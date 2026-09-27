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Bezpłatna pomoc edukacyjna dla uczniów klas 7 i 8 przebywających w domach dziecka

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27 września 2026, 21:24
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Bezpłatna pomoc edukacyjna dla uczniów klas 7 i 8 przebywających w domach dziecka
Shutterstock

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Jak można pomóc dzieciom z pieczy zastępczej nadrobić zaległości szkolne i przygotować do egzaminów? Mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy edukacyjnej dla uczniów klas 7 i 8 przebywających w domach dziecka.

Zaległości w szkole uczniów z domów dziecka

Podczas gdy wielu rodziców traktuje dziś korepetycje jako naturalną inwestycję w przyszłość dziecka, dla wielu wychowanków pieczy zastępczej stają się one symbolem ogromnego problemu jakim jest wykluczenie edukacyjne. Brak odpowiedniej pomocy drastycznie zmniejsza ich szanse na rozwój i dostanie się do dobrych szkół.

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Wg danych GUS, na koniec 2025 r. w pieczy zastępczej przebywało 78,3 tys. dzieci. Trudna sytuacja życiowa sprawia, że wiele z nich zmaga się z dużymi brakami szkolnymi: nierzadko mają problem z płynnym czytaniem, pisaniem czy prostymi zadaniami matematycznymi. W tym samym czasie rośnie presja egzaminów, które często decydują o przyszłości dziecka.

Jak pomóc wyrównać szanse dzieciom z pieczy zastępczej?

Szanse na wyrównanie tych braków są niestety ograniczone. Wysokie ceny prywatnych lekcji sprawiają, że nie każdy może z nich skorzystać. Dla opiekunów w placówkach oraz rodzinach zastępczych regularne finansowanie korepetycji jest często niemożliwe. Problem ten dodatkowo potęguje lokalizacja. Wiele domów dziecka i rodzin zastępczych funkcjonuje w mniejszych miejscowościach lub na wsiach, co może ograniczać dostęp do stacjonarnego wsparcia edukacyjnego.

Rozwiązaniem tego problemu może być nauka online, jednak tu najważniejsze jest korzystanie ze sprawdzonych i zweryfikowanych narzędzi. Z pomocą dla dzieci z pieczy zastępczej wychodzi platforma Skumani, która prowadzi akcję bezpłatnej pomocy edukacyjnej dla uczniów klas 7 i 8 przebywających w domach dziecka.

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- Dla nas edukacja to przede wszystkim bilet w przyszłość - podkreśla ekspertka ds. edukacji Skumani.pl, Lilla Poncyliusz-Guranowska - Przy współpracy z wieloma fundacjami działającymi w całej Polsce staramy się dotrzeć wszędzie tam, gdzie pomoc edukacyjna jest naprawdę potrzebna. Dajemy dzieciom bezpłatny dostęp do lekcji wideo, kart pracy, quizów oraz nauczyciela AI, który wspiera je w lepszym zrozumieniu materiału. Chcemy pomóc podopiecznym nadrobić zaległości, aby każde z nich mogło uwierzyć we własne siły i spełnić marzenia.

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Akcja różnych fundacji

W pomoc zaangażowały się takie fundacje jak Pociecha, DOM, Sfinks, Hakersi, Fundacja św. Mikołaja, Przystanek Rodzina, czy Fundacja Magdaleny Różczki - Ukochani. Nowy rok szkolny już wystartował, a akcja wciąż trwa. Organizatorzy zapraszają do współpracy wszystkie organizacje, którzy chcą pomóc dzieciom z placówek i rodzin zastępczych w nadrabianiu szkolnych zaległości.

Źródło: Skumani

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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