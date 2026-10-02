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Praktyki absolwenckie jako realizowanie obowiązku szkolnego do 18 roku życia

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02 października 2026, 14:42
Urszula Wilk-Winter
Praktyki absolwenckie jako realizowanie obowiązku szkolnego do 18 roku życia
Praktyki absolwenckie jako realizowanie obowiązku szkolnego do 18 roku życia
Shutterstock

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Z Konstytucji RP wynika obowiązek nauki dla osób do ukończenia 18 roku życia. Jak wygląda sytuacja uczniów kończących edukacje na szkole branżowej I stopnia nie uzyskawszy jeszcze pełnoletności a w szczególności czy ten wymóg spełniają praktyki absolwenckie.

Z uwagi na rozpoczęcie obowiązku szkolnego przez sześciolatki pojawiła się grupa 17-letnich absolwentów branżowych szkół I stopnia, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe, ale z uwagi na wiek mają trudność z wejściem na rynek pracy a dodatkowo muszą kontynuować edukację do pełnoletniości.

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Ukończenie nauki przez 17-latków

Od 1 czerwca 2025 r. Ministerstwo Edukacji przygotowało rozwiązanie dopuszczające realizację obowiązku szkolnego poprzez praktykę absolwencką. Umowa może być zawarta do ukończenia przez absolwentów 18 roku życia. Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów praktyk w wysokości 250 zł za każdy pełny miesiąc, przy zrealizowaniu minimum 120 godzin praktyka w miesiącu.

Interpelacja poselska

W ramach interpelacji poselskiej zwrócono się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem czy istnieje zainteresowanie takimi umowami z uwagi na niewielką kwotę dofinansowania przy jednoczesnej potrzebie spełnienia wymogów zatrudnienia jak dla pracowników młodocianych i czy taka zachęta jest wystarczająca pod względem kwoty. Dodatkowo poproszono o informację o innych możliwościach dla osób niepełnoletnich ułatwiających wejście na rynek pracy.

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Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

W odpowiedzi wskazano, iż od czerwca 2025 roku do sierpnia 2026 roku zawarto 308 umów z których wynika uprawnienie do dofinansowania, najwięcej, bo ponad 100 w maju 2026 roku. Dodatkowo kwota dofinansowania jest jedynie o niewiele ponad 50 zł niższa od wysokości miesięcznego świadczenia na koszty kształcenia młodocianych pracowników. Nie są prowadzone ministerialne oceny czy kwota 250 zł miesięcznie jest wystarczającą zachętą dla pracodawców. Ministerstwo prowadzi monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych i dane te będą znane w grudniu 2026 roku.

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Siedemnastoletni absolwenci branżowych szkół I stopnia mają możliwość skorzystania z pomocy doradcy ds. zatrudnienia czy zawodowego, a także z poradnictwa zawodowego w urzędach pracy (bez potrzeby rejestracji). Dodatkowo jednostką wspierającą osoby niepełnoletnie na rynku pracy jest sieć Ochotniczych Hufców Pracy w ramach których funkcjonuje Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). OHP również prowadzi infolinię oraz serwis internetowy Zielona Linia-ogólnopolskie centrum informacji rynku pracy.

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Źródło: INFOR
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Edukacja
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