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Strona główna » Edukacja » Szkoła » Coraz więcej cudzoziemców na polskim rynku pracy. GUS podał najnowsze dane

Coraz więcej cudzoziemców na polskim rynku pracy. GUS podał najnowsze dane

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08 września 2026, 13:47
oprac. Łucja Orzeł
Coraz więcej cudzoziemców na polskim rynku pracy. GUS podał najnowsze dane
Coraz więcej cudzoziemców na polskim rynku pracy. GUS podał najnowsze dane
Shutterstock

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Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę wyniosła w końcu marca 1.152,7 tys. osób, o 8,0 proc. więcej rok do roku - podał GUS. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba wzrosła o 1,8 proc.

Na koniec marca 2026 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę 38,0 proc. (437,7 tys. osób) realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. W porównaniu z 31 marca 2025 r. liczba cudzoziemców wykonujących umowy zlecenia i pokrewne zwiększyła się o 8,0 proc., a w porównaniu z 28 lutego 2026 r. – wzrosła o 2,0 proc.

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Ukraińcy dominują wśród pracowników z zagranicy

Najliczniejszą grupą cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 marca 2026 r. było ich 783,9 tys., tj. o 9,6 proc. (o 68,9 tys. osób) więcej niż na koniec marca 2025 r. i o 1,9 proc. (o 14,6 tys. osób) więcej niż na koniec lutego 2026 r.

Według stanu na 31 marca 2026 r. obywatele Ukrainy stanowili 68,0 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zwiększył się o 1,0 pkt. proc. w porównaniu z 31 marca 2025 r. oraz o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z 28 lutego 2026 r.

Nie tylko Ukraińcy. Z jakich krajów przyjeżdżają pracownicy do Polski?

Według GUS pod koniec marca pracowało również w Polsce m.in.: 121099 obywateli Białorusi, 22661 obywateli Indii oraz 20946 Gruzji.

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Źródło: PAP
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