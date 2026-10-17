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Dziecko czeka 4 godziny dziennie na szkolny bus. MEN: gmina musi brać pod uwagę potrzeby ucznia. Co mogą zrobić rodzice

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17 października 2026, 10:23
Agata Wróbel
Dziecko czeka 4 godziny dziennie na szkolny bus. MEN: gmina musi brać pod uwagę potrzeby ucznia. Co mogą zrobić rodzice
Dziecko czeka 4 godziny dziennie na szkolny bus. MEN: gmina musi brać pod uwagę potrzeby ucznia. Co mogą zrobić rodzice
Shutterstock

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Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do sprawy uczennicy szkoły specjalnej, która z powodu organizacji gminnego transportu spędza nawet około czterech dodatkowych godzin dziennie w świetlicy. Interpelację w tej sprawie złożył poseł Maciej Konieczny. MEN wskazało też, jakie działania mogą podjąć rodzice.

Transport uczniów z niepełnosprawnościami a potrzeby zdrowotne dziecka

Interpelacja posła Macieja Koniecznego dotyczyła sytuacji uczennicy szkoły specjalnej w Gliwicach. Według relacji rodziny dziewczynka, której przejazd do szkoły trwa około 15 minut, z powodu organizacji dowozów musi regularnie przyjeżdżać do placówki nawet ponad godzinę przed rozpoczęciem zajęć, a po ich zakończeniu oczekiwać na transport kolejne dwie lub trzy godziny. Sprawa ma szczególne znaczenie ze względu na stan zdrowia dziecka. Uczennica choruje na padaczkę lekooporną i jest leczona dietą ketogenną. Rodzina wskazuje, że długie oczekiwanie, zmęczenie, przebodźcowanie oraz zaburzona regularność posiłków mogą negatywnie wpływać na jej funkcjonowanie.

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Poseł zapytał m.in., czy MEN posiada wytyczne dotyczące maksymalnego czasu oczekiwania uczniów z niepełnosprawnościami na zajęcia i transport powrotny oraz czy taka organizacja przewozów może zostać uznana za prawidłową realizację obowiązków gminy.

Obowiązki gminy w zakresie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami

W odpowiedzi wiceminister edukacji Izabela Ziętka przypomniała, że zgodnie z Prawem oświatowym gminy są zobowiązane do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Resort nie wskazał jednak obowiązujących limitów dotyczących maksymalnego czasu oczekiwania dziecka przed zajęciami lub po ich zakończeniu. Podkreślił natomiast, że samorządy dysponują dokumentacją zawierającą informacje o potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia. Dane te powinny zostać wykorzystane przy organizacji transportu.

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Jak zauważyło MEN, gmina może również określić szczegółowe wymagania dotyczące godzin odbioru uczniów i realizacji przewozów w dokumentacji zamówienia kierowanej do przewoźnika. Oznacza to, że przy tworzeniu tras oraz harmonogramów powinny być uwzględniane rzeczywiste potrzeby dzieci korzystających z transportu.

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Transport dzieci z niepełnosprawnościami. Co mogą zrobić rodzice

Ministerstwo wskazało, że w przypadku zastrzeżeń dotyczących organizacji dowozu rodzice powinni w pierwszej kolejności zwrócić się do właściwej gminy. Samorząd powinien sprawdzić, czy godziny odbioru i odwozu ucznia odpowiadają jego potrzebom oraz czy przewóz realizowany jest zgodnie z warunkami zawartej umowy.

MEN przypomniało również, że działalność wójta i jednostek organizacyjnych kontroluje rada gminy, natomiast nadzór nad działalnością gmin sprawuje wojewoda. W sprawach administracyjnych możliwe jest także korzystanie z procedur odwoławczych przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi.

Resort nie zadeklarował przygotowania odrębnych standardów określających dopuszczalny czas oczekiwania uczniów z niepełnosprawnościami na transport. Poinformował jednak, że trwają prace nad systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie jakości wsparcia dzieci i uczniów.

Odpowiedź na interpelację nr 3977 w sprawie standardów organizacji dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół

Oprac. Agata Wróbel

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Źródło: INFORLEX
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Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do sprawy uczennicy szkoły specjalnej, która z powodu organizacji gminnego transportu spędza nawet około czterech dodatkowych godzin dziennie w świetlicy. Interpelację w tej sprawie złożył poseł Maciej Konieczny. MEN wskazało też, jakie działania mogą podjąć rodzice.
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