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AI zaczyna pomagać uczniom w nauce. Czy to oznacza, że sztuczna inteligencja zastąpi korepetycje?

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11 września 2026, 09:06
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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AI zaczyna pomagać uczniom w nauce. Czy to oznacza, że sztuczna inteligencja zastąpi korepetycje?
Shutterstock

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Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało program cyfryzacji polskiego systemu oświaty. Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE) wskazuje nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję w szkole, jako jeden z obszarów działań. Jakie będą skutki wykorzystania AI w edukacji? Czy to może oznaczać ograniczenie i likwidację tradycyjnych korepetycji?

Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji – reakcja na wyzwania ery cyfrowej

Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE) to przyjęty przez rząd w 2024 roku dokument strategiczny, który wyznacza kierunki i ramy cyfryzacji polskiego systemu oświaty z perspektywą do 2035 roku. Najważniejsze działania w ramach PCTE to m.in. zmiany w podstawach programowych kształcenia ogólnego – wpisanie umiejętności cyfrowych jako fundamentalnych dla skutecznego rozwoju uczniów, rozwijanych na wszystkich zajęciach. W ramach transformacji edukacji ważnym elementem jest także rozwijanie umiejętności cyfrowych nauczycieli.

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Tak więc polski system edukacji i szkoleń powinien być dostosowany do wyzwań ery cyfrowej. W tym celu należy włączać technologie cyfrowe do nauczania i umożliwiać nauczycielom korzystanie z nich oraz wspierać rozwój cyfrowych narzędzi edukacyjnych, w tym badań nad wpływem sztucznej inteligencji (AI). Należy podejmować działania i środki w zakresie cyberbezpieczeństwa w edukacji i szkoleniach, w tym dotyczące podnoszenia świadomości oraz inwestować w łączność, infrastrukturę cyfrową i dostępność cyfrową w kształceniu i szkoleniu.

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System edukacji a sztuczna inteligencja

Karolina Pawliczak, posłanka na Sejm, skierowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej interpelację w sprawie przygotowania polskiego systemu edukacji do wyzwań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pawliczak podkreśla, że zadaniem szkoły powinno być nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również rozwijanie kompetencji cyfrowych, krytycznego myślenia oraz umiejętności świadomego korzystania z nowoczesnych narzędzi.

Posłanka zwróciła uwagę na kwestię przygotowania młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy, który w najbliższych latach będzie coraz silniej związany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jednocześnie podkreśla, że istotnym wyzwaniem pozostaje przygotowanie nauczycieli do pracy w rzeczywistości, w której uczniowie korzystają z rozwiązań opartych na AI. Zauważa, iż kadra pedagogiczna powinna posiadać odpowiednią wiedzę i narzędzia umożliwiające wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym, przy jednoczesnym ograniczaniu potencjalnych zagrożeń.

Karolina Pawliczak w swojej interpelacji poselskiej zapytała MEN o kwestie dotyczące przygotowania polskiego systemu edukacji do wyzwań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Odpowiedzi udzieliła wiceminister Katarzyna Lubnauer.

Przygotowanie uczniów i nauczycieli do korzystania z AI

Posłanka pyta MEN o działania mające na celu przygotowanie uczniów i nauczycieli do odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji w procesie edukacji. W odpowiedzi Lubnauer zwraca uwagę, że PCTE wskazuje nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję w szkole, jako jeden z obszarów działań i interwencji.

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Według wiceminister, PCTE zakłada, że należy w zaplanowany sposób przybliżać uczniom kolejne najnowsze technologie cyfrowe m. in. poprzez wzmocnienie w podstawie programowej odpowiednich odniesień do tych technologii, uwzględniając ich walory edukacyjne oraz przewidywane osiągnięcia uczniów. To spowoduje pojawienie się towarzyszących materiałów dla uczniów i dla nauczycieli. Ponadto należy opracować programy i sylabusy szkoleń, przygotowujących nauczycieli do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem tych technologii. W PCTE założono też, że przyjmowane rozwiązania wprowadzające różne narzędzia wykorzystujące AI do szkół i placówek będą korzystne i będą minimalizować zagrożenia jakie niesie ze sobą AI.

Podstawy programowe rozwijają kompetencje niezbędne na przyszłym rynku pracy

Posłanka zapytała również o dostosowanie podstawy programowej do zmian technologicznych zachodzących w społeczeństwie. Zwraca przy tym uwagę na zakres rozwijania kompetencji niezbędnych na przyszłym rynku pracy.

Wiceminister odpowiedziała, że w podstawach programowych kształcenia ogólnego w zakresie informatyki dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych znajdują się treści stanowiące podstawę wiedzy i umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją. Założenia i cele podstawy programowej informatyki obejmują m.in.:

  • upowszechnienie rozwoju myślenia komputacyjnego – skoncentrowanego na kreatywnym rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi wywodzących się z informatyki;
  • wprowadzenie wszystkich uczniów do myślenia algorytmicznego i programowania - podstawy teoretyczne dla rozumienia AI;
  • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, korzystania z platform elektronicznych wspomagających procesy uczenia się, a także kreatywności i innowacyjności;
  • kształcenie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi i języków programowania - dobieranie odpowiedniego środowiska informatycznego, aplikacji oraz zasobów do realizacji rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem również elementów robotyki.

Od 1 września 2026 r. w szkole podstawowej w klasie I i IV (w następnych latach sukcesywnie w kolejnych klasach) obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. W nowej podstawie programowej zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją zostały uwzględnione nie tylko w ramach przedmiotu informatyka, lecz także w innych obszarach kształcenia.

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Równocześnie trwają prace nad przygotowaniem nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Planowane jest, że nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych będą wdrażane od 1 września 2027 r. Można oczekiwać, że zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją będą w nich obecne zarówno w ramach informatyki, jak i w sposób przekrojowy – poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych, analitycznych, medialnych i społecznych.

Na razie sztuczna inteligencja nie zastąpi korepetytorów

MEN deklaruje chęć rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jak jednak rozwój AI wpływa na edukację w jej praktycznym wymiarze - czy zmienia rynek korepetycji? Uczniowie pragnący nadrobić zaległości, opanować wymagany materiał czy przygotować się do egzaminów mają bowiem coraz większy dostęp do narzędzi umożliwiających naukę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Mimo rozwoju technologii sztuczna inteligencja, przynajmniej na razie, nie jest w stanie całkowicie zastąpić nauczyciela. Eksperci podkreślają, że AI bywa niedokładna i może podawać błędną wiedzę. Sztuczna inteligencja często ma także problem z ułożeniem spójnego, długofalowego planu edukacyjnego dopasowanego do ucznia. AI nie zastąpi także motywacji, empatii oraz bezpośredniego kontaktu z żywą osobą. Korepetytor może nie tylko odpowiedzieć na konkretne pytanie, ale przede wszystkim rozpoznać problemy ucznia, zaplanować naukę i na bieżąco reagować na jego postępy. Tymczasem AI potrafi podać błędną odpowiedź równie przekonująco jak prawdziwą, co u dzieci może spowodować pogorszenie zdolności krytycznego myślenia.

Faktem jest, że skutkiem rozpowszechniania się nowych technologii jest zauważalny spadek zapotrzebowania na tradycyjne zajęcia z udziałem korepetytorów. Dane z rynku nie oznaczają jednak, że korepetytorzy wkrótce znikną. Trzeba pamiętać, że obecne modele AI wciąż mają istotne ograniczenia i nie zastąpią bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem.

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Źródło: INFOR
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