REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Finansowanie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży zagrożone

Finansowanie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży zagrożone

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 października 2026, 10:58
Urszula Wilk-Winter
Finansowanie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży zagrożone
Finansowanie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży zagrożone
Oksana Mizina
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał pisma kierowników oddziałów dziennych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dotyczące problemów w finansowaniu świadczeń realizowanych na II poziomie referencyjnym opieki psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Na jakie problemy wskazują autorzy korespondencji?

Świadczenia na II poziomie referencyjnym to średni, podwyższony stopień specjalizacji placówki medycznej. W przypadku opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży stanowi pomoc ambulatoryjną w poradniach zdrowia psychicznego oraz terapię na oddziałach dziennych (rehabilitacyjnych).

REKLAMA

REKLAMA

Brak stałej wysokości finansowania

Obecny sposób finansowania oddziałów dziennych nie koresponduje ze specyfiką ich funkcjonowania. Fundusze otrzymane przez poszczególne placówki zależą przede wszystkim od bieżącej obecności pacjentów, gdy zdecydowana większość kosztów – związanych z infrastrukturą, personelem i zapleczem administracyjnym ma charakter stały. W związku z tym nawet okresowy spadek ilości dzieci i młodzieży może generować trudności finansowe przy jednoczesnym obowiązku utrzymywania stałej i pełnej gotowości do udzielania świadczeń.

Zobacz również:

Kwestia koordynacji procesu leczenia

Podkreślono również niezapewnienie adekwatnych środków na działania związanych z koordynacją procesu leczenia. Niezbędna jest współpraca specjalistów, organizacja konsyliów, współpraca z rodziną i środowiskiem szkolnym pacjenta, jak również obowiązkowe superwizje zespołów terapeutycznych.

Elementy te są niezbędne w opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą oraz warunkują kontynuację procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Niedostateczne dofinansowanie działalności utrudnia współpracę między specjalistami, dubluje część procedur, a także wydłuża proces leczenia.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Funkcjonowanie II poziomu referencyjnego łączy opiekę środowiskową z leczeniem szpitalnym. Adekwatna forma wsparcia w tej formie może ograniczyć potrzebę całodobowych pobytów w szpitalu i pomagać w kontynuowaniu procesu leczenia po opuszczeniu placówki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Inne problemy związane z opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży

Wskazano również na kwestie limitu porad diagnostycznych i zapewnienia ciągłości opieki osobom między 18 a 21 rokiem życia. Kolejna zagadnienie to finansowanie oddziałów dziennych realizujących jednocześnie obowiązek szkolny.

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o stanowisko wobec przedstawianych problemów. Do pisma załączył kierowaną do siebie korespondencję.

Powiązane
Jak przestać odkładać pracę i naukę na później? Nie zawsze chodzi o brak motywacji
Jak przestać odkładać pracę i naukę na później? Nie zawsze chodzi o brak motywacji
Powrót do szkoły mocno uderzył po kieszeni. Wyprawka kosztowała średnio 1626 zł. Kolejne wydatki już czekają
Powrót do szkoły mocno uderzył po kieszeni. Wyprawka kosztowała średnio 1626 zł. Kolejne wydatki już czekają
Jaka powinna być szkoła przyszłości według Polaków? Co dziś niszczy autorytet nauczycieli? Wyniki badania
Jaka powinna być szkoła przyszłości według Polaków? Co dziś niszczy autorytet nauczycieli? Wyniki badania
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Finansowanie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży zagrożone
21 paź 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał pisma kierowników oddziałów dziennych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dotyczące problemów w finansowaniu świadczeń realizowanych na II poziomie referencyjnym opieki psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Na jakie problemy wskazują autorzy korespondencji?
Początkujący nauczyciele bliżej wyższych wynagrodzeń. Rząd przyjął projekt
21 paź 2026

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Karcie nauczyciela, który zakłada podniesienie wskaźnika służącego do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących. Dzięki temu ich płace miałyby rosnąć w takim samym tempie jak wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
Powrót do szkoły mocno uderzył po kieszeni. Wyprawka kosztowała średnio 1626 zł. Kolejne wydatki już czekają
21 paź 2026

Na początku roku szkolnego 2026/2027 rodziny wydały średnio 1626 zł na szkolną wyprawkę i inne obowiązkowe wydatki związane z edukacją dzieci, m.in. podręczniki, przybory, stroje czy opłaty szkolne - wynika z badania CBOS. To jednak nie koniec kosztów, ponieważ wielu rodziców planuje przeznaczać średnio 763 zł miesięcznie na dodatkowe zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe.
Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do trzynastki
20 paź 2026

Choć korzystanie przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w większości przypadków wiąże się z kilkumiesięczną nieobecnością w pracy, to jednak okres ten jest traktowany jako szczególny okres zatrudnienia. Jak wpływa na uprawnienia pracownicze, w tym prawo do trzynastki?

REKLAMA

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – raport GUS
19 paź 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący osób prawnie niepełnosprawnych w Polsce na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowiących 10,9 % ogółu ludności. W opracowaniu znalazły się też informacje dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Nauczyciele w oczach Polaków. Tylko co trzeci Polak pozytywnie ocenia ich pracę
19 paź 2026

Ponad 70 proc Polaków uważa zawód nauczyciela za trudny. Aż 75 proc. ankietowanych osób miało w swoim życiu nauczycieli, którzy wywarli na nich pozytywny wpływ. Centrum Edukacji Obywatelskiej opublikowało raport „Szkoła do życia. O nauczycielach”.
Jak przestać odkładać pracę i naukę na później? Nie zawsze chodzi o brak motywacji
20 paź 2026

Prokrastynacja często odbija się na wynikach w nauce, samopoczuciu i dyskomforcie psychicznym. Planowanie daje poczucie kontroli, ale często nie jest wystarczające. Oto kilka podpowiedzi, jak przestać odkładać pracę i naukę na później. Nie zawsze chodzi o brak motywacji.
Jaka powinna być szkoła przyszłości według Polaków? Co dziś niszczy autorytet nauczycieli? Wyniki badania
19 paź 2026

Niskie płace oraz presja ze strony systemu i rodziców to główne czynniki niszczące autorytet polskich nauczycieli. Jaka powinna być szkoła przyszłości według Polaków? Oto ciekawe wyniki badania dotyczące m.in. pracy nauczycieli, systemu oceniania, sposobu prowadzenia lekcji i stosunku do AI w szkołach.

REKLAMA

Policja podsumowała działania w szkołach. Są nowe statystyki
19 paź 2026

Sytuacja w szkołach się ustabilizowała, nie zanotowano kolejnych zdarzeń ani nie zatrzymano kolejnych osób – poinformowała w poniedziałek policja. Od początku działań przeprowadzono blisko 238 tys. kontroli placówek i zatrzymano 194 osoby.
Wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe nie uwzględnia się w podstawie trzynastki [RIO]
20 paź 2026

Wynagrodzeniem wypłacone za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe to wynagrodzenie za czas gotowości do pracy. RIO w Krakowie wskazała w udzielonych wyjaśnieniach, jak uwzględniać jest w podstawie trzynastki.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA