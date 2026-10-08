Rodzic regularnie zwalnia licealistę z lekcji. Czy uczeń może wtedy wyjść ze szkoły?

Rodzice często zwracają się do szkół z prośbą o cykliczne zwalnianie ucznia z wybranych lekcji w środku dnia. W praktyce budzi to wątpliwości zarówno w zakresie realizacji obowiązku nauki, jak i odpowiedzialności szkoły za bezpieczeństwo ucznia. Warto więc rozróżnić jednorazowe zwolnienie od systematycznego nieuczestniczenia w obowiązkowych zajęciach.

Problem

Czy rodzic może regularnie zwalniać niepełnoletniego ucznia z części obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Czy uczeń szkoły ponadpodstawowej (liceum) może, za zgodą rodziców, opuszczać teren szkoły w czasie planowych zajęć odbywających się w środku dnia?

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Rada

Nie. Rodzic nie jest uprawniony do systematycznego zwalniania niepełnoletniego ucznia z części obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Może jedynie usprawiedliwiać nieobecności zgodnie ze statutem szkoły. Opuszczenie terenu szkoły w czasie trwania zajęć jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy statut szkoły przewiduje odpowiednią procedurę zwolnienia z konkretnych zajęć. Nawet w takim przypadku oświadczenie rodzica o przejęciu odpowiedzialności za dziecko nie zwalnia szkoły z obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniowi.

Uzasadnienie

Obowiązek nauki a regularne opuszczanie lekcji przez ucznia

Uczeń niepełnoletni uczęszczający do liceum realizuje obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez szkołę ponadpodstawową. Zgodnie z art. 35 oraz art. 40 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice mają obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne.

Samo cykliczne zwalnianie ucznia z pojedynczych lekcji nie oznacza jeszcze niespełniania obowiązku nauki w rozumieniu art. 42 ust. 2 Prawa oświatowego. Przepis ten wiąże bowiem naruszenie obowiązku nauki z nieusprawiedliwioną nieobecnością na co najmniej 50% dni zajęć w okresie jednego miesiąca. Nie zmienia to jednak faktu, że systematyczne opuszczanie tych samych lekcji pozostaje sprzeczne z zasadą regularnego uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Kluczowe znaczenie ma odróżnienie dwóch instytucji: usprawiedliwienia nieobecności oraz zwolnienia z zajęć. Są to odrębne mechanizmy, które nie mogą być traktowane zamiennie.

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Usprawiedliwienie nieobecności a zwolnienie z obowiązkowych zajęć

Usprawiedliwienie dotyczy nieobecności, która już wystąpiła. Zasady, termin i formę usprawiedliwiania określa statut szkoły na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 17 oraz art. 99 pkt 2 Prawa oświatowego. Rodzic wskazuje przyczynę nieobecności, jednak ocena jej wiarygodności i zasadności należy do wychowawcy lub osoby wskazanej w statucie. Oznacza to, że szkoła może odmówić usprawiedliwienia, jeśli przedstawiona przyczyna ma charakter pozorny lub jest sprzeczna z przyjętymi zasadami.

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Zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Dotyczy to w szczególności zwolnienia z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii lekarskiej, rezygnacji z udziału w lekcjach religii lub etyki, rezygnacji z nieobowiązkowych zajęć „edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne”, zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w przypadkach określonych przepisami oraz sytuacji związanych z indywidualnym programem lub tokiem nauki.

Katalog tych przypadków ma charakter zamknięty. Oznacza to, że ani dyrektor szkoły, ani statut szkoły nie mogą tworzyć dodatkowych podstaw prawnych do stałego zwalniania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dopuszczalne jest natomiast incydentalne zwolnienie ucznia na pisemny wniosek rodzica, jeżeli przewidują to regulacje statutowe. Procedura ta nie może jednak służyć do regularnego opuszczania tych samych godzin lekcyjnych.

Ważne Regularne składanie przez rodzica wniosków o zwolnienie ucznia z tych samych zajęć nie stanowi korzystania z procedury zwolnień incydentalnych. W praktyce prowadzi to do trwałego ograniczenia udziału ucznia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, dla którego przepisy prawa oświatowego nie przewidują odrębnej podstawy prawnej.

Czy uczeń może opuścić teren szkoły w czasie lekcji

Przepisy nie zawierają generalnego zakazu opuszczania przez ucznia terenu szkoły w trakcie dnia nauki. Problem dotyczy jednak odpowiedzialności za ucznia oraz obowiązków szkoły związanych z zapewnieniem mu bezpieczeństwa. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. dyrektor szkoły odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole. Obowiązki te mają charakter publicznoprawny i nie mogą zostać wyłączone przez jednostronne oświadczenie rodzica.

W praktyce oznacza to, że podpisane przez rodzica oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za dziecko ma przede wszystkim znaczenie dowodowe. Potwierdza ono moment przekazania pieczy nad uczniem, jednak nie powoduje automatycznego zwolnienia szkoły z odpowiedzialności za prawidłowe zorganizowanie procedury zwolnienia. W przypadku zdarzenia skutkującego szkodą analizowane będzie między innymi to, czy uczeń został zwolniony zgodnie ze statutem szkoły, czy wyjście zostało właściwie odnotowane oraz czy szkoła dochowała należytej staranności w zakresie sprawowania nadzoru.

Konsekwencje częstych nieobecności na tych samych zajęciach

Najbardziej praktyczne skutki regularnego opuszczania wybranych lekcji mogą pojawić się na etapie klasyfikacji rocznej lub śródrocznej. Zgodnie z art. 44k ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: u.s.o.) uczeń może nie zostać klasyfikowany z danego przedmiotu, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. Przepis nie rozróżnia przy tym nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. Jeżeli więc uczeń jest regularnie zwalniany z tej samej lekcji odbywającej się raz lub dwa razy w tygodniu, bardzo łatwo może przekroczyć próg 50% nieobecności, co doprowadzi do nieklasyfikowania z danego przedmiotu.

W skrajnych przypadkach systematyczne wycofywanie dziecka z realizacji podstawy programowej może zostać ocenione jako niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej. Wówczas szkoła może rozważyć zawiadomienie sądu opiekuńczego na podstawie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ważne Jeżeli przyczyną absencji są szczególne potrzeby ucznia, właściwym rozwiązaniem powinno być skorzystanie z instrumentów przewidzianych przez przepisy, takich jak indywidualny program lub tok nauki, zwolnienia ustawowe, edukacja domowa albo inne formy organizacyjne dopuszczone przez prawo i wdrożone przez dyrektora szkoły.

Podstawa prawna art. 35, art. 37, art. 40, art. 42 ust. 2, art. 98 ust. 1 pkt 17, art. 99 pkt 2, art. 115 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 820 ze zm.), art. 44d, art. 44k u.s.o. (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 881 ze zm.), § 2, § 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji z 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2026 r. poz. 966), art. 415, art. 417, art. 427 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.; j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 795 ze zm.), art. 109 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 236 ze zm.).

Agata Wróbel, prawnik, redaktor merytoryczny kwartalnika „Poradnik Oświatowy”

Czym różni się usprawiedliwienie nieobecności od zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych?

Usprawiedliwienie dotyczy nieobecności, która już wystąpiła. Zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Czy uczeń liceum może opuścić teren szkoły w czasie planowych zajęć w środku dnia?

Opuszczenie terenu szkoły w czasie trwania zajęć jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy statut szkoły przewiduje odpowiednią procedurę zwolnienia z konkretnych zajęć.

Czy oświadczenie rodzica o przejęciu odpowiedzialności zwalnia szkołę z obowiązków bezpieczeństwa?

Nie. Oświadczenie rodzica o przejęciu odpowiedzialności za dziecko nie zwalnia szkoły z obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniowi.

Kiedy uczeń może nie zostać klasyfikowany z przedmiotu z powodu nieobecności?

Uczeń może nie zostać klasyfikowany z danego przedmiotu, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. Przepis nie rozróżnia nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.