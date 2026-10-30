Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzonych ustaleniach dokonała podsumowania stanu i potrzeb opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Poza oceną siedmiu obszarów zmian dokonano podsumowań o charakterze statystyczno-liczbowym. Czy najmłodsi pacjenci w każdym województwie są jednakowo zaopiekowani?

Zwiększona ilość świadczeń psychiatrii dziecięcej

Między 2020 a 2022 roku nastąpił wzrost o 2 mln (przeszło dwukrotny) świadczeń w ramach psychiatrii dziecięcej. Do I kwartału 2023 roku o 100 % zwiększyła się liczba najmłodszych pacjentów oczekujących na pomoc w poradniach – do ok. 20 tys - średni czas dla przypadków stabilnych to 43-56 dni, maksymalny nawet 1,5-2 lata. Liczba osób skierowanych na przyjęcie na oddział stacjonarny zwiększyła się trzykrotnie do ponad 800 osób.

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Dostępność poradni w poszczególnych województwach

Dane uzyskane z NFZ pozwalają porównać dostępność poradni psychiatrycznych i psychologicznych między województwami. Pacjent, którego przypadek jest określany jako stabilny czeka na wizytę w poradni psychiatrycznej średnio 63 dni a gdy jego stan zdrowia wymaga pilnej porady – o dwadzieścia dni mniej. Do poradni psychologicznej czeka się statystycznie miesiąc, a w trybie pilny prawie dwa tygodnia.

W podziale na województwa do poradni psychologicznej dziecko w stanie stabilnym najdłużej musi czekać w lubelskim, prawie trzy miesiąca, następnie 56 dni w lubuskim, a po 9 dni mniej w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Najszybciej, bo w dwa tygodnie, można uzyskać pomoc w województwie śląskim, dzień dłużej czeka się w świętokrzyskim, niecałe trzy tygodnie kolejno w mazowieckim, małopolskim i łódzkim. Jeśli chodzi o przypadek w trybie pilnym – w województw łódzkiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego liczba dni oczekiwania statystycznie wynosi zero, co nie daje wszakże gwarancji natychmiastowego przyjęcia. Z dnia na dzień jest możliwe umówienie wizyty na terenie Małopolski, przy 23 dniach oczekiwania na Podlasiu.

Do poradni zdrowia psychicznego dzieci i młodzież pacjent w stanie stabilnym aż 201 dni musi czekać w województwie zachodniopomorskim, kolejne województwa – ok. 4 miesięcy - to lubuskie i pomorskie. Najszybciej statystycznie pomoc jest możliwa do uzyskania na Podkarpaciu – w niewiele ponad trzy tygodnie. Gdy pomoc potrzebna jest pilnie, czas oczekiwania to aż 117 dni w województwie opolskim i jednocześnie prawie dwa tygodnie – małopolskim. W przypadku województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz zachodniopomorskiego wskazywane jest zero dni.

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Nierówności terytorialne poziomu opieki

Zauważono również nierówności terytorialne dotyczące I poziomu opieki psychologicznej i psychiatrycznej opartego na poradniach. Najniższy wskaźnik dotyczy województwa zachodniopomorskiego – 57%, najwyższy – 119% podlaskiego. W marcu 2023 roku psychiatrycznych oddziałów dziennych dla dzieci i młodzieży nie było w województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Znaczne są również różnice w liczbie psychiatrów dziecięcych na 100 tys. mieszkańców-według stanu na 2021 r. – od 13,8 w łódzkim i 13,0 w mazowieckim do 3,8 w opolskim i 3,3 w podkarpackim.