MEN i MSWiA z nowym planem dla szkół. Chodzi o reagowanie na alerty RCB i syreny alarmowe
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Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie w szkołach specjalnego programu reagowania na alerty z udziałem Straży Pożarnej i policji.
- Poradnik reagowania na alerty RCB i syreny alarmowe w szkołach
- Rodzinny trening reagowania w szkołach
Poradnik reagowania na alerty RCB i syreny alarmowe w szkołach
W czasie czwartkowej konferencji prasowej w MSWiA minister Kierwiński powiedział, że w ubiegłym tygodniu z inicjatywy minister Barbary Nowackiej został wysłany poradnik do wszystkich dyrektorów szkół, który jest instrukcją reagowania na różnego rodzaju alerty RCB i syreny alarmowe. Znajdują się tam również wskazówki, jak przygotowywać swoje miejsca pracy, najbliższe otoczenie – dodał.
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Szef MSWiA zapowiedział, że planowane jest uruchomienie specjalnego programu reagowania z udziałem Straży Pożarnej i policji – na alerty.
Program zostanie sfinansowany dzięki „rekordowemu programowi Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przyjętemu na ostatniej Radzie Ministrów”.
Rodzinny trening reagowania w szkołach
17 października poprosiliśmy wszystkich dyrektorów szkół, aby włączyli się w akcję rodzinnego treningu reagowania.
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– Chcemy, żeby całe rodziny mogły w placówkach szkolnych poznać zasady reagowania na sytuacje kryzysowe – wyjaśnił szef MSWiA. – Jest to kolejna odsłona Akademii OLiOC, w ramach której przeszkolono już blisko 800 tysięcy ludzi – dodał.
Poinformował, że oba resorty planują rozpocząć szkolenia dla dzieci od Dolnego Śląska.
– Planujemy ćwiczyć procedury ewakuacyjne, tak żeby dzieciaki były świadome, jakie są zagrożenia i jak zachowywać się, jeżeli tego typu zagrożenia wystąpią – zapowiedział.
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