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Do 26 października można składać wnioski w VI edycji konkursu grantowego SCWEW dla szkół

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22 października 2026, 16:13
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
szkoła konkurs grantowy termin wnioski SCWEW
Do 26 października można składać wnioski w VI edycji konkursu grantowego SCWEW dla szkół
Shutterstock

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Do 26 października można składać wnioski w VI edycji konkursu grantowego dotyczącego utworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) dla szkół. To już ostatnia edycja konkursu grantowego.

Przedłużony termin składania wniosków w konkursie grantowym

Termin składania wniosków w VI edycji konkursu grantowego dotyczącego utworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) dla szkół został wydłużony. Wnioski można składać do 26 października 2026 roku, do godz. 14.00.

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Udział w konkursie mogą brać organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne przedszkola specjalne lub szkoły specjalne, lub placówki specjalne, lub równoważne, w tym jednostki samorządu terytorialnego (m.in. gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu), a także osoby fizyczne i osoby prawne – w przypadku placówek niepublicznych.

Ważne

Wnioski aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej: witkac.pl.

To już ostatnia edycja konkursu grantowego

To już ostatnia szansa dla przedszkoli, szkół i placówek specjalnych na przygotowanie się do wdrożenia projektowanych zmian ustawowych, które określą rolę SCWEW w systemie oświaty.

Organizatorzy zapraszają zainteresowane podmioty na spotkania informacyjno-konsultacyjne, na których można dowiedzieć się, dlaczego warto włączyć się w realizację projektu, jak krok po kroku prawidłowo przygotować wniosek aplikacyjny oraz efektywnie realizować przedsięwzięcia grantowe odpowiadające na realne potrzeby lokalnego środowiska.

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Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) to specjalistyczny zespół działający w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, placówce specjalnej – prowadzącej działalność edukacyjną – oraz korzystający z jej zasobów kadrowych i merytorycznych, a także zasobów zewnętrznych, tj. innych podmiotów. SCWEW odpowiada na zróżnicowane potrzeby środowiska szkolnego w obszarze edukacji dostępnej dla wszystkich.

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Szczegółowe informacje, dokumentacja konkursowa oraz wymagania merytoryczne są dostępne na stronie projektu w zakładce „Konkurs grantowy edycja VI”. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: scwew@ore.edu.pl.

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Źródło: INFOR
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Edukacja
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