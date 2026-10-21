REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Powrót do szkoły mocno uderzył po kieszeni. Wyprawka kosztowała średnio 1626 zł. Kolejne wydatki już czekają

Powrót do szkoły mocno uderzył po kieszeni. Wyprawka kosztowała średnio 1626 zł. Kolejne wydatki już czekają

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 października 2026, 08:25
Powrót do szkoły mocno uderzył po kieszeni. Wyprawka kosztowała średnio 1626 zł. Kolejne wydatki już czekają
Powrót do szkoły mocno uderzył po kieszeni. Wyprawka kosztowała średnio 1626 zł. Kolejne wydatki już czekają
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na początku roku szkolnego 2026/2027 rodziny wydały średnio 1626 zł na szkolną wyprawkę i inne obowiązkowe wydatki związane z edukacją dzieci, m.in. podręczniki, przybory, stroje czy opłaty szkolne - wynika z badania CBOS. To jednak nie koniec kosztów, ponieważ wielu rodziców planuje przeznaczać średnio 763 zł miesięcznie na dodatkowe zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe.

Rodzice wydali średnio 1626 zł na szkolną wyprawkę

Centrum Badania Opinii Społecznej poinformowało, że jak wynika z deklaracji badanych, na początku roku szkolnego 2026/2027 rodziny wydały średnio 1626 zł na zaspokojenie potrzeb dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, średniej lub branżowej. Chodzi m.in. o zakup podręczników, przyborów, strojów, obowiązkowe opłaty, np. na ubezpieczenie, czesne, internat, stancję.

REKLAMA

REKLAMA

CBOS zauważyło, że to mniej niż w ubiegłym roku - o 781 zł spadła średnia arytmetyczna wydawanych kwot w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie nie zmieniła się wartość mediany deklarowanych wydatków - nadal wynosi 1000 zł.

CBOS wyjaśniło, że spadek wysokości średniej wydatków przy stabilizacji ich mediany wynika ze wzrostu odsetka rodzin, które zadeklarowały kwoty do 1000 zł, przy zmniejszeniu się udziału deklarujących wydatki przekraczające tę kwotę.

Dodatkowe zajęcia nadal bardzo popularne

Z badania wynika, że im więcej dzieci rodzina posyła do szkoły, tym wyższe wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Centrum podało, że średnia arytmetyczna deklarowanych łącznych wydatków na wyprawkę szkolną w przypadku rodzin z jednym dzieckiem wyniosła 1291 zł. Łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1805 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci średnio wydano 2670 zł.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

CBOS podało też, że na początku bieżącego roku szkolnego 70 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym zadeklarowało, że któreś z nich uczęszcza lub będzie w tym roku szkolnym uczęszczać na dodatkowe płatne zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Mimo iż, w porównaniu z poprzednim rokiem, nastąpił 10-punktowy spadek, jest to jeden z czterech najwyższych wyników, odkąd zaczęliśmy badać tę kwestię, czyli od roku szkolnego 1998/1999” - przekazało.

Jak czytamy, tak jak w poprzednich latach, zdecydowana większość rodziców, którzy postanowili opłacać dzieciom dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe, zamierza posłać na nie wszystkie swoje dzieci w wieku szkolnym (w roku szkolnym 2026/2027 to 86 proc. z tej grupy).

CBOS przypomniało, że do 2011 r. dodatkowe zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe (w szkole lub poza nią) opłacała swoim dzieciom znacząca, ale pozostająca w mniejszości, grupa rodziców. W roku szkolnym 2012/2013 odsetek zainteresowanych dodatkowymi, płatnymi zajęciami dla swoich dzieci zbliżył się do 50 proc.

Program 500 plus zwiększył zainteresowanie płatnymi zajęciami

„Znaczący wzrost” nastąpił w roku szkolnym 2016/2017, po wprowadzeniu programu 500 plus - wówczas 61 proc. rodziców zadeklarowało, iż przynajmniej jedno z ich dzieci będzie uczęszczać na płatne zajęcia dodatkowe.

W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach, na decyzję o posłaniu dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne wpływa przede wszystkim poziom wykształcenia rodziców - a im jest on wyższy, tym szanse dzieci na korzystanie z takich zajęć są większe.

„W tym roku szkolnym w większości korzystają lub będą korzystać z nich dzieci rodziców z wykształceniem wyższym (86 proc.) lub średnim (65 proc.), natomiast większość (57 proc.) rodziców z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym deklaruje, że nie zamierza w tym roku szkolnym takich zajęć swoim dzieciom fundować” - czytamy.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach 1-11 października 2026 r. na próbie 1028 osób. Na pytania o wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego odpowiadali rodzice mający dzieci w wieku szkolnym.

Powiązane
Jak przestać odkładać pracę i naukę na później? Nie zawsze chodzi o brak motywacji
Jak przestać odkładać pracę i naukę na później? Nie zawsze chodzi o brak motywacji
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – raport GUS
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – raport GUS
Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do trzynastki
Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do trzynastki
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do trzynastki
20 paź 2026

Choć korzystanie przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w większości przypadków wiąże się z kilkumiesięczną nieobecnością w pracy, to jednak okres ten jest traktowany jako szczególny okres zatrudnienia. Jak wpływa na uprawnienia pracownicze, w tym prawo do trzynastki?
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – raport GUS
19 paź 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący osób prawnie niepełnosprawnych w Polsce na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowiących 10,9 % ogółu ludności. W opracowaniu znalazły się też informacje dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Nauczyciele w oczach Polaków. Tylko co trzeci Polak pozytywnie ocenia ich pracę
19 paź 2026

Ponad 70 proc Polaków uważa zawód nauczyciela za trudny. Aż 75 proc. ankietowanych osób miało w swoim życiu nauczycieli, którzy wywarli na nich pozytywny wpływ. Centrum Edukacji Obywatelskiej opublikowało raport „Szkoła do życia. O nauczycielach”.
Jak przestać odkładać pracę i naukę na później? Nie zawsze chodzi o brak motywacji
20 paź 2026

Prokrastynacja często odbija się na wynikach w nauce, samopoczuciu i dyskomforcie psychicznym. Planowanie daje poczucie kontroli, ale często nie jest wystarczające. Oto kilka podpowiedzi, jak przestać odkładać pracę i naukę na później. Nie zawsze chodzi o brak motywacji.

REKLAMA

Jaka powinna być szkoła przyszłości według Polaków? Co dziś niszczy autorytet nauczycieli? Wyniki badania
19 paź 2026

Niskie płace oraz presja ze strony systemu i rodziców to główne czynniki niszczące autorytet polskich nauczycieli. Jaka powinna być szkoła przyszłości według Polaków? Oto ciekawe wyniki badania dotyczące m.in. pracy nauczycieli, systemu oceniania, sposobu prowadzenia lekcji i stosunku do AI w szkołach.
Policja podsumowała działania w szkołach. Są nowe statystyki
19 paź 2026

Sytuacja w szkołach się ustabilizowała, nie zanotowano kolejnych zdarzeń ani nie zatrzymano kolejnych osób – poinformowała w poniedziałek policja. Od początku działań przeprowadzono blisko 238 tys. kontroli placówek i zatrzymano 194 osoby.
Wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe nie uwzględnia się w podstawie trzynastki [RIO]
20 paź 2026

Wynagrodzeniem wypłacone za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe to wynagrodzenie za czas gotowości do pracy. RIO w Krakowie wskazała w udzielonych wyjaśnieniach, jak uwzględniać jest w podstawie trzynastki.
Ośrodek interwencji kryzysowej w każdym powiecie – stanowisko RPO
19 paź 2026

Mając na względzie ostatnie wydarzenia na terenach placówek edukacyjnych Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie do funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej. Na co zwrócono uwagę w wystąpieniu?

REKLAMA

Dziecko czeka 4 godziny dziennie na szkolny bus. MEN: gmina musi brać pod uwagę potrzeby ucznia. Co mogą zrobić rodzice
17 paź 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do sprawy uczennicy szkoły specjalnej, która z powodu organizacji gminnego transportu spędza nawet około czterech dodatkowych godzin dziennie w świetlicy. Interpelację w tej sprawie złożył poseł Maciej Konieczny. MEN wskazało też, jakie działania mogą podjąć rodzice.
Większe wynagrodzenia za egzaminy? MEN zapowiada nowelizację prawa
16 paź 2026

Maksymalny limit wydatków na egzaminy w 2026 r. powinien zostać zwiększony, a limity na kolejne lata ponownie przeliczone - wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez MEN. Resort wskazuje, że tegoroczne środki okazały się niewystarczające, m.in. z powodu większej niż prognozowano liczby zdających.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA