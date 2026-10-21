Powrót do szkoły mocno uderzył po kieszeni. Wyprawka kosztowała średnio 1626 zł. Kolejne wydatki już czekają

Na początku roku szkolnego 2026/2027 rodziny wydały średnio 1626 zł na szkolną wyprawkę i inne obowiązkowe wydatki związane z edukacją dzieci, m.in. podręczniki, przybory, stroje czy opłaty szkolne - wynika z badania CBOS. To jednak nie koniec kosztów, ponieważ wielu rodziców planuje przeznaczać średnio 763 zł miesięcznie na dodatkowe zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe.

Rodzice wydali średnio 1626 zł na szkolną wyprawkę

Centrum Badania Opinii Społecznej poinformowało, że jak wynika z deklaracji badanych, na początku roku szkolnego 2026/2027 rodziny wydały średnio 1626 zł na zaspokojenie potrzeb dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, średniej lub branżowej. Chodzi m.in. o zakup podręczników, przyborów, strojów, obowiązkowe opłaty, np. na ubezpieczenie, czesne, internat, stancję.

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CBOS zauważyło, że to mniej niż w ubiegłym roku - o 781 zł spadła średnia arytmetyczna wydawanych kwot w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie nie zmieniła się wartość mediany deklarowanych wydatków - nadal wynosi 1000 zł.

CBOS wyjaśniło, że spadek wysokości średniej wydatków przy stabilizacji ich mediany wynika ze wzrostu odsetka rodzin, które zadeklarowały kwoty do 1000 zł, przy zmniejszeniu się udziału deklarujących wydatki przekraczające tę kwotę.

Dodatkowe zajęcia nadal bardzo popularne

Z badania wynika, że im więcej dzieci rodzina posyła do szkoły, tym wyższe wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Centrum podało, że średnia arytmetyczna deklarowanych łącznych wydatków na wyprawkę szkolną w przypadku rodzin z jednym dzieckiem wyniosła 1291 zł. Łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1805 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci średnio wydano 2670 zł.

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CBOS podało też, że na początku bieżącego roku szkolnego 70 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym zadeklarowało, że któreś z nich uczęszcza lub będzie w tym roku szkolnym uczęszczać na dodatkowe płatne zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe.

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„Mimo iż, w porównaniu z poprzednim rokiem, nastąpił 10-punktowy spadek, jest to jeden z czterech najwyższych wyników, odkąd zaczęliśmy badać tę kwestię, czyli od roku szkolnego 1998/1999” - przekazało.

Jak czytamy, tak jak w poprzednich latach, zdecydowana większość rodziców, którzy postanowili opłacać dzieciom dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe, zamierza posłać na nie wszystkie swoje dzieci w wieku szkolnym (w roku szkolnym 2026/2027 to 86 proc. z tej grupy).

CBOS przypomniało, że do 2011 r. dodatkowe zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe (w szkole lub poza nią) opłacała swoim dzieciom znacząca, ale pozostająca w mniejszości, grupa rodziców. W roku szkolnym 2012/2013 odsetek zainteresowanych dodatkowymi, płatnymi zajęciami dla swoich dzieci zbliżył się do 50 proc.

Program 500 plus zwiększył zainteresowanie płatnymi zajęciami

„Znaczący wzrost” nastąpił w roku szkolnym 2016/2017, po wprowadzeniu programu 500 plus - wówczas 61 proc. rodziców zadeklarowało, iż przynajmniej jedno z ich dzieci będzie uczęszczać na płatne zajęcia dodatkowe.

W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach, na decyzję o posłaniu dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne wpływa przede wszystkim poziom wykształcenia rodziców - a im jest on wyższy, tym szanse dzieci na korzystanie z takich zajęć są większe.

„W tym roku szkolnym w większości korzystają lub będą korzystać z nich dzieci rodziców z wykształceniem wyższym (86 proc.) lub średnim (65 proc.), natomiast większość (57 proc.) rodziców z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym deklaruje, że nie zamierza w tym roku szkolnym takich zajęć swoim dzieciom fundować” - czytamy.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach 1-11 października 2026 r. na próbie 1028 osób. Na pytania o wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego odpowiadali rodzice mający dzieci w wieku szkolnym.