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Układ zbiorowy pracy a regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W jakich przypadkach mogą funkcjonować równolegle?

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11 października 2026, 16:15
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Układ zbiorowy pracy a regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych
Układ zbiorowy pracy a regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W jakich przypadkach mogą funkcjonować równolegle?
Shutterstock

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Czy w szkole samorządowej objętej układem zbiorowym pracy może funkcjonować regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych? W praktyce takie przypadki się zdarzają, jednak muszą być wówczas spełnione określone warunki.

Struktura zatrudnienia w szkołach samorządowych

Struktura zatrudnienia w samorządowych szkołach publicznych jest skomplikowana. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni są w nich zatrudnieni na różnych podstawach prawnych, a łączącego ich z pracodawcami stosunki pracy rządzą się odmiennymi zasadami. Dotyczy to w szczególności zasad wynagradzania. W przypadku pracowników pedagogicznych wpływ na ich wysokość dyrektora jako osoby dokonującej czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy jest bardzo istotnie ograniczony. Z jednej bowiem strony wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielom jest regulowana przez resort pracy, z drugiej zaś regulamin wynagradzania odnoszący się do pozostałych kwestii płacowych jest uchwalany przez organ prowadzący jednostkę. Oczywiście również dyrektor ma pewien niewielki wpływ na wysokość pensji wpływającej ostatecznie na konto nauczyciela, np. poprzez prawo do przyznania mu fakultatywnego dodatku do wynagrodzenia.

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Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Znacznie więcej kompetencji dotyczących wynagrodzenia spoczywa na pracodawcy oświatowym w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych. Jak bowiem wynika z art. 39 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracodawca w regulaminie wynagradzania określa, dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Pracodawca może też w tym regulaminie określić:
1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
2) warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków.

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Układ zbiorowy pracy a regulamin wynagradzania

Jednak czy to oznacza, że w każdej szkole samorządowej musi powstać taki regulamin pracy? Zasadą jest to, że regulamin wynagradzania wprowadza pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy, co wynika z art. 771 i 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Oznacza to, że wskazane już kwestie, czyli:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.
3) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
4) warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków,
mogą zostać uregulowane w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych w układzie zbiorowym pracy i w takim przypadku nie należy powielać ich w regulaminie wynagradzania.

W praktyce może zdarzyć się i tak, że jednostka jest objęta układem zbiorowym pracy, ale nie uregulowano w nim wszystkich kwestii związanych z wynagrodzeniem, które pozostają w gestii pracodawcy. W takim przypadku odpowiednie regulacje mogą zostać zamieszczone w regulaminie wynagradzania, mimo istnienia układu, który częściowo odnosi się do wynagrodzeń pracowników samorządowych (patrz: wyrok SN z 6 grudnia 2005 r., sygn. akt III PK 91/05).

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Podstawa prawna

art. 39 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1135)

art. 771 i 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1145)

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Źródło: INFOR
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