Jak chronić uczniów w sytuacji zagrożenia? MEN przekazało materiały dla szkół m.in. schemat "4U"
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MEN przekazało szkołom materiały dotyczące reagowania na zagrożenia w związku z ostatnimi wydarzeniami na Mazowszu – przekazała rzeczniczka prasowa resortu edukacji Ewelina Gorczyca. Dodała, że we wszystkich województwach odbyły się narady kuratorów oświaty z dyrektorami szkół i placówek.
- MEN przekazało materiały do szkół
- Schemat „4U”: uważaj – uciekaj – ukryj się – udaremnij atak
- Działania po zakończeniu zagrożenia w szkole
Przekazane materiały obejmują instrukcję postępowania w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia przygotowaną we współpracy z MSWiA, MON i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Są dostępne na stronie resortu edukacji.
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MEN przekazało materiały do szkół
MEN przekazało też wskazówki dla nauczycieli, jak rozmawiać z uczniami i rodzicami po sytuacjach kryzysowych.
– Szkoły otrzymały również informacje o dostępnych formach pomocy psychologicznej, w tym bezpłatnych telefonach zaufania dla dzieci i młodzieży – dodała.
Przekazała też, że we wszystkich województwach odbyły się narady kuratorów oświaty z dyrektorami szkół i placówek poświęcone bezpieczeństwu i zasadom reagowania na zagrożenia. Łącznie uczestniczyły w nich 31 172 osoby.
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Schemat „4U”: uważaj – uciekaj – ukryj się – udaremnij atak
Materiały dla szkół opisują m.in. schemat „4U”, czyli: uważaj – uciekaj – ukryj się – udaremnij atak. Zaznaczono jednak, że nie jest to sztywna kolejność kroków, bo nauczyciel wybiera działanie odpowiednie do sytuacji.
„Jeżeli można bezpiecznie oddalić się od zagrożenia, należy to zrobić; jeżeli droga jest niebezpieczna lub niedostępna, należy zabezpieczyć się w odpowiednim miejscu. Powiadomienie służb może następować równolegle z ochroną uczniów, o ile można je wykonać bezpiecznie” – czytamy.
Publikacja opisuje też, jak poprawnie powiadomić dyspozytora numeru alarmowego 112 i współpracować ze służbami. Wskazuje, czego nie należy robić, np. nie zbliżać się do sprawcy, nie śledzić go i nie szukać go samodzielnie czy nie kierować uczniów w stronę zagrożenia i nie wysyłać ich, aby sprawdzili sytuację.
Działania po zakończeniu zagrożenia w szkole
Materiały opisują też działania po zakończeniu zagrożenia. To m.in. sprawdzenie, czy uczniowie są bezpieczni i obserwowanie reakcji stresowych oraz zapewnienie kontaktu z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą, także pracownikom szkoły, jeśli tego potrzebują.
We wtorek policja poinformowała, że po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali ponad 108 tys. placówek i zatrzymali 167 osób.
W ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku ataków w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. W wyniku jednego ze zdarzeń zmarła 37-letnia pracownica szkoły.
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