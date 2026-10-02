Zwolnienie z obowiązku szkolnego od 14. roku życia dla prowadzących dochodową działalność gospodarczą. MEN jeszcze nie odpowiedziało

Czy już od 14. roku życia dzieci powinny mieć prawo wyboru czy chcą się dalej uczyć, czy zamiast chodzić do szkoły wolą prowadzić biznes i zarabiać pieniądze? Do Ministerstwa Edukacji Narodowej trafiła petycja w tej sprawie. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. przyznaje każdemu prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Jednym z podmiotów, do których petycje kierowane są szczególnie chętnie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

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Zwolnienie z obowiązku szkolnego od 14. roku życia

W dniu 28 sierpnia 2026 r. do resortu edukacji została złożona petycja w sprawie „zmiany przepisów dotyczących o zakazie prowadzenia firmy w roku szkolnym i żeby szkoła nie była obowiązkowa”. Jej autor zawnioskował o pilne wprowadzenie zmian prawnych, które umożliwią osobom od 14. roku życia całkowite zwolnienie z obowiązku szkolnego (lub zredukowanie go do minimum), jeżeli prowadzą one własną, dochodową działalność gospodarczą lub nierejestrowaną i rozwijają własny biznes z domu.

Uzasadniając swój wniosek wskazał, że Obecne przepisy zmuszają młodzież do codziennego uczęszczania do szkoły, co drastycznie ogranicza czas na naukę przedsiębiorczości, prowadzenie firmy oraz budowanie polskiej gospodarki od najmłodszych lat. Wielu młodych ludzi posiada umiejętności pozwalające na zarobkowanie przez internet, a sztywne ramy szkolne uniemożliwiają im rozwój zawodowy. Elastyczniejsze prawo pozwoliłoby młodym przedsiębiorcom na legalną pracę bez ryzyka nakładania kar finansowych na ich rodziców.

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Czekamy na odpowiedź MEN

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję. W przypadku petycji, o której mowa w niniejszym tekście jej autor nie zdecydował się na ujawnienie swoich danych. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie rozpatrzyło jeszcze przedstawionych mu postulatów i nie udzieliło autorowi petycji odpowiedzi. Ma na to co do zasady 3 miesiące od dnia jej złożenia.

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