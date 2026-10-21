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Dwie przerwy świąteczne w szkołach w grudniu 2026 r. i w marcu 2027 r. [Terminy i dni wolne]

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21 października 2026, 09:08
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Dwie przerwy świąteczne w szkołach w grudniu 2026 r. i w marcu 2027 r. [Terminy i dni wolne]
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Dwie przerwy świąteczne w szkole w roku szkolnym 2026/2027 dają łącznie 18 dni wolnych (z weekendami i świętami). Grudniowa przerwa łączy się z Bożym Narodzeniem i Sylwestrem, a marcowa z Wielkanocą.

Świąteczna przerwa w szkole w grudniu 2026 r. - ile trwa?

Podstawą do ustalania okresu zimowej przerwy świątecznej jest § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 1211): zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek. Jak jest w tym roku? 22 grudnia 2026 r. wypada we wtorek, zatem stosujemy pierwszą zasadę.

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W tym roku Wigilia Bożego Narodzenia wypada w czwartek 24 grudnia, a Boże Narodzenie w piątek i sobotę 25-26 grudnia. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem roku szkolnego 2026/2027 przerwa świąteczna w szkołach w grudniu zaczyna się 23 grudnia w środę i kończy się w czwartek 31 grudnia (Sylwester). Jednocześnie wolny jest również 1 stycznia 2027 r. - piątek. To Nowy Rok czyli dzień ustawowo wolny od pracy. 2 i 3 stycznia wypada weekend, a więc przerwa świąteczna przedłuża się w sumie o 3 dni. Łącznie uczniowie mają dni wolne od 23 grudnia 2026 r. do 3 stycznia 2027 r. To w sumie 12 dni.

Ważne

Przerwa bożonarodzeniowa w szkołach wypada w okresie 23-31 grudnia 2026 r.

Ile trwa przerwa świąteczna w szkole w marcu 2027 r.?

Podstawą prawną ustalenia przerwy wiosennej jest § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 1211): wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach.

Wielkanoc w 2027 r. wypada w marcu, a dokładnie w niedzielę 28 marca. Poniedziałek wielkanocny wypada w poniedziałek 29 marca 2027 r. W związku z powyższym przerwa wielkanocna w szkołach zaczyna się w czwartek 25 marca i kończy się we wtorek 30 marca 2027 r. Uczniowie mają wolne 6 dni.

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Ważne

Przerwa wielkanocna w szkołach wypada w okresie 25-30 marca 2027 r.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 1211)

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Źródło: INFOR
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