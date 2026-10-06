Nauczycieli na kompensówkach ubywa. Jednocześnie świadczenia są coraz wyższe

W lipcu 2026 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 8,6 tys. osób – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Przeciętna wysokość kompensówki w tym miesiącu wyniosła 4395,23 zł.

Miesiąc wcześniej – w czerwcu 2026 r. – świadczenie pobierało 8,8 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4384,33 zł.

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Coraz mniej nauczycieli pobiera świadczenie kompensacyjne

Liczba nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne maleje, jest to świadczenie wygasające. W lipcu 2025 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 10,3 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 4185,01 zł. W lipcu 2024 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 11,6 tys. osób i 3971,14 zł, w lipcu 2023 r. – 12,4 tys. osób i 3497,06 zł.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W lipcu 2026 r. pomostówki pobierało 37,4 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 5707,20 zł.

Kto może otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych mogą one być przyznawane nauczycielom z 30-letnim stażem pracy, w tym z 20 latami pracy nauczycielskiej, pracującym na co najmniej pół etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

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Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

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Od 1 stycznia 2026 r. grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Skąd pochodzą pieniądze na świadczenia kompensacyjne?

Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, lecz z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczania wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.