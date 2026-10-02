REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Zwolnienie z obowiązku szkolnego od 14. roku życia dla prowadzących dochodową działalność gospodarczą. MEN jeszcze nie odpowiedziało

Zwolnienie z obowiązku szkolnego od 14. roku życia dla prowadzących dochodową działalność gospodarczą. MEN jeszcze nie odpowiedziało

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2026, 14:08
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Zwolnienie z obowiązku szkolnego od 14. roku życia dla prowadzących dochodową działalność gospodarczą
Zwolnienie z obowiązku szkolnego od 14. roku życia dla prowadzących dochodową działalność gospodarczą. MEN jeszcze nie odpowiedziało
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy już od 14. roku życia dzieci powinny mieć prawo wyboru czy chcą się dalej uczyć, czy zamiast chodzić do szkoły wolą prowadzić biznes i zarabiać pieniądze? Do Ministerstwa Edukacji Narodowej trafiła petycja w tej sprawie. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. przyznaje każdemu prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Jednym z podmiotów, do których petycje kierowane są szczególnie chętnie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

REKLAMA

REKLAMA

Zwolnienie z obowiązku szkolnego od 14. roku życia

W dniu 28 sierpnia 2026 r. do resortu edukacji została złożona petycja w sprawie „zmiany przepisów dotyczących o zakazie prowadzenia firmy w roku szkolnym i żeby szkoła nie była obowiązkowa”. Jej autor zawnioskował o pilne wprowadzenie zmian prawnych, które umożliwią osobom od 14. roku życia całkowite zwolnienie z obowiązku szkolnego (lub zredukowanie go do minimum), jeżeli prowadzą one własną, dochodową działalność gospodarczą lub nierejestrowaną i rozwijają własny biznes z domu.
Uzasadniając swój wniosek wskazał, że Obecne przepisy zmuszają młodzież do codziennego uczęszczania do szkoły, co drastycznie ogranicza czas na naukę przedsiębiorczości, prowadzenie firmy oraz budowanie polskiej gospodarki od najmłodszych lat. Wielu młodych ludzi posiada umiejętności pozwalające na zarobkowanie przez internet, a sztywne ramy szkolne uniemożliwiają im rozwój zawodowy. Elastyczniejsze prawo pozwoliłoby młodym przedsiębiorcom na legalną pracę bez ryzyka nakładania kar finansowych na ich rodziców.

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Czekamy na odpowiedź MEN

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję. W przypadku petycji, o której mowa w niniejszym tekście jej autor nie zdecydował się na ujawnienie swoich danych. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie rozpatrzyło jeszcze przedstawionych mu postulatów i nie udzieliło autorowi petycji odpowiedzi. Ma na to co do zasady 3 miesiące od dnia jej złożenia.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

POLECAMY: Karta Nauczyciela. Komentarz

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Praktyki absolwenckie jako realizowanie obowiązku szkolnego do 18 roku życia
02 paź 2026

Z Konstytucji RP wynika obowiązek nauki dla osób do ukończenia 18 roku życia. Jak wygląda sytuacja uczniów kończących edukacje na szkole branżowej I stopnia nie uzyskawszy jeszcze pełnoletności a w szczególności czy ten wymóg spełniają praktyki absolwenckie.
Zwolnienie z obowiązku szkolnego od 14. roku życia dla prowadzących dochodową działalność gospodarczą. MEN jeszcze nie odpowiedziało
02 paź 2026

Czy już od 14. roku życia dzieci powinny mieć prawo wyboru czy chcą się dalej uczyć, czy zamiast chodzić do szkoły wolą prowadzić biznes i zarabiać pieniądze? Do Ministerstwa Edukacji Narodowej trafiła petycja w tej sprawie. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono.

Obowiązkowe dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym? MEN odpowiedziało na interpelację
02 paź 2026

W polskich szkołach uczy się coraz więcej uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Nie wszyscy oni znają język polski w stopniu wystarczającym, aby poradzić sobie z nauką i uzyskać dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty. Czy dla uczniów-cudzoziemców organizowane są dodatkowe, obowiązkowe zajęcia z języka polskiego?
Executive MBA, MBA i studia podyplomowe w Akademii WSB. Kompetencje na kolejny etap kariery
02 paź 2026

Akademia WSB ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziesięciu dyscyplinach. Na tym zapleczu akademickim rozwija również ofertę ponad 150 kierunków studiów podyplomowych oraz programów MBA i Executive MBA. Są one skierowane do osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje, przygotować się do awansu lub poszerzyć kompetencje potrzebne do zarządzania organizacją.

REKLAMA

Stypendia rektora po nowemu. Będzie wyższa pula na wypłaty dla studentów?
01 paź 2026

Z początkiem października w życie wchodzą nowe zasady gospodarowania przez uczelnię wydatkami na stypendia rektora. Według resortu nauki i samych uczelni to krok w kierunku uproszczenia i uelastycznienia zasad. Zmiana nie oznacza jednak podwyższenia puli na wypłaty dla wyróżniających się studentów.
Budowanie relacji w przedszkolach – inicjatywa MEN
30 wrz 2026

Między 28 września a 2 października 2026 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w został zorganizowany Tydzień o Budowaniu Relacji w Przedszkolach. Równolegle w szkołach odbywa się Tydzień o Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej.
Rozpoczął się Tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej w szkołach
29 wrz 2026

Od 28 września do 2 października 2026 roku trwa w placówkach edukacyjnych Tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. To już II edycja akcji, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wynagrodzenie nauczycieli za wycieczki szkolne. ZNP przygotowało plan wsparcia
28 wrz 2026

Praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie Nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy – orzekł Sąd Najwyższy w lutym 2025 r. MEN zapowiedziało wówczas, że zdecyduje o ewentualnych zmianach przepisów ustawowych. Mimo tej deklaracji status wycieczek szkolnych nie został uregulowany.

REKLAMA

Potrzeby edukacyjne uczniów nigdy nie będą takie same. Minimalnego standardu ochrony nie będzie [odpowiedź MEN na petycję]
28 wrz 2026

Czy polska szkoła potrzebuje ustanowienia minimalnego standardu ochrony, poniżej którego nie można byłoby zejść niezależnie od tego, czy uczeń realizuje obowiązek szkolny w szkole publicznej, czy w szkole niepublicznej? O to zapytał autor petycji skierowanej do MEN. Resort nie miał wątpliwości – zmian nie będzie.
Czy szkoła jest przyjazna dla neuroróżnorodności?
28 wrz 2026

Zakończyła się kampania społeczna pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich „Szkoła przyjazna dla neuroróżnorodności. Szkoła przyjazna dla każdego człowieka”. Jakie hasło przyświecało akcji w tym roku?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA