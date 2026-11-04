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Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Tyle można dziś otrzymać

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04 listopada 2026, 08:08
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Tyle można dziś otrzymać
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Tyle można dziś otrzymać
Shutterstock

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Z danych ZUS wynika, że we wrześniu 2026 r. z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych korzystało 8,1 tys. osób. Średnia wysokość wypłacanego świadczenia sięgnęła 4789,06 zł.

Miesiąc wcześniej – w sierpniu 2026 r. – świadczenie pobierało 8,3 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4380,61 zł.

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Liczba nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne maleje

Liczba nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne maleje, jest to świadczenie wygasające. We wrześniu 2025 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 9,8 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 4319 zł. We wrześniu 2024 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 11,1 tys. osób i 4223,05 zł, we wrześniu 2023 r. – 11,8 tys. osób i 3806,62 zł.

Ile wynosi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. We wrześniu 2026 r. pomostówki pobierało 37,7 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 5879,27 zł.

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych mogą one być przyznawane nauczycielom z 30-letnim stażem pracy, w tym z 20 latami pracy nauczycielskiej, pracującym na co najmniej pół etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

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Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

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Od 1 stycznia 2026 r. grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Skąd pochodzą pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?

Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, lecz z budżetu państwa.

Nauczyciele korzystający z kompensówek nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub w ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin), nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną, pod sankcją zawieszenia świadczenia. Jeśli zaś nauczyciel podejmie inną pracę niż w zawodzie, to będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Wyjątki wprowadzone po wybuchu wojny w Ukrainie

W 2022 r. w związku z pełnoskalową zbrojną agresją Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców, w tym dzieci w wieku szkolnym, wprowadzono odstępstwa od tej zasady. Obowiązywały one do 31 sierpnia 2026 r.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczania wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.

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Źródło: PAP
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