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MEN i MSWiA z nowym planem dla szkół. Chodzi o reagowanie na alerty RCB i syreny alarmowe

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08 października 2026, 10:29
oprac. Łucja Orzeł
MEN i MSWiA z nowym planem dla szkół. Chodzi o reagowanie na alerty RCB i syreny alarmowe
MEN i MSWiA z nowym planem dla szkół. Chodzi o reagowanie na alerty RCB i syreny alarmowe
Wojciech Olkuśnik
East News

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Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie w szkołach specjalnego programu reagowania na alerty z udziałem Straży Pożarnej i policji.

Poradnik reagowania na alerty RCB i syreny alarmowe w szkołach

W czasie czwartkowej konferencji prasowej w MSWiA minister Kierwiński powiedział, że w ubiegłym tygodniu z inicjatywy minister Barbary Nowackiej został wysłany poradnik do wszystkich dyrektorów szkół, który jest instrukcją reagowania na różnego rodzaju alerty RCB i syreny alarmowe. Znajdują się tam również wskazówki, jak przygotowywać swoje miejsca pracy, najbliższe otoczenie – dodał.

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Szef MSWiA zapowiedział, że planowane jest uruchomienie specjalnego programu reagowania z udziałem Straży Pożarnej i policji – na alerty.

Program zostanie sfinansowany dzięki „rekordowemu programowi Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przyjętemu na ostatniej Radzie Ministrów”.

Rodzinny trening reagowania w szkołach

17 października poprosiliśmy wszystkich dyrektorów szkół, aby włączyli się w akcję rodzinnego treningu reagowania.

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– Chcemy, żeby całe rodziny mogły w placówkach szkolnych poznać zasady reagowania na sytuacje kryzysowe – wyjaśnił szef MSWiA. – Jest to kolejna odsłona Akademii OLiOC, w ramach której przeszkolono już blisko 800 tysięcy ludzi – dodał.

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Poinformował, że oba resorty planują rozpocząć szkolenia dla dzieci od Dolnego Śląska.

– Planujemy ćwiczyć procedury ewakuacyjne, tak żeby dzieciaki były świadome, jakie są zagrożenia i jak zachowywać się, jeżeli tego typu zagrożenia wystąpią – zapowiedział.

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Źródło: PAP
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