Potrzeba pilnego wzmocnienia systemu interwencji kryzysowej

W ocenie RPO, do czego zmierza prowadzona przez niego działalność, każdy powiat powinien być przygotowany na udzielenie natychmiastowej pomocy, bez wydania decyzji. Podstawową rolę w tym zakresie odgrywają ośrodki interwencji kryzysowej, w którym można otrzymać wsparcie psychologiczne, społeczne i prawne bez względu na sytuację materialną zainteresowanych. Dodatkowo w takim ośrodku możliwe jest odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i równowagi dzięki czemu zapobiega się przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Tragiczne i traumatyczne zdarzenia w szkołach wskazują, że wywołane nimi kryzysy nie mają charakteru lokalnego, ale wpływają negatywnie na życie wielu osób i rodzin. Z uzyskanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich informacji podczas spotkania z Konwentem Dyrektorów Ośrodków Interwencji Kryzysowej wynika, że wiele osoby będące w trudnych emocjonalnie sytuacjach poszukują wsparcia właśnie w tych miejscach. Wszakże ich dostępność jest wciąż niewystarczająca.

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Projekt systemowych zmian

Jednocześnie Rzecznik pozytywnie ocenił podjęcie uprzednio sygnalizowanych Ministerstwu Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, problemów z zakresu interwencji kryzysowej w ramach prac legislacyjnych. Od marca 2026 roku procedowany jest w ramach ministerialnej inicjatywy ustawodawczej projekt dotyczący zmian przepisów o pomocy społecznej. Ma to być pierwszy etap wdrożenia reformy systemu pomocy społecznej mający m.in. na celu poprawienie efektywności działań pomocowych, a także zapewnienie bardziej skutecznych, adekwatnych do potrzeb oraz skoordynowanych form wsparcia dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.