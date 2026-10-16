Czy szkoły powinny sprawdzać plecaki uczniów? Jest stanowisko Warszawy
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Stołeczni radni przyjęli na czwartkowej sesji stanowisko popierające propozycje zmiany przepisów tak, by możliwa była kontrola plecaków i szafek uczniowskich. Stanowisko to pokłosie groźnych ataków, do których doszło w mazowieckich szkołach.
Obecnie przepisy prawne nie dają jasnych podstaw do kontroli plecaków i szafek szkolnych. W przyjętym stanowisku radni chcą ich określenia.
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Warszawscy radni chcą zmian w przepisach
„Regulacje powinny określać zakres uprawnień szkoły, sposób postępowania w razie odmowy oraz sytuacje wymagające interwencji policji” – napisano w stanowisku.
Według radnych procedury powinny też jasno rozgraniczać kompetencje pracowników szkoły i policjantów.
Radni apelują też, by samorządy zostały uwzględnione w konsultacjach nad projektowanymi zmianami.
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Policyjne działania po aktach przemocy
Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze dokonali ponad 162 tys. kontroli placówek i zatrzymali 187 osób – poinformowała w czwartek policja.
W całej Polsce od piątku trwają działania policji w placówkach oświatowych mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w szkołach.
Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach premier Donald Tusk poinformował, że tak długo, jak występować będą sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem.
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