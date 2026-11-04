Uczniowie wykazujący ponadprzeciętne zdolności już od pierwszych dni w szkole będą mogli być objęci indywidualnym tokiem lub programem nauki. MEN szykuje nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Projekt rozporządzenia w Rządowym Centrum Legislacji

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

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Proponowane zmiany mają na celu lepsze wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz umożliwienie szybszego dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych. Zmiana pozwoli na bardziej elastyczne planowanie ścieżki edukacyjnej ucznia i skuteczniejsze wspieranie jego potencjału od początku danego etapu kształcenia.

Indywidualny tok nauki już od pierwszych dni w szkole

Obecnie obowiązujące przepisy określają, że zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia. W konsekwencji uczniowie rozpoczynający naukę w danej szkole lub klasie, w tym uczniowie nowoprzyjęci, nie mogą być objęci tą formą kształcenia od pierwszego okresu nauki. Ogranicza to możliwość zaplanowania ich ścieżki edukacyjnej od początku etapu kształcenia i utrudnia elastyczne dostosowanie oferty szkoły do zróżnicowanych potrzeb uczniów wybitnie uzdolnionych.

Projektowana zmiana obniża standardowy próg czasowy udzielania zezwolenia z „co najmniej jednego roku nauki” na „po śródrocznej klasyfikacji ucznia” oraz wprowadza nowy wyjątek pozwalający na udzielenie zezwolenia „przed śródroczną klasyfikacją ucznia”. Proponowane rozwiązania umożliwią szkole formalne wdrożenie indywidualnego toku lub programu nauki już w pierwszym okresie nauki ucznia. Pozwolą też na objęcie tą formą kształcenia uczniów, którzy wykazują ponadprzeciętne zdolności od pierwszych dni w szkole.

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Już złożone wnioski będą rozpatrywane według starych przepisów

W projekcie rozporządzenia wprowadzono przepis przejściowy. Dzięki niemu do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą stosowane przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

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Taka regulacja oznacza, że wnioski będące w toku rozpatrywania w okresie poprzedzającym wejście w życie projektowanego rozporządzenia (w tym w szczególności w roku szkolnym 2026/2027) zostaną rozpatrzone na zasadach znanych wnioskującym.

Wejście w życie rozporządzenia

Omawiany projekt przewiduje, że rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.