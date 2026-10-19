Jaka powinna być szkoła przyszłości według Polaków? Co dziś niszczy autorytet nauczycieli? Wyniki badania

Niskie płace oraz presja ze strony systemu i rodziców to główne czynniki niszczące autorytet polskich nauczycieli. Jaka powinna być szkoła przyszłości według Polaków? Oto ciekawe wyniki badania dotyczące m.in. pracy nauczycieli, systemu oceniania, sposobu prowadzenia lekcji i stosunku do AI w szkołach.

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Szkoła przyszłości według Polaków

Aż 84% Polaków uważa obecną podstawę programową za odrealnioną i przeładowaną teorią, a 70% oczekuje pragmatycznej integracji sztucznej inteligencji w szkolnictwie zamiast jej zakazywania. Najnowszy raport z badania opinii „Realia edukacji. Oczekiwania społeczne i wyzwania systemowe” ujawnia głęboką ewolucję potrzeb edukacyjnych: społeczeństwo domaga się odejścia od encyklopedyzmu i tradycyjnych ocen na rzecz myślenia krytycznego oraz relacyjnego wsparcia ze strony pedagogów. Cyfrowej i metodycznej transformacji towarzyszy jednak brak realnej ochrony psychologiczno-socjalnej dla samych nauczycieli, których 57% ankietowanych uważa za osamotnionych w walce z najtrudniejszymi problemami uczniów.

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Co dziś niszczy autorytet nauczycieli?

Jak wynika z badania "Realia edukacji. Oczekiwania społeczne i wyzwania systemowe" serwisu Prezentmarzeń niskie płace oraz presja ze strony systemu i rodziców to główne czynniki niszczące autorytet polskich nauczycieli, jak wynika z najnowszego badania opinii. Co trzeci ankietowany (33%) wskazuje, że do spadku pozycji zawodowej pedagogów przyczyniają się przede wszystkim niskie zarobki i trudne warunki materialne. Niewiele mniej osób obwinia niestabilną politykę oświatową i ciągłe reformy (28%) oraz roszczeniowe postawy rodziców wobec szkoły (27%). Zaledwie 12% badanych upatruje problemu bezpośrednio w postawie samych nauczycieli, ich braku elastyczności czy niższych kompetencjach, co dowodzi, że społeczeństwo postrzega kryzys autorytetu edukatorów jako efekt zaniedbań systemowych i otoczenia, a nie słabości kadry.

Stosunki rodziców z nauczycielami

Wyraźna formalizacja i narastające napięcia dominują w relacjach między rodzicami a nauczycielami we współczesnej polskiej szkole, jak wynika z najnowszego badania opinii. Ponad jedna trzecia ankietowanych (34%) określa te stosunki jako napięte i pełne wzajemnych pretensji, a kolejne 31% dostrzega jedynie poprawny kontakt ograniczony do niezbędnych spraw formalnych. Co dziesiąty badany (11%) zwraca uwagę na rynkowy charakter tych interakcji, wskutek którego szkoła traktowana jest w kategoriach relacji klient–usługodawca. W efekcie zaledwie co czwarty respondent (24%) ocenia współpracę na linii dom–szkoła jako partnerską i opartą na wzajemnym zaufaniu.

Odpowiedzialność za wychowanie młodych Polaków

Dom rodzinny pozostaje głównym filarem wychowania młodego człowieka, podczas gdy szkoła postrzegana jest przede wszystkim jako partner wspomagający ten proces. Ponad połowa respondentów (55%) uważa, że to rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za kształtowanie postaw swoich dzieci, a placówki oświatowe powinny jedynie wspierać ich w tych działaniach. Ponad jedna trzecia ankietowanych (36%) opowiada się za równomiernym podziałem zadań między domem a szkołą, natomiast marginalna grupa 2% badanych oczekuje przejęcia wiodącej roli przez edukatorów. Wyniki te jasno pokazują, że społeczeństwo nie oczekuje od szkół wyręczania rodziców, lecz efektywnej i spójnej współpracy.

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Społeczny wizerunek nauczyciela

Negatywne stereotypy oraz sprowadzenie edukacji do roli standardowej usługi zdominowały społeczny wizerunek polskich pedagogów. Największa grupa respondentów (44%) wskazuje, że rola nauczyciela postrzegana jest w Polsce negatywnie, co objawia się nawracającą krytyką wymierzoną w czas pracy czy długość wakacji. Z kolei 38% ankietowanych ocenia ten wizerunek neutralnie, traktując edukatorów jak zwykłych pracowników sektora usług. W efekcie zaledwie co dziesiąty badany (11%) dostrzega dziś w nauczycielu lidera opinii i ważny filar lokalnej społeczności, co dowodzi głębokiej erozji tradycyjnego autorytetu tego zawodu.

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Nauczyciel samotny w walce z problemami uczniów

Niewydolność systemu osłony społecznej sprawia, że polscy nauczyciele zostają osamotnieni w walce z najtrudniejszymi problemami swoich uczniów, takimi jak przemoc domowa czy ubóstwo. Aż 57% ankietowanych ocenia, że pedagodzy często (44%) lub wręcz prawie zawsze (13%) są zdani wyłącznie na siebie w sytuacjach przekraczających ich kompetencje zawodowe. Kolejne 35% badanych wskazuje, że choć procedury pomocowe formalnie istnieją, to działają zbyt wolno. W konsekwencji zaledwie 8% respondentów postrzega współpracę szkół i instytucji lokalnych jako zgrany system wsparcia, co ujawnia głęboki kryzys osłony psychologiczno-socjalnej we współczesnym szkolnictwie.

Brak wsparcia psychologicznego dla nauczycieli

Powszechna iluzoryczność opieki psychologicznej oraz brak realnej osłony instytucjonalnej pogłębiają kryzys zawodowy kadry pedagogicznej w Polsce. Aż 91% respondentów krytycznie ocenia pomoc oferowaną nauczycielom, z czego ponad połowa (52%) określa ją jako częściową i niewystarczającą, a niemal co trzeci badany (30%) uważa je za czysto deklaratywne działania istniejące wyłącznie na papierze. Dodatkowo 9% ankietowanych jest zdania, że system nie zapewnia edukatorom absolutnie żadnego wsparcia. W rezultacie zaledwie 9% respondentów uznaje obecne mechanizmy pomocy psychologicznej i instytucjonalnej za wystarczające i łatwo dostępne, co odsłania głęboką lukę w systemie ochrony dobrostanu i zdrowia psychicznego nauczycieli.

Praca nauczyciela a presja społeczna

Rosnąca presja otoczenia i ograniczenie niezależności osobistej stają się kolejnym istotnym ciężarem w pracy polskich pedagogów. Aż 48% ankietowanych uważa, że zawód nauczyciela wiąże się dziś z nadmierną kontrolą społeczną, która bezpośrednio narusza ich prywatność oraz autonomię zawodową. Dodatkowo 15% badanych wskazuje, że zjawisko to jest szczególnie odczuwalne w mniejszych społecznościach lokalnych. Przeciwnego zdania jest 27% respondentów, traktujących stałą obserwację otoczenia jako naturalny wpis w rolę publiczną. Wyniki te wyraźnie wskazują, że obok kwestii finansowych i braku wsparcia systemowego, to właśnie presja społeczna i brak poczucia swobody osobistej w znaczącym stopniu obniżają atrakcyjność i komfort pracy w polskim szkolnictwie.

Sztuczna inteligencji w szkole przyszłości

Polacy postrzegają rosnącą rolę sztucznej inteligencji w edukacji przede wszystkim przez pryzmat wyzwań adaptacyjnych i nowych możliwości, a nie bezpośredniego zagrożenia. Łącznie aż 70% ankietowanych odnosi się do technologii typu ChatGPT z pragmatyzmem lub optymizmem, przy czym 36% uważa je za nieuniknione narzędzie wymagające dostosowania systemu oświaty, a 34% widzi w nich szansę na unowocześnienie i indywidualizację nauczania. Sceptycyzm wyraża 30% respondentów, obawiając się osłabienia zdolności samodzielnego myślenia u uczniów (21%) oraz utrudnień w rzetelnej weryfikacji wiedzy (9%). Wyniki te pokazują, że społeczeństwo oczekuje od szkół sprawnej integracji nowych technologii z procesem dydaktycznym zamiast prób ich ograniczania.

Nauka etycznego korzystania z AI przez uczniów

Polacy opowiadają się za edukacją i adaptacją metodyczną zamiast kar i zakazów w odpowiedzi na wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez uczniów. Zdecydowana większość ankietowanych (61%) uważa, że szkoła powinna uczyć młodzież mądrego i etycznego korzystania z narzędzi AI przy odrabianiu zadań domowych. Jednocześnie co czwarty badany (25%) proponuje zmianę samej formuły prac na rzecz projektów i dyskusji w klasie. Zaledwie 9% respondentów popiera wprowadzanie surowych kar za nieautoryzowane użycie nowych technologii, a 5% opowiada się za całkowitym zrezygnowaniem z zadań pisemnych. Wyniki te stanowią wyraźny sygnał dla systemu oświaty, że społeczeństwo oczekuje konstruktywnej integracji sztucznej inteligencji z procesem kształcenia.

Współczesna podstawa programowa jest odrealniona

Podstawa programowa polskiej szkoły wymaga pilnej reformy w kierunku praktycznych umiejętności. Aż 84% ankietowanych ocenia obecny program nauczania jako niedostosowany do wyzwań współczesnego świata. Większość respondentów (57%) wskazuje, że treść kształcenia jest przeładowana czystą teorią i pozbawiona kluczowych kompetencji praktycznych, natomiast kolejne 27% uważa program za całkowicie przestarzały i odrealniony. Zaledwie 8% badanych wyraża aprobatę dla obecnego kształtu edukacji. Wyniki te dowodzą, że społeczeństwo oczekuje od szkół odejścia od encyklopedyzmu na rzecz nauczania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Empatia i budowanie relacji międzyludzkich zastąpią czystą wiedzę encyklopedyczną jako najważniejszy filar pracy nauczyciela w najbliższej dekadzie. Największa grupa respondentów (39%) uważa, że w ciągu najbliższych 10 lat kluczową kompetencją pedagogów będzie umiejętność nawiązywania relacji i empatia. Co czwarty ankietowany (25%) stawia na biegłe opanowanie nowoczesnych technologii oraz narzędzi AI, podczas gdy tradycyjną, głęboką wiedzę przedmiotową jako priorytet wskazuje 23% badanych. Dodatkowo 13% respondentów akcentuje rolę elastyczności i umiejętności zarządzania kryzysem. Wyniki te wyraźnie pokazują zmianę paradygmatu: szkoła przyszłości potrzebuje przede wszystkim przewodników emocjonalnych i technologicznych, a nie jedynie osoby przekazujące wiedzę.

System oceniania w przyszłości

Tradycyjna skala ocen od 1 do 6 odchodzi do lamusa w oczach społeczeństwa, które domaga się zwrotu w stronę oceny wspierającej rozwój ucznia. Aż 86% respondentów uważa, że dotychczasowy system sprawdzania wiedzy wymaga zmian lub całkowitego wycofania. Największa grupa ankietowanych (55%) opowiada się za jego modyfikacją i położeniem większego akcentu na ocenę kształtującą. Dodatkowo 17% badanych proponuje zastąpienie stopni ocenianiem opisowym, a kolejne 14% wprost uznaje obecną skalę za szkodliwą i napędzającą niezdrową rywalizację. Zachowania dotychczasowych zasad chce zaledwie 14% respondentów, co stanowi jasny sygnał dla reformatorów oświaty, że tradycyjne stopnie przestały spełniać swoją rolę we współczesnej szkole.

Co zatrzyma nauczycieli przy zawodzie?

Wyższe pensje powiązane ze wskaźnikami rynkowymi oraz wyzwolenie z biurokratycznego gorsetu to dwa kluczowe warunki powstrzymania fali odejść z polskiego szkolnictwa. Prawie połowa ankietowanych (49%) jest zdania, że głównym czynnikiem zatrzymującym wartościowych nauczycieli w szkole byłby znaczący wzrost wynagrodzeń, np. uzależniony od średniej krajowej. Z kolei 29% badanych wskazuje na konieczność odciążenia pedagogów od papierologii oraz przyznania im większej autonomii w procesie dydaktycznym. Poprawę atmosfery i wsparcie ze strony dyrekcji akcentuje 12% respondentów, a zmniejszenie liczebności klas – 10%. Wyniki jednoznacznie pokazują, że bez odważnych decyzji płacowych i systemowego odbiurokratyzowania szkoła będzie nadal tracić najlepszych specjalistów.

Zmiany w oświacie

Powszechny chaos, narastająca biurokracja i upolitycznienie to główne zarzuty stawiane polskiemu systemowi wdrażania reform oświatowych. Aż 68% ankietowanych ocenia sposób wprowadzania zmian w szkolnictwie negatywnie, przy czym 43% respondentów określa te działania jako chaotyczne i wywołujące dezorientację, a kolejne 25% uważa je za motywowane politycznie i bezpośrednio szkodzące edukacji. Jedynie 24% badanych popiera kierunek reform, zwracając jednak uwagę na ich niezbyt szybkie tempo. Zaledwie 8% ankietowanych uznaje proces zmian za przemyślany i rzetelnie skonsultowany ze środowiskiem nauczycielskim. Wyniki te dowodzą głębokiego braku zaufania społecznego do polityki oświatowej oraz pilnej potrzeby stabilizacji i dialogu przy wprowadzaniu zmian w szkołach.

Polacy oczekują zdecydowanego zwiększenia nakładów budżetowych na edukację z poziomu centralnego, odrzucając pomysły jej prywatyzacji czy komercjalizacji. Aż 62% ankietowanych uważa, że najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest pełne finansowanie oświaty z budżetu państwa przy wyższym udziale procentowym PKB. Z kolei 22% badanych opowiada się za zwiększeniem autonomii samorządów w zarządzaniu wydatkami edukacyjnymi. Rozwiązania rynkowe cieszą się nikłym poparciem – wprowadzenie bonu edukacyjnego popiera jedynie 10% respondentów, a większy udział kapitału prywatnego lub środków rodziców – zaledwie 6%. Wyniki te wyraźnie pokazują, że społeczeństwo postrzega wysokiej jakości, dobrze dofinansowaną edukację jako fundamentalny obowiązek państwa.

Sposób prowadzenia lekcji w szkołach

Tradycyjna 45-minutowa lekcja w szkolnej ławce przestaje odpowiadać potrzebom współczesnych uczniów. Aż 85% ankietowanych ocenia, że klasyczny model lekcyjny wymaga modyfikacji lub całkowitego odejścia od dotychczasowych ram. Największa grupa respondentów (57%) uważa, że tradycyjne 45 minut należy znacznie częściej urozmaicać formami warsztatowymi, natomiast kolejne 22% proponuje przejście na bloki lekcyjne i pracę metodą projektów. Za całkowitym wycofaniem podziału na lekcje i przedmioty opowiada się 6% badanych. Zwolennicy zachowania dotychczasowej struktury bez zmian stanowią mniejszość – to zaledwie 15% ankietowanych, co potwierdza rosnące oczekiwanie społecznej ewolucji metod prowadzenia zajęć w polskich szkołach.

Empatia, autentyczność i dialog zastąpiły chłodną dyscyplinę jako kluczowy fundament budowania szacunku oraz więzi między nauczycielem a uczniem. Ponad połowa ankietowanych (55%) wskazuje, że to kompetencje relacyjne pedagoga są najważniejszym czynnikiem tworzącym trwałe relacje w klasie. Sprawiedliwe ocenianie i dyscyplinę jako priorytet stawia 24% badanych, natomiast pasję do przedmiotu i nowoczesne metody nauczania – 16%. Zaledwie 5% respondentów uważa, że autorytet buduje się poprzez utrzymywanie dystansu i egzekwowanie wymagań. Wyniki te stanowią czytelny sygnał, że współczesna szkoła wymaga od nauczycieli przechodzenia od roli tradycyjnego kontrolera do roli empatycznego mentora.

Zmiana oczekiwań wobec szkoły

Rozwijanie krytycznego myślenia oraz umiejętności adaptacji do szybko zmieniającego się świata to dziś główne oczekiwanie Polaków wobec systemu oświaty. Aż 47% ankietowanych uważa, że to właśnie te elastyczne kompetencje powinny stanowić fundament współczesnej szkoły. Na rolę wychowawczą, przekazywanie wartości i kształtowanie postaw obywatelskich wskazuje 22% badanych. Z kolei tradycyjne przygotowanie do egzaminów i rekrutacji na studia jako priorytet traktuje jedynie 19% respondentów, a funkcję opiekuńczą – 12%. Wyniki te dowodzą głębokiej przewartościowania społecznych oczekiwań: Polacy nie chcą szkoły nastawionej na testocentryzm i odtwarzanie wiedzy, lecz placówki przygotowującej do sprawnego funkcjonowania w dobie niepewności i zmian technologicznych.

Prezenty na Dzień Nauczyciela

Polacy stawiają na umiar i symboliczny charakter upominków wręczanych nauczycielom, wyraźnie unikając kosztownych prezentów. Dwie trzecie respondentów (67%) deklaruje, że na prezent dla pedagoga przeznaczyłoby kwotę do 100 zł. Z kolei 28% ankietowanych mieści się w przedziale od 101 zł do 300 zł. Zakup droższych upominków jest zjawiskiem marginalnym – budżet w wysokości 301–600 zł deklaruje zaledwie 4% badanych, a kwotę przekraczającą 600 zł zaledwie 1%. Wyniki te wyraźnie pokazują, że gest wdzięczności wobec nauczycieli ma w oczach społeczeństwa przede wszystkim wymiar pamięci i szacunku, a nie wysokiej wartości materialnej.

- Czas na rozwój osobisty oraz zasłużony relaks to zdaniem Polaków najlepsze prezenty, jakie można ofiarować nauczycielom w dniu ich święta. Największa grupa ankietowanych (37%) podarowałaby pedagogom udział w interesujących warsztatach, a niemal co trzeci respondent (29%) postawiłby na masaż relaksacyjny, odpowiadający na wyzwania i stres codziennej pracy w szkole. Z kolei 20% badanych wybrałoby nietypowe doświadczenie w postaci kolacji w ciemności. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się prezenty z dreszczykiem emocji – lot balonem wskazało 9% respondentów, a jazdę Monster Truckiem zaledwie 5%. Wyniki te dowodzą, że społeczeństwo dostrzega wysoki poziom obciążenia zawodowego nauczycieli, stawiając na upominki niosące za sobą odpoczynek lub rozwój pasji. - mówi Aleksandra Skimina, psycholog z serwisu Prezentmarzeń

Badanie „Realia edukacji. Oczekiwania społeczne i wyzwania systemowe zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń we wrześniu 2026 r. na próbie N = 847 respondentów metodą CAWI

Źródło: prezentmarzeń