Nowe jadłospisy w szkołach dzielą Polaków. Rodzice pominięci w decyzjach? Wyniki sondażu

Według sondażu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla WP, 43 proc. Polaków uważa, że rodzice nie mieli wystarczającego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących nowych jadłospisów w szkołach. Z kolei 32 proc. badanych jest zdania, że wprowadzenie nowych zasad żywienia wynika z troski o zdrowie dzieci.

Respondenci zostali zapytani o przebieg konsultacji społecznych i udział rodziców w procesie decyzyjnym w sprawie nowych wytycznych dla szkolnych stołówek.

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Na pytanie, czy rodzice zostali wysłuchani przy wprowadzaniu zmian dietetycznych w szkolnych stołówkach, 10 proc. respondentów odpowiedziało „tak”. Natomiast 43 proc. wskazało odpowiedź „nie”. Przy tym 47 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

Zdrowie dzieci czy ideologia?

Badani wskazali także motywację stojącą za reformą szkolnych jadłospisów. Najwięcej, bo 32 proc. respondentów, jest zdania, że nowe zasady żywienia w szkołach wynikają przede wszystkim z troski o zdrowie dzieci. 28 proc. badanych uważa te zmiany za ideologię, a 24 proc., że za reformą stoją jednocześnie obie wspomniane motywacje. Z kolei 16 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Respondentów zapytano także, kto powinien decydować o tym, co dzieci jedzą w szkolnej stołówce.

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Kto powinien decydować o menu w szkolnych stołówkach?

W tym przypadku 30 proc. wskazało na Ministerstwo Zdrowia, które miałoby decydować o jadłospisie dzieci na podstawie zaleceń dietetyków. Jednocześnie 28 proc. badanych uważa, że decyzja w tej kwestii należy wyłącznie do rodziców. 20 proc. respondentów wskazało natomiast radę rodziców, a 7 proc. - dyrektora szkoły; 15 proc. wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

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Badani wskazali również preferowaną częstotliwość obiadów roślinnych w szkołach.

Za możliwością dwóch lub trzech takich posiłków w tygodniu opowiedziało się 29 proc. badanych, a 26 proc. stwierdziło, że wystarczający byłby jeden roślinny obiad na tydzień. 23 proc. badanych sprzeciwia się wprowadzaniu jakichkolwiek obowiązkowych dań bezmięsnych. Pozostałe 22 proc. respondentów wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Wirtualnej Polski przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 11-14 września 2026 roku metodą kwestionariuszową wspomaganą komputerowo przez internet (CAWI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1095 dorosłych Polaków.