Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał pisma kierowników oddziałów dziennych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dotyczące problemów w finansowaniu świadczeń realizowanych na II poziomie referencyjnym opieki psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Na jakie problemy wskazują autorzy korespondencji?

Świadczenia na II poziomie referencyjnym to średni, podwyższony stopień specjalizacji placówki medycznej. W przypadku opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży stanowi pomoc ambulatoryjną w poradniach zdrowia psychicznego oraz terapię na oddziałach dziennych (rehabilitacyjnych).

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Brak stałej wysokości finansowania

Obecny sposób finansowania oddziałów dziennych nie koresponduje ze specyfiką ich funkcjonowania. Fundusze otrzymane przez poszczególne placówki zależą przede wszystkim od bieżącej obecności pacjentów, gdy zdecydowana większość kosztów – związanych z infrastrukturą, personelem i zapleczem administracyjnym ma charakter stały. W związku z tym nawet okresowy spadek ilości dzieci i młodzieży może generować trudności finansowe przy jednoczesnym obowiązku utrzymywania stałej i pełnej gotowości do udzielania świadczeń.

Kwestia koordynacji procesu leczenia

Podkreślono również niezapewnienie adekwatnych środków na działania związanych z koordynacją procesu leczenia. Niezbędna jest współpraca specjalistów, organizacja konsyliów, współpraca z rodziną i środowiskiem szkolnym pacjenta, jak również obowiązkowe superwizje zespołów terapeutycznych.

Elementy te są niezbędne w opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą oraz warunkują kontynuację procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Niedostateczne dofinansowanie działalności utrudnia współpracę między specjalistami, dubluje część procedur, a także wydłuża proces leczenia.

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Funkcjonowanie II poziomu referencyjnego łączy opiekę środowiskową z leczeniem szpitalnym. Adekwatna forma wsparcia w tej formie może ograniczyć potrzebę całodobowych pobytów w szpitalu i pomagać w kontynuowaniu procesu leczenia po opuszczeniu placówki.

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Inne problemy związane z opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży

Wskazano również na kwestie limitu porad diagnostycznych i zapewnienia ciągłości opieki osobom między 18 a 21 rokiem życia. Kolejna zagadnienie to finansowanie oddziałów dziennych realizujących jednocześnie obowiązek szkolny.

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o stanowisko wobec przedstawianych problemów. Do pisma załączył kierowaną do siebie korespondencję.