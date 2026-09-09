Polscy uczniowie wśród najlepszych krajów europejskich. Są wyniki badania PISA 2025

Polska uzyskała jeden z najlepszych wyników PISA 2025 w Europie. To międzynarodowe badanie mierzy umiejętności piętnastolatków pod względem rozumowania w naukach przyrodniczych, umiejętności matematycznych oraz rozumienia czytanego tekstu.

Najnowsze wyniki PISA

Uczestnikami PISA są uczniowie, którzy w roku poprzedzającym badanie ukończyli 15 lat.

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Najnowsze wyniki pokazują, iż w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych (głównej dziedziny PISA 2025) średni wynik piętnastolatków w Polsce wyniósł 495 punktów (średnia dla krajów UE – 476, średnia dla krajów OECD – 482). Wśród krajów Unii Europejskiej istotnie lepszy wynik osiągnęli tylko uczniowie w Estonii i Finlandii.

Jeśli chodzi o umiejętności matematyczne, to średni wynik w Polsce wynosił 484 punkty (UE – 460, OECD – 463), a w rozumieniu czytanego tekstu 482 punkty (UE – 451, OECD – 461). Wśród krajów UE w matematyce istotnie lepszy wynik uzyskali jedynie uczniowie z Estonii, a w zakresie rozumienia tekstu z Estonii i Irlandii.

Polscy uczniowie powyżej europejskiej średniej

Oznacza to, iż polscy uczniowie znaleźli się wśród najlepszych w krajach europejskich. Ich wyniki są znacznie powyżej średniej dla 27 krajów UE i 38 krajów OECD we wszystkich trzech podstawowych dziedzinach badania. Wciąż najwyższe wyniki na świecie uzyskują piętnastolatkowie z krajów i regionów Azji.

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„Polscy uczniowie uzyskali wyraźnie lepsze wyniki od swoich rówieśników. W zależności od dziedziny, od 13 do 31 punktów wyższe, niż średnie dla państw UE i OECD. Osiągnięcia polskich uczniów są zbliżone do tych z 2022 roku. Ta stabilizacja jest dobrą wiadomością, ale by wrócić do poziomu, jaki mieli polscy piętnastolatkowie w 2018 roku, jest jeszcze daleka droga” – podkreśla prof. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych – Państwowego Instytutu Badawczego.

I dodaje, iż PISA to jedyne, reprezentatywne badanie, które dostarcza informacji o umiejętnościach polskich piętnastolatków na tle ich rówieśników z całego świata.

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Na świecie pogarszają się umiejętności uczniów

Co ważne, na poziomie międzynarodowym widoczne jest pogłębianie się trendu spadkowego w zakresie umiejętności matematycznych i rozumienia czytanego tekstu. "Analiza długoterminowych zmian w średnich wynikach dla 23 krajów OECD uczestniczących w badaniu od pierwszej edycji pokazuje wyraźne, stopniowe pogarszanie się umiejętności uczniów. W każdej z trzech dziedzin wyniki w 2025 roku są wśród najniższych spośród dotychczasowych i istotnie niższe niż w pierwszych edycjach badania. W przypadku Polski wyniki w PISA 2025 podobnie jak w PISA 2022 utrzymują się na zbliżonym poziomie, co w pierwszych pomiarach na początku lat dwutysięcznych" - czytamy w komunikacie IBE-PIB.

Podczas ogłoszenia wyników badania Minister Edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że wyniki PISA 2025 są istotnym sygnałem nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy.

„Polska utrzymuje wysoką pozycję na tle państw Unii Europejskiej i udało się wyhamować niekorzystne tendencje, ale to nie znaczy, że możemy uznać sytuację za dobrą. Przed polską edukacją nadal jest wiele pracy. Wyniki badania PISA 2025 są ważnym sygnałem dla całej Europy. Kryzys edukacyjny nie dotyczy jednego kraju” – mówiła Nowacka.

O badaniu

PISA - Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów jest największym międzynarodowym badaniem umiejętności uczniów na świecie. Realizowane jest ono co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych krajach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Od 2013 roku, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, badanie w naszym kraju przeprowadzane jest przez IBE - PIB.

W najnowszej edycji badania uczestniczyło 91 krajów i regionów, liczba przebadanych uczniów przekroczyła 760 tys. Polskę reprezentowało 7103 uczniów z 217 szkół. W polskich szkołach badanie zostało zrealizowane między 3 marca a 25 kwietnia 2025 roku.

Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Edukacji Narodowej