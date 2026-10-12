Tablety zamiast podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych? Wśród potencjalnych korzyści są nie tylko oszczędności

Zbyt ciężkie plecaki od lat są nierozwiązywalnym problemem polskich szkół. I choć mówi się o nich najczęściej w kontekście najmłodszych uczniów, to ciężary noszą na plecach również uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Pierwszy miesiąc roku szkolnego 2026/2027 wyjątkowo minął bez zwyczajowej dyskusji o wadze plecaków noszonych do szkoły przez najmłodszych uczniów. Mimo upływu czasu i prób wprowadzania rozwiązań mających umożliwiać dzieciom pozostawianie w szkole części podręczników i przyborów szkolnych, od lat nie udaje się w tym zakresie osiągnąć zadowalającego efektu, a pokazowe ważenie plecaków w wykonaniu polityków spotyka się niezmiennie z krytyczną oceną rodziców dzieci uczęszczających do klas I–III.

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Ciężkie plecaki to problem nie tylko dla najmłodszych

Problem jednak wciąż istnieje, a co więcej nie dotyczy tylko najmłodszych, choć to w ich przypadku obawa o wpływ codziennego noszenia ciężkich plecaków na szybko rozwijający się organizm jest oczywiście największa. Waga podręczników i zeszytów ma jednak istotne znaczenie również dla starszych uczniów. To w ich sprawie w dniu 20 sierpnia 2026 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej trafiła petycja dotycząca możliwości wprowadzenia w omawianym zakresie zmian. Jej autor zwrócił się z wnioskiem o podjęcie działań systemowych mających na celu zastąpienie tradycyjnych, papierowych podręczników oraz zeszytów cyfrowymi odpowiednikami (tabletami) w szkołach ponadpodstawowych. Jak wskazał w uzasadnieniu swojego pomysłu, wdrożenie powszechnego programu dofinansowania urządzeń cyfrowych przyniosłoby szereg korzyści w skali całego kraju. Z jednej strony dotyczyłyby one właśnie ochrony zdrowia młodzieży, bo zastąpienie kilkunastokilogramowych plecaków jednym lekkim urządzeniem realnie wpłynie na profilaktykę wad postawy i zdrowie kręgosłupa uczniów. Z drugiej, istotny byłby również pozytywny bilans ekologiczny – choć produkcja baterii litowych i sprzętu wiąże się z obciążeniem dla środowiska, w perspektywie kilkuletniej jest to rozwiązanie znacznie bardziej ekologiczne, bo jeden tablet służy przez lata, eliminując coroczną wycinkę drzew, chemiczny proces produkcji papieru oraz masowe wyrzucanie zużytych zeszytów i podręczników.

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Oszczędności i szybka aktualizacja

Istotne znaczenie miałaby też oszczędność finansowa dla obywateli – cyfryzacja zmniejszy coroczne obciążenie budżetów domowych związane z zakupem drożejących drukowanych kompletów książek, a dodatkowo zapobieganie wykluczeniu, bo gwarantując dostęp do jednakowego sprzętu wyrówna szanse edukacyjne uczniów z różnych regionów kraju. Jakie jeszcze korzyści płynęłyby z wdrożenia takiego rozwiązania? W petycji wskazano aktualność i jakość wiedzy, które zyskają dzięki błyskawicznej aktualizacji materiałów cyfrowych bez konieczności kosztownego przedruku całych nakładów papierowych podręczników. Dodatkowo wczesna nauka pracy z narzędziami cyfrowymi i higieny cyfrowej lepiej przygotowuje uczniów do wymogów współczesnego rynku pracy. Resort edukacji nie udzielił jeszcze odpowiedzi na złożoną petycję.

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