw na przykładzie Niemiec? Dlaczego MEN nie chce zmian? Jest odpowiedź na interpelację poselską.

Czy możliwe są wakacje w różnych terminach dla poszczególnych województw?

Poseł na Sejm RP, Piotr Uruski, w dniu 29 lipca 2026 r. zgłosił interpelacja nr 18944 do ministra edukacji w sprawie możliwości wprowadzenia zróżnicowanych terminów wakacji letnich dla poszczególnych województw lub grup województw. Taki podział miały funkcjonować na wzór rozwiązań z innych państw, np. Niemiec. Swoje pytanie argumentuje kumulacją ruchu turystycznego w jednym terminie, ogromnym natężeniem ruchu na drogach, przeciążeniem infrastruktury turystycznej oraz znacznym wzrostem cen noclegów i usług w szczycie sezonu.

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Jako korzyści z nowego rozwiązania wymienia:

  1. wydłużenie sezonu turystycznego,
  2. zwiększenie przychodów branży turystycznej,
  3. ograniczenie korków i poprawa bezpieczeństwa na drogach,
  4. zmniejszenie presji na bazę noclegową i atrakcje turystyczne,
  5. ułatwienie rodzinom planowania wypoczynku.

Wnoszący interpelację prosił o odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy ministerstwo prowadziło analizy dotyczące możliwości wprowadzenia zróżnicowanych terminów wakacji letnich?
  2. Czy analizowano doświadczenia państw, w których takie rozwiązanie funkcjonuje, w szczególności Niemiec?
  3. Czy ministerstwo planuje rozpoczęcie konsultacji z samorządami, organizacjami branży turystycznej oraz rodzicami w tej sprawie?
  4. Jakie korzyści i zagrożenia dostrzega ministerstwo we wprowadzeniu takiego rozwiązania?
  5. Czy rozważane jest przeprowadzenie programu pilotażowego obejmującego wybrane województwa?

Poseł na Sejm RP dodał, że wskazane rozwiązanie mogłoby przyczynić się do bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego, zwiększenia dostępności wypoczynku dla rodzin oraz wzmocnienia polskiej branży turystycznej. Jednocześnie wymaga ono szerokich analiz i konsultacji, dlatego zasadne jest poznanie stanowiska ministerstwa w tej sprawie.

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Różne terminy wakacji dla województw - odpowiedź na interpelację nr 18944

Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wprowadzenia zróżnicowanych terminów wakacji letnich dla poszczególnych województw wystosowała w dniu 17 sierpnia 2026 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Katarzyna Lubnauer. Tłumaczy w niej, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje zmian w przedmiotowym zakresie.

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W polskim systemie prawnym o terminach wakacji i innych ważnych datach w roku szkolnym decyduje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Aktualnie funkcjonuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Delegacja ustawowa znajduje się w art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. We wspomnianej ustawie znajduje się również podstawa prawna dla 1 września jako pierwszego dnia każdego roku szkolnego i 31 sierpnia jako ostatniego dnia roku szkolnego. Rozporządzenie przesądza o tym, że wakacje zaczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się w dniu 31 sierpnia. Określone ramy powiązane są z szeregiem innych terminów i czynności, m.in. egzaminami zewnętrznymi oraz organizacją rekrutacji:

W szkołach, w jednolitych terminach obowiązujących na terenie całego kraju, przeprowadzane są egzaminy zewnętrzne, tj. egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy. Ich wyniki dostarczają informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ale przede wszystkim stanowią podstawę do przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz na studia. Zapewnienie wszystkim uczniom równych praw i możliwości dostępu do dalszego kształcenia, w tym do uczelni, wymaga prowadzenia rekrutacji w sposób jednoczesny, przejrzysty i powszechny.

Organizacja roku szkolnego, terminy egzaminów i rekrutacji tworzą system wzajemnie powiązanych terminów. Zróżnicowanie terminów zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych województwach nie byłoby zatem wyłącznie zmianą daty rozpoczęcia wakacji, ale wymagałoby uwzględnienia konsekwencji dla innych elementów organizacji systemu oświaty.

Próbując odnieść do polskiego systemu rozwiązania funkcjonujące w innych państwach, należy uwzględnić różnice prawne i organizacyjne. Sekretarz stanu odniosła się również do rozwiązań z innych krajów. Przywołane Niemcy to państwo federalne, w którym poszczególne kraje związkowe posiadają szerokie kompetencje w zakresie organizacji edukacji. Między państwami występują więc różnice prawne i organizacyjne. Polski system oświaty ma odmienne uwarunkowania, a więc trudno bezpośrednio porównywać go z niemieckim.

Argument dotyczący możliwego zróżnicowania terminów wakacji w celu wydłużenia sezonu turystycznego trafia do ministerstwa, ale przeważa w tym względzie dobro uczniów - ich potrzeby, a także konieczność zapewnienia stabilnego i przewidywalnego funkcjonowanie systemu oświaty. - Ocena wpływu proponowanego rozwiązania na branżę turystyczną, transport czy bazę noclegową wymagałaby natomiast szerszej analizy gospodarczej, wykraczającej poza obszar polityki oświatowej. - wyjaśnia sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer.

Co więcej, organizacja ferii szkolnych wiąże się również z organizacją pracy nauczycieli. W szkołach, w których występują ferie, w tym czasie nauczyciele korzystają z urlopu wypoczynkowego. Zmiana terminów ferii letnich musiałaby więc wpłynąć na przeogranizowanie pracy szkół.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie podane argumenty, mało prawdopodobne jest, aby MEN zmieniło obowiązujące w Polsce zasady dotyczące terminu wakacji. Jeśli miałoby do tego dojść, poprzedzą je szeroko zakrojone analizy gospodarcze. W drugiej kolejności wymagałoby to zmian w regulacjach prawnych i rewolucyjnego przeorganizowania pracy w szkołach. W 2027 r. z pewnością się na to nie zapowiada.

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Źródło: INFOR
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