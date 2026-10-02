W polskich szkołach uczy się coraz więcej uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Nie wszyscy oni znają język polski w stopniu wystarczającym, aby poradzić sobie z nauką i uzyskać dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty. Czy dla uczniów-cudzoziemców organizowane są dodatkowe, obowiązkowe zajęcia z języka polskiego?

W polskich szkołach uczy się coraz więcej uczniów-cudzoziemców

We wszystkich placówkach edukacyjnych w Polsce uczy się ponad 300 tys. uczniów będących cudzoziemcami. Z przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i International Rescue Commitee raportu na temat uczniów-cudzoziemców w polskich szkołach w roku szkolnym 2025/2026 wynika, że liczba dzieci i młodzieży w polskim systemie oświaty cały czas rośnie. W roku 2025 było ich o blisko 9 tys. więcej niż w roku poprzednim. To sprawia, że uczniowie-cudzoziemcy stanowią obecnie 5 proc. wszystkich uczniów w polskich szkołach.

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W polskich szkołach uczą się dzieci i młodzież z 40 krajów europejskich oraz 108 krajów spoza Europy. Najwięcej uczniów-cudzoziemców uczy się w szkołach podstawowych (168,4 tys.), w liceach liczba ta wynosi 23,6 tys. uczniów, 38,9 tys. uczniów cudzoziemskich uczy się w technikach, natomiast 13,5 tys. w szkołach branżowych.

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Konieczne większe wsparcie językowe dla uczniów-cudzoziemców

Duża liczba dzieci-cudzoziemców w szkołach podstawowych powoduje, że nauczyciele widzą potrzebę wzmocnienia wsparcia językowego dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Ten problem został poruszony w interpelacji nr 19602 przez posła Tomasza Piotra Nowaka. Interpelacja dotyczy postulatu wprowadzenia obowiązkowych dodatkowych zajęć z języka polskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo oraz finansowania ich z budżetu państwa, tak aby koszt nie obciążał jednostek samorządu terytorialnego. Pytania obejmują także analizy Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wpływu znajomości języka polskiego na wyniki egzaminu ósmoklasisty i integrację uczniów.

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Zdaniem posła Nowaka lepsze opanowanie języka polskiego przyniesie wymierne korzyści nie tylko w zakresie wyników edukacyjnych i przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, ale również wpłynie na skuteczniejszą integrację dzieci i młodzieży z polskim środowiskiem szkolnym, ułatwi nawiązywanie relacji rówieśniczych oraz ograniczy ryzyko wykluczenia społecznego.

Odpowiedzi na interpelację udzieliła minister edukacji Barbara Nowacka.

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Obowiązkowe dodatkowe zajęcia z języka polskiego

Minister Barbara Nowacka przypomniała o obowiązujących przepisach oświatowych. Zgodnie z nimi osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego niedłużej niż przez okres 24 miesięcy.

Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Dodatkowa, bezpłatna nauka języka polskiego jest finansowana z budżetu państwa zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w danym roku.

Wpływ znajomości języka polskiego na wyniki egzaminu ósmoklasisty

Nowacka poinformowała także, że MEN we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną monitoruje sytuację uczniów z doświadczeniem migracyjnym. MEN nie prowadzi natomiast analiz wpływu poziomu znajomości języka polskiego przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym na wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Obowiązujące przepisy przewidują dostosowania dla uczniów-cudzoziemców przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Mogą oni przystąpić do egzaminu, z wyjątkiem egzaminu z języka obcego nowożytnego, w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Minister przypomniała, że przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej, natomiast egzaminu tego nie rozstrzyga się w kategoriach zdany/niezdany, ponieważ w prawie oświatowym nie istnieje minimalny próg punktowy, który uczeń musi osiągnąć.

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