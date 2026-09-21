Obowiązkowe testy sprawnościowe do służb na lekcjach WF. Co jeszcze może zaskoczyć w roku szkolnym 2026/2027?
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Lekcje wychowania fizycznego od lat budzą emocje. System oceniania, nieobecności, demotywacja, nadwaga i otyłość – o tym resort edukacji mówi od lat i również to stara się zmienić. Czy efekty tych działań są widoczne dla uczniów i rodziców?
- Lekcje WF wciąż są przedmiotem burzliwej dyskusji
- Obowiązkowe testy sprawnościowe do służb
- Swobodne kształtowanie lekcji i większy dostęp do obiektów sportowych
Lekcje WF wciąż są przedmiotem burzliwej dyskusji
Szkolne lekcje wychowania fizycznego od lat budzą emocje. Od lat problemem jest system oceniania, niechęć dzieci mniej sprawnych ruchowo do uczestniczenia w lekcjach, a także system wyłaniający talenty sportowe i jednocześnie zniechęcający do rozwoju kompetencji sportowych uczniów nie wykraczających poza przeciętność. Ministerstwo Edukacji Narodowej już od co najmniej kilku lat zapowiada zmiana i choć część z nich faktycznie jest wprowadzana, to w ogólnym rozrachunku wydaje się to być mało odczuwalne. Już w roku szkolnym 2024/2025 dużo mówiło się o tym, że program lekcji wychowania fizycznego się zmienia, a jego celem będzie ocena rozwoju kompetencji sportowych u dzieci i młodzieży, a nie wyławianie talentów sportowych przez kluby. Głównymi założeniami podstawy programowej z WF ma być kształtowanie zdrowego stylu życia i rozwój podstawowych umiejętności ruchowych, a także budowanie motywacji do podejmowania aktywności fizycznej. W bezpośrednim związku z takimi założeniami pozostają też zmiany, które można obserwować na stołówkach szkolnych oraz te w zakresie higieny cyfrowej.
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Obowiązkowe testy sprawnościowe do służb
Przypomnijmy, że nowelizacja Prawa oświatowego z 2023 r. wprowadziła obowiązek przeprowadzania na lekcjach WF testów ruchowych. Są one przeprowadzane w ramach lekcji wychowania fizycznego, wśród uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, a także uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Obowiązek ich przeprowadzenia obejmuje nie tylko szkoły publiczne, ale również te niepubliczne. Jednak jak się okazuje, to nie wszystko. Wielu rodziców nie wie o tym, że w klasach IV-VIII szkół podstawowych w ramach lekcji wychowania fizycznego fakultatywnie realizowany jest dział przygotowania do testów sprawnościowych do służb. W szkołach ponadpodstawowych jest on obowiązkowy. Jak wskazuje MEN, jest to konsekwencją zasady, zgodnie z którą każdy przedmiot powinien pokazywać też swój praktyczny charakter.
Swobodne kształtowanie lekcji i większy dostęp do obiektów sportowych
Co jeszcze zmienia się w zakresie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży? Aby zachęcić ich do ruchu i zaktywizować również te osoby, które nie osiągają w tym zakresie ponadprzeciętnych wyników, w 2025 roku wprowadzono możliwość swobodnego kształtowania lekcji WF, by były one atrakcyjne dla uczniów. W bieżącym roku szkolnym 2026/2027 wprowadzono też możliwość przekazania przez nauczycieli wczesnoszkolnych prowadzenia jednej, dwóch lub trzech godzin WF-u nauczycielom tego przedmiotu. To rozwiązanie wywołało we wrześniu wiele głosów oburzenia wśród nauczycieli, w odniesieniu do których pociągnęło to za sobą istotne konsekwencje w zakresie organizacji pracy i w wielu przypadkach zyskało wymiar finansowy. Jak się okazuje, problemem wciąż pozostaje zwiększenie dostępności szkolnych obiektów sportowych popołudniami. Choć na ten temat mówi się od lat, wciąż nie osiągnięto w tym zakresie zamierzonego efektu.
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