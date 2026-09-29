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Rozpoczął się Tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej w szkołach

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29 września 2026, 06:30
Urszula Wilk-Winter
Stop przemocy rówieśniczej w szkołach
Stop przemocy rówieśniczej w szkołach
Shutterstock

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Od 28 września do 02 października 2026 roku trwa w placówkach edukacyjnych Tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. To już II edycja akcji, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Materiały dotyczące przemocy rówieśniczej

Ministerstwo przygotowało materiały edukacyjnej, scenariusze zajęć, a także poradniki dotyczące między innymi profilaktyki bullyingu, hejtu i cyberhejtu, a także sposobów reagowania na przemoc relacyjną oraz konflikty rówieśnicze. Przy pracy nad materiałami brały udział: Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy oraz organizacje pozarządowe. Dostępne są różne dokumenty do wydrukowania dostosowane do wieku dziecka oraz potencjalnego problemu, do wykorzystania nie tylko podczas Tygodnia o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej.

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Zobacz również:

Broszura dla dzieci, rodziców i szkoły

Przygotowano też informacje dla trzech grup adresatów – dzieci, rodziców i szkoły.

Materiał adresowany dla rodziców w sposób przystępny opisuje co należy zrobić, a czego należy unikać jeśli posiada wiedzę iż uczeń może doświadczać przemocy rówieśniczej. Wskazano, że jeśli nie zareaguje placówka edukacyjna albo przemoc będzie eskalować rodzin powinien się zgłosić do kuratorium oświaty, Rzecznika Praw Dziecka bądź do ośrodka pomocy społecznej, Policji, prokuratury, sądu rodzinnego. Podano również gdzie opiekun może się zwrócić o pomoc dla dziecka w ramach systemu opieki zdrowotnej – opisano w przystępny sposób trzy poziomy referencyjne świadczeń z zakresu pomocy psychologicznej i psychiatrycznej wskazując, iż w razie nagłego zagrożenia życia istnieje możliwość przyjęcia do szpitala bez skierowania.

Broszura dedykowana dla szkoły wskazują, jakie kroki powinna podjąć placówka edukacyjna i o jakich kwestiach należy pamiętać nie tylko w stosunku do sprawcy i ofiary – monitorowanie sytuacji, pozytywna profilaktyka.

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Najkrótsza zestawienie informacji dotyczy wskazówek dla ucznia. Określa do kogo może się zwrócić o pomoc, w jakiej formie. Wskazuje, że pracownik szkoły powinien zapewnić nękanej osobie bezpieczeństwo. Podane są również numery telefony zaufania.

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Źródło: INFOR
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