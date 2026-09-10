Olimpiada ZUS 2026/2027 to dodatkowe punkty w rekrutacji, niższe opłaty za studia i nagrody

Olimpiada ZUS w roku szkolnym 2026/2027 to dodatkowe punkty w rekrutacji, niższe opłaty za studia oraz nagrody. Wcześniej trzeba przejść lekcje z ZUS, które mogą otworzyć drzwi na studia. Do kiedy można zgłaszać uczniów?

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Olimpiada ZUS 2026/2027 - zgłoszenia

Indeks na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji, niższe opłaty za studia i nagrody – to nie oferta uczelni, ale możliwości, jakie daje uczniom udział w olimpiadzie ZUS. Żeby wziąć w niej udział, najpierw trzeba przejść „Lekcje z ZUS”. Szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać uczestników tylko do 23 października 2026 r.

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Co ma wspólnego pierwsza praca, własna firma i przyszła emerytura? Wszystkie te tematy łączą się z ubezpieczeniami społecznymi. ZUS chce, żeby młodzi ludzie poznali ich zasady, zanim jeszcze zaczną na dobre dorosłe życie. - Nie trzeba czekać do pierwszej wypłaty, żeby zainteresować się ubezpieczeniami społecznymi. Im wcześniej młody człowiek wie, czym są składki, jakie ma prawa i obowiązki jako pracownik czy przedsiębiorca, tym łatwiej będzie mu podejmować świadome decyzje w dorosłym życiu – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Lekcje ZUS dla uczniów

„Lekcje z ZUS” to cztery zajęcia, podczas których uczniowie poznają podstawowe zasady działania ubezpieczeń społecznych. Dowiadują się m.in., dlaczego ubezpieczenie ma znaczenie, co dzieje się ze składkami i jakie wsparcie może przysługiwać w razie choroby czy utraty zdolności do pracy. Jest też coś szczególnie przydatnego dla młodych osób – informacje o zakładaniu własnej firmy i o tym, od czego w przyszłości będzie zależała emerytura. - Zajęcia mają pokazać, że ubezpieczenia społeczne nie są abstrakcyjnym tematem zarezerwowanym dla urzędów. To część codziennego życia każdego pracownika i przedsiębiorcy – dodaje Kowalska-Matis.

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Ogólnopolska Olimpiada ZUS 2026/2027

Po czterech lekcjach uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Rywalizacja zaczyna się od etapu szkolnego. Rzeczniczka wyjaśnia, że najlepsi przechodzą dalej – do półfinału, a następnie do ogólnopolskiego finału. I właśnie tutaj wiedza może zamienić się w bardzo konkretne korzyści.

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Nagroda: indeks uczelni, dodatkowe punkty na studia, niższe opłaty

Laureaci, w zależności od uczelni, mogą liczyć m.in. na indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji czy niższe opłaty za studia. Finaliści i laureaci mogą także skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości. Na najlepszych czekają również nagrody rzeczowe. - ZUS nagradza nie tylko uczniów. Docenione zostaną także szkoły, których reprezentanci osiągną najlepsze wyniki – zachęca Iwona Kowalska-Matis.

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Olimpiada 2025/2026

O popularności olimpiady świadczą ubiegłoroczne statystyki. W roku szkolnym 2025/2026 w rywalizacji uczestniczyło blisko 27 tys. uczniów z całej Polski. W tym prawie 1,9 tys. dzieci z 75 szkół na Dolnym Śląsku. Dla młodych uczestników jest to okazja, żeby sprawdzić wiedzę, która może przydać się podczas pierwszej pracy, przy zakładaniu działalności gospodarczej, a w przyszłości także przy planowaniu własnego bezpieczeństwa finansowego.

Olimpiada ZUS 2026/2027 - terminy

Terminy warto zapisać w kalendarzu: szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać uczniów do olimpiady do 23 października 2026 roku za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada. Pierwszy, szkolny etap odbędzie się 24 listopada. Półfinał zaplanowano na 2 marca 2027 r., a wielki finał na 16 kwietnia 2027 r.

ZUS na Dolnym Śląsku: Szczegółowe informacje o „Lekcjach z ZUS” i olimpiadzie można znaleźć na stronie internetowej ZUS oraz uzyskać u koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji na Dolnym Śląsku: · w Legnicy – Emilia Nowakowska, tel. 76 876 4163, e-mail: emilia.nowakowska@zus.pl · w Wałbrzychu – Radosław Rynkiewicz, tel. 74 649 7370, e-mail: radoslaw.rynkiewicz@zus.pl · we Wrocławiu - Joanna Małolepszy – tel. 71 360 63 86, e-mail: joanna.malolepszy@zus.pl

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji.