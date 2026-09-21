Dwadzieścia sześć placówek edukacyjnych w stolicy – przedszkoli, szkół podstawowych i średnich – zostało objęte programem Republika S.P.O.K.O. Ma on na celu wskazaniem nauczycielom i uczniom jako zbudować odporność na kryzys klimatyczny, a także dbać o jakość powietrza. Jak wygląda program ?

Placówki uczestniczące w programie nie zostały wybrane przypadkowo - znajdują się w budynkach, w których została przeprowadzona termomodernizacja. Edukacji ekologicznej będą służyły m.in. warsztaty, mozaika klimatyczna, konkursy, ekspozycja instalacji „Mobilne płuca”, wspólne sadzenie drzew oraz budowa ogrodów deszczowych na terenie szkoły.

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Założenia programu edukacji ekologicznej

Skrót S.P.O.K.O. pochodzi od słów Super Przygotowana Odporna Klimatycznie Organizacja. Odporna na mrozy, upały, deszcze, susze, choroby, drożyznę i inne możliwe wyzwania przyszłości. Święta ustanowione w ramach Republiki S.P.O.K.O. mają zachęcić do aktywności np.maj – Miesiąc Mobilności, ale też zastanowić się nad pewnymi zachowaniami – 6 grudnia to Święto Odpowiedzialnej Konsumpcji. Republika S.P.O.K.O. ma konstytucję, flagę, rząd, granice i terytorium, a jej obywatele mają paszporty, w których umieszczane są naklejki za realizację zadań związanych ze świętami państwowymi.

Republika S.P.O.K.O.

Konstytucja Republiki wskazuje na równość pomysłów uczniów i nauczycieli, otwartość na każdy, nawet niestandardowy pomysł. Obywatele Republiki mogą uczestniczyć w konkursie plastycznym, filmowym oraz dotyczącym najbardziej angażującego edukacyjnej działania. Nagrody to m.in. zasadzenie i nazwanie drzewa lub realizacja małego projektu błękitno-zielonej infrastruktury na terenie placówki edukacyjnej (ogród deszczowy, rabata lub łąka kwietna).

W skład rządu Republiki S.P.O.K.O. mogą wejść następujące ministerstwa: Wody, Energii, Dobrego Powietrza, Transportu, Śmieci i Odpadów, Zwalczania Fake Newsów.

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Mozaika Klimatyczna

Członkowie rządu Republiki przechodzą szkolenie z zakresu Mozaiki Klimatycznej, a także zajęcia oparte na zagadnieniach zmiany klimatu, czystego powietrza, efektywności energetycznej, odpowiedzialnej konsumpcji i bioróżnorodności.

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Mozaika Klimatyczna jest to przekrojowa wiedza o klimacie, następstwach jego zmian oraz jak można je ograniczać i się do nich adaptować. We Francji Mozaika Klimatyczna weszła w skład obowiązkowego programu szkoleń na temat zmian klimatu dla wysokich urzędników państwowych.