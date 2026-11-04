Bilans policyjnych kontroli w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy dot. bezpieczeństwa, m.in. ćwiczenia 2 razy w roku

535 zdarzeń, 196 zatrzymanych osób i ponad 292 tys. kontroli placówek to bilans policyjnych działań związanych z bezpieczeństwem szkół. Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. Będą to m.in. dedykowane ćwiczenia 2 razy w roku.

Nowe przepisy prawne o bezpieczeństwie w szkołach

535 odnotowanych zdarzeń, 196 zatrzymanych osób i ponad 292 tys. kontroli placówek - to bilans policyjnych działań związanych z bezpieczeństwem szkół. Wcześniej MSWiA informowało również o zabezpieczeniu 155 niebezpiecznych przedmiotów. Po październikowych incydentach Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowych przepisów, a także zapowiedziało zmiany dotyczące uprawnień dyrektorów do sprawdzania rzeczy uczniów. Zdaniem Doroty Żuchowicz, doradczyni edukacyjnej z Forum Wiedzy i Edukacji, bezpieczeństwo nie może jednak sprowadzać się do kontroli plecaków i zamykania szkolnych drzwi.

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Kontrole plecaków uczniów - bezpieczeństwo a ochrona prywatności

Gdzie kończy się bezpieczeństwo, a zaczyna prywatność? Po ostatnich incydentach policja zwiększyła obecność w rejonach szkół, a na Mazowszu zapowiedziała sprawdzanie uczniowskich plecaków w uzasadnionych przypadkach. Obowiązujący do 30 listopada stopień alarmowy BRAVO dodatkowo podkreśla znaczenie ograniczania dostępu osób postronnych do placówek. Gdzie jednak przebiega granica między ochroną uczniów a nadmierną ingerencją w ich prywatność? Rodzice oczekują skutecznych zabezpieczeń, ale szkoła nie powinna stać się miejscem, w którym każdy uczeń traktowany jest jak potencjalne zagrożenie.

- Kontrola wejść, monitoring czy sprawdzanie plecaków mogą być potrzebne w określonych sytuacjach. Nie zastąpią jednak znajomości uczniów i ich problemów. Szkoła powinna wiedzieć nie tylko, kto przekracza jej próg, ale również co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Czy nauczyciele dostrzegają konflikty, izolację, niepokojące zmiany zachowania? Czy młody człowiek wie, do kogo zwrócić się po pomoc? Bez takich relacji nawet najlepiej zabezpieczony budynek nie stanie się naprawdę bezpieczną szkołą - mówi Dorota Żuchowicz, doradczyni edukacyjna i założycielka Forum Wiedzy i Edukacji.

Nowe przepisy o bezpieczeństwie w szkołach - ćwiczenia bezpieczeństwa 2 razy w roku

16 października MEN skierowało do konsultacji projekt zmian dotyczących bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych. Zakłada on co najmniej dwa szkolenia i ćwiczenia praktyczne w roku szkolnym, przygotowujące uczniów oraz pracowników do reagowania na zagrożenia.

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Nie chodzi wyłącznie o ewakuację. Ćwiczenia mają obejmować także schronienie się w bezpiecznym miejscu i postępowanie w przypadku zagrożenia ze strony niebezpiecznej osoby. Projekt przewiduje również zapoznawanie uczniów i pracowników z planami ewakuacji oraz zasadami reagowania. Propozycje pozostają na etapie konsultacji i nie są jeszcze obowiązującymi nowymi przepisami.

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W bezpiecznej szkole zagrożenia wykrywa się wcześniej

Czy szkoła zna swoich uczniów? Bezpieczeństwo zaczyna się przed alarmem. Gdy dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia, pojawiają się patrole, kontrole i nowe procedury. Znacznie trudniej dostrzec to, co dzieje się wcześniej: narastające konflikty, wykluczenie czy sygnały, że uczeń potrzebuje pomocy.

W dużych szkołach, do których uczęszczają setki młodych ludzi, łatwo o anonimowość. Nie każdy konflikt prowadzi do przemocy, ale ignorowanie problemów może sprawić, że szkoła zareaguje dopiero wtedy, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli. - Bezpieczeństwo zaczyna się na długo przed uruchomieniem alarmu. Jeśli uczeń doświadcza przemocy, czuje się wykluczony albo boi się powiedzieć dorosłym o problemie, sama instrukcja kryzysowa niewiele zmieni. Dyrektorzy powinni pytać nie tylko o sprawność kamer i procedur, ale również o to, czy wychowawcy mają czas na rozmowę, czy szkoła reaguje na sygnały od rodziców i czy młodzi ludzie czują, że ktoś ich wysłucha. Bezpieczna szkoła to nie ta, w której wszyscy są nieustannie kontrolowani, ale ta, w której zagrożenia dostrzega się odpowiednio wcześnie - podkreśla Dorota Żuchowicz.

Nowe przepisy i wzmożona obecność policji mogą pomóc szkołom lepiej reagować na zagrożenia. Nie zastąpią jednak codziennej pracy z uczniami. Prawdziwym sprawdzianem będzie to, czy troska o bezpieczeństwo pozostanie priorytetem również wtedy, gdy temat zniknie z pierwszych stron gazet.

Źródło: Forum Wiedzy i Edukacji