Program „Pierwszy serw”. Fundacja LOTTO oferuje wsparcie dla szkół w upowszechnianiu aktywności fizycznej
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Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej w programie „Pierwszy Serw” oferuje wsparcie w postaci stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem, środków na bezpłatne zajęcia dla uczniów i szkoleń dla prowadzących. Program skierowany jest do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.
- Fundacja LOTTO i program „Pierwszy serw”
- Do kogo skierowany jest program „Pierwszy serw”?
- Wymagania wobec beneficjentów programu „Pierwszy serw”
- Jak złożyć wniosek o wsparcie
Fundacja LOTTO i program „Pierwszy serw”
Celem programu „Pierwszy serw” Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz rozwoju tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół podstawowych położonych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Program został stworzony z myślą o promowaniu zdrowego stylu życia, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży o różnym poziomie umiejętności sportowych oraz stwarzanie warunków do odkrywania nowych pasji w środowisku szkolnym.
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„Pierwszy Serw” łączy wyposażenie placówek w sprzęt z przygotowaniem kadry i wsparciem organizacji zajęć. Fundacja LOTTO zapewnia wsparcie rzeczowe i finansowe, a Polski Związek Tenisa Stołowego odpowiada za działania merytoryczne i szkoleniowe.
Do kogo skierowany jest program „Pierwszy serw”?
Wnioskodawcami mogą być publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, położone na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich. Szkoła musi posiadać wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) oraz dysponować odpowiednimi warunkami lokalowymi do bezpiecznego ustawienia i użytkowania sprzętu.
Odbiorcami bezpośrednimi (uczestnikami zajęć) są uczniowie szkół podstawowych, niezależnie od ich dotychczasowych umiejętności sportowych czy predyspozycji fizycznych. Zajęcia realizowane w ramach programu "Pierwszy serw" są całkowicie nieodpłatne dla uczestników i odbywają się poza obowiązkowymi lekcjami wychowania fizycznego oraz zajęciami Szkolnego Klubu Sportowego (SKS).
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Kadrę prowadzącą stanowią wskazane we wniosku osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą (kwalifikacje te nie muszą dotyczyć bezpośrednio dyscypliny tenis stołowy). Osoby te zobowiązują się do udziału w jednodniowym lub dwudniowym szkoleniu zorganizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
Wymagania wobec beneficjentów programu „Pierwszy serw”
Każda zakwalifikowana szkoła zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego miejsca do ustawienia i użytkowania sprzętu sportowego. Ponadto zobowiązuje się także do przeprowadzenia co najmniej 16 bezpłatnych zajęć na każdy otrzymany stół.
Każde spotkanie ma trwać minimum 60 minut, a cykl powinien zostać zrealizowany w ciągu czterech miesięcy od ukończenia szkolenia przez osobę prowadzącą, z wyłączeniem wakacji letnich. Na rozpoczęcie zajęć grupa musi liczyć co najmniej sześciu uczestników.
Zakwalifikowana szkoła będzie zobligowana do oddelegowania nauczycieli/prowadzących zajęcia sportowe na szkolenie zorganizowane przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
Jak złożyć wniosek o wsparcie
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków.
Wniosek musi zawierać:
- • aktualny wypis z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) nie starszy niż 3 miesiące,
- • opis planu realizacji zajęć,
- • komplet wymaganych oświadczeń.
Przyznanie wsparcia następuje na podstawie decyzji Zarządu Fundacji LOTTO. Liczba przekazanych stołów oraz zakres wyposażenia uzależnione są od weryfikacji wniosku oraz dostępnej puli sprzętu w danej edycji programu.
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