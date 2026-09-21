Obowiązkowe testy sprawnościowe do służb na lekcjach WF. Co jeszcze może zaskoczyć w roku szkolnym 2026/2027?

Lekcje wychowania fizycznego od lat budzą emocje. System oceniania, nieobecności, demotywacja, nadwaga i otyłość – o tym resort edukacji mówi od lat i również to stara się zmienić. Czy efekty tych działań są widoczne dla uczniów i rodziców?

Lekcje WF wciąż są przedmiotem burzliwej dyskusji

Szkolne lekcje wychowania fizycznego od lat budzą emocje. Od lat problemem jest system oceniania, niechęć dzieci mniej sprawnych ruchowo do uczestniczenia w lekcjach, a także system wyłaniający talenty sportowe i jednocześnie zniechęcający do rozwoju kompetencji sportowych uczniów nie wykraczających poza przeciętność. Ministerstwo Edukacji Narodowej już od co najmniej kilku lat zapowiada zmiana i choć część z nich faktycznie jest wprowadzana, to w ogólnym rozrachunku wydaje się to być mało odczuwalne. Już w roku szkolnym 2024/2025 dużo mówiło się o tym, że program lekcji wychowania fizycznego się zmienia, a jego celem będzie ocena rozwoju kompetencji sportowych u dzieci i młodzieży, a nie wyławianie talentów sportowych przez kluby. Głównymi założeniami podstawy programowej z WF ma być kształtowanie zdrowego stylu życia i rozwój podstawowych umiejętności ruchowych, a także budowanie motywacji do podejmowania aktywności fizycznej. W bezpośrednim związku z takimi założeniami pozostają też zmiany, które można obserwować na stołówkach szkolnych oraz te w zakresie higieny cyfrowej.

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Obowiązkowe testy sprawnościowe do służb

Przypomnijmy, że nowelizacja Prawa oświatowego z 2023 r. wprowadziła obowiązek przeprowadzania na lekcjach WF testów ruchowych. Są one przeprowadzane w ramach lekcji wychowania fizycznego, wśród uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, a także uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Obowiązek ich przeprowadzenia obejmuje nie tylko szkoły publiczne, ale również te niepubliczne. Jednak jak się okazuje, to nie wszystko. Wielu rodziców nie wie o tym, że w klasach IV-VIII szkół podstawowych w ramach lekcji wychowania fizycznego fakultatywnie realizowany jest dział przygotowania do testów sprawnościowych do służb. W szkołach ponadpodstawowych jest on obowiązkowy. Jak wskazuje MEN, jest to konsekwencją zasady, zgodnie z którą każdy przedmiot powinien pokazywać też swój praktyczny charakter.

Swobodne kształtowanie lekcji i większy dostęp do obiektów sportowych

Co jeszcze zmienia się w zakresie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży? Aby zachęcić ich do ruchu i zaktywizować również te osoby, które nie osiągają w tym zakresie ponadprzeciętnych wyników, w 2025 roku wprowadzono możliwość swobodnego kształtowania lekcji WF, by były one atrakcyjne dla uczniów. W bieżącym roku szkolnym 2026/2027 wprowadzono też możliwość przekazania przez nauczycieli wczesnoszkolnych prowadzenia jednej, dwóch lub trzech godzin WF-u nauczycielom tego przedmiotu. To rozwiązanie wywołało we wrześniu wiele głosów oburzenia wśród nauczycieli, w odniesieniu do których pociągnęło to za sobą istotne konsekwencje w zakresie organizacji pracy i w wielu przypadkach zyskało wymiar finansowy. Jak się okazuje, problemem wciąż pozostaje zwiększenie dostępności szkolnych obiektów sportowych popołudniami. Choć na ten temat mówi się od lat, wciąż nie osiągnięto w tym zakresie zamierzonego efektu.