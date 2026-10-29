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Ruszyła 6. edycja programu Edukacja z wojskiem. Uczniowie dowiedzą się jak zachować bezpieczeństwo i rozpoznać manipulację

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29 października 2026, 11:17
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Uczniowie dowiedzą się jak zachować bezpieczeństwo i rozpoznać manipulację
Ruszyła 6. edycja programu Edukacja z wojskiem
Shutterstock

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Resort edukacji i MON działają wspólnie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. W szkołach ruszyła 6. edycja programu Edukacja z wojskiem. Uczniowie dowiedzą się jak reagować na niebezpieczeństwo, jak udzielać pierwszej pomocy, ale też, jak rozpoznać manipulację.

W środę 28 października zainaugurowano 6. edycję programu Edukacja z Wojskiem. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej, skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem jest z jednej strony wzmacnianie odporności społecznej i oswajanie z wojskiem, którego celem ma być m.in. zachęcenie dzieci i młodzieży do związania swojej przyszłości z tą formacją. Z drugiej silnym komponentem jest również edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy czy prawidłowego zachowania w niespodziewanych i niebezpiecznych sytuacjach.

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W szkołach ruszyła 6. edycja programu Edukacja z wojskiem

W 6. edycji programu przeszkolone zostaną dzieci z 1500 szkół. Jak podkreślają organizatorzy, tematyka, która jest jego przedmiotem nigdy nie przestanie być aktualna. Chodzi o zajęcia, które trzeba cyklicznie powtarzać, o wiedzę, która musi być sprawdzana i utrwalana w praktyce, np. podczas ćwiczeń, aby każdy mógł w kluczowym zakresie wypracować u siebie pewien automatyzm postępowania.
Zajęcia z dziećmi i młodzieżą będą w ramach programu prowadzili odpowiednio przygotowani żołnierze Wojska Polskiego. Będą to trzygodzinne bloki teoretyczno-praktyczne, a same szkolenia będą odbywały się w salach lekcyjnych i gimnastycznych, na przyszkolnych obiektach sportowych oraz na terenach zielonych. Uczniowie będą uczyli się jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak wzywać służby ratunkowe, ale też jak zachować higienę cyfrową oraz rozpoznawać manipulację informacyjną. Młodzież będzie też miała możliwość uczestniczenia w spotkaniach z weteranami misji zagranicznych, podczas których poznają doświadczenia związane ze służbą wojskową oraz znaczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wspólnoty.

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Uczniowie bliżej służb mundurowych

Podczas pięciu wcześniejszych edycji programu przeszkolono blisko 600 tys. uczniów w prawie 13 tys. szkół. Jednak te działania to nie wszystko. Przypomnijmy, że nowelizacja Prawa oświatowego z 2023 r. wprowadziła obowiązek przeprowadzania na lekcjach WF testów ruchowych. Są one przeprowadzane w ramach lekcji wychowania fizycznego, wśród uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, a także uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Obowiązek ich przeprowadzenia obejmuje nie tylko szkoły publiczne, ale również te niepubliczne. Z kolei w klasach IV-VIII szkół podstawowych w ramach lekcji wychowania fizycznego fakultatywnie realizowany jest dział przygotowania do testów sprawnościowych do służb. W szkołach ponadpodstawowych jest on obowiązkowy. Jak wskazuje MEN, jest to konsekwencją zasady, zgodnie z którą każdy przedmiot powinien pokazywać też swój praktyczny charakter.

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Źródło: INFOR
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Resort edukacji i MON działają wspólnie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. W szkołach ruszyła 6. edycja programu Edukacja z wojskiem. Uczniowie dowiedzą się jak reagować na niebezpieczeństwo, jak udzielać pierwszej pomocy, ale też, jak rozpoznać manipulację.
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