Gdzie schronić uczniów podczas alarmu? MEN finalizuje poradnik bezpieczeństwa

Prace nad "Poradnikiem bezpieczeństwa" dla uczniów weszły w końcowy etap. Jak przekazała rzeczniczka prasowa resortu edukacji Ewelina Gorczyca, dokument jest obecnie przedmiotem ostatecznych uzgodnień. Ministerstwu zależy, aby zawarte w nim informacje, skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, były rzetelne oraz odpowiadały na aktualne zagrożenia.

Alert z powietrza. Jak reagowały szkoły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie?

W reakcji na czwartkowy alert o zagrożeniu z powietrza w szkołach województwa podkarpackiego i lubelskiego uczniów ewakuowano do piwnic, niższych kondygnacji, szatni i korytarzy z dala od okien. Pojawiły się jednak krytyczne głosy dotyczące organizacji miejsc schronienia. Dyrektor Prywatnych Szkół im. Królowej Jadwigi Marek Krukowski poinformował, że w pobliżu placówki nie ma bezpiecznego miejsca, do którego mógłby wyprowadzić 600 uczniów.

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Ministerstwo Edukacji Narodowej zapytane przez PAP, na jakim etapie są prace nad zapowiadanym „Poradnikiem bezpieczeństwa” dla uczniów, przekazało, że jest to etap ostatecznych uzgodnień.

„Zależy nam, aby przekazane uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje były rzetelne i odpowiadały na aktualne zagrożenia oraz sytuacje, z którymi mogą spotkać się w praktyce” - zaznaczyła Ewelina Gorczyca.

Przygotowanie „Poradnika bezpieczeństwa” w wersji adresowanej do dzieci i młodzieży MEN zapowiadało we wrześniu ub.r.

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Gorczyca informowała wtedy, że resort przygotowuje go na wzór „Poradnika bezpieczeństwa” dla obywateli. Współpracuje przy tym z resortami spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, a także Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym.

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Problemy z miejscami schronienia dla uczniów

Na początku ubiegłego roku szkolnego MEN przekazało kuratorom oświaty rekomendacje dotyczące działań w momentach kryzysowych do rozpowszechnienia we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych. Celem była pomoc nauczycielom i wychowawcom w prowadzeniu z dziećmi i uczniami rozmów o sytuacjach typu: naruszenie granic powietrznych czy pojawienie się obcych dronów.

Szkoły są częścią systemu zarządzania kryzysowego, który oparty jest w Polsce na Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego i planach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Procedury obejmują ogłoszenie alarmu i ewakuację uczniów oraz personelu szkoły. Każda placówka posiada plan ewakuacji, który powinien być umieszczany w widocznym miejscu, a droga ewakuacyjna oznakowana.

Zgodnie z przepisami szkoły - co najmniej raz w roku - dokonują kontroli i przeprowadzają ćwiczenia ewakuacyjne oraz działania związane z bezpieczeństwem. Nauczyciele i inni pracownicy są zobowiązani do przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP, w tym również z pierwszej pomocy. Są one powtarzane okresowo.

Procedury bezpieczeństwa i ewakuacji w szkołach

Dostępna jest publikacja MEN - „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Poradnik poświęcony jest m.in. zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym, np.: wtargnięcie terrorysty do szkoły, podłożenie ładunku wybuchowego czy podejrzanego pakunku, cyberzagrożenia. Opracowanie zawiera pakiet zadań rekomendowanych do zrealizowania w szkole. Dokument można pobrać ze strony resortu.

Pod koniec kwietnia zainaugurowano piątą edycję programu „Edukacja z wojskiem”, organizowanego wspólnie przez resorty edukacji oraz obrony. Do przedsięwzięcia zapisało się ponad 2,8 tys. placówek, w których wojskowi przeprowadzą zajęcia przygotowujące do sytuacji kryzysowych. Weźmie w nich udział 155 tys. uczniów.