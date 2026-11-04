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Będą kolejne zmiany w szkołach? Uwaga znów skupia się na talerzach uczniów, a celem jest wsparcie lokalnych producentów

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04 listopada 2026, 13:03
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Uwaga znów skupia się na talerzach uczniów
Będą kolejne zmiany w szkołach? Uwaga znów skupia się na talerzach uczniów, a celem jest wsparcie lokalnych producentów
Shutterstock

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Czy na talerzach uczniów znów zajdą zmiany? Trwają analizy dotyczące możliwości wprowadzenia na skalę ogólnopolską działań, które zostały przetestowane w ramach lokalnego pilotażu. Chodzi nie tylko o budowanie świadomości uczniów, ale też o wsparcie lokalnych producentów.

Szkolne stołówki pod specjalnym nadzorem

Tematyka żywienia dzieci i młodzieży jest w ostatnim czasie przedmiotem dużego zainteresowania rządzących. Ostatnia zmiana wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach wzbudziła wiele emocji i stała się przyczynkiem do burzliwej dyskusji. Wspomniane rozporządzenie określa:
1) grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty,
2) wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty – z uwzględnieniem norm żywienia dzieci i młodzieży oraz wartości odżywczych i zdrowotnych środków spożywczych.
Na podstawie wskazanych regulacji od 1 września 2026 r. w grupach środków spożywczych dopuszczonych do sprzedaży na terenie jednostek systemu oświaty, w tym w automatach vendingowych zaszło sporo zmian, które można określić stwierdzeniem „więcej strączków, mniej cukru i soli”.

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Lokalne produkty na talerzach uczniów

Jak się jednak okazuje, to nie koniec. Kolejny cel to lokalna żywność w szkolnych stołówkach. Przez rok realizowano pilotażowy program „Stołówka stąd!”, w ramach którego odbywała się promocja lokalnej żywności i jej wytwórców. W wybranych podlaskich szkołach odbywały się warsztaty dla dzieci i szkolenia dla kadry zarządzającej szkołami. Celem tych działań było wypracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie żywienia zbiorowego opartego o lokalne produkty. Obecnie trwają analizy dotyczące tego, czy omawiane działania mogą stać się działaniem celowym KOWR o zasięgu ogólnopolskim.

Budowanie świadomości i wpływ na gospodarkę regionu

Kolejne kroki, jakie miałyby być wykonane w omawianym zakresie to zmiana w przepisach dotyczących zamówień publicznych, która ułatwiłaby szkołom korzystanie z tego, co jest dostępne lokalnie. Istotne byłoby w tym zakresie to, aby działania zostały odpowiednio zaplanowane, a lokalni producenci mogli przygotować się do współpracy ze szkołami poprzez zwiększenie produkcji tam, gdzie będzie to niezbędne. Jak wynika z udostępnionych informacji dotyczących pilotażu, wzięło w nim udział 36 producentów z Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, które skupia ok. 400 takich producentów. Jak wskazuje marszałek województwa podlaskiego, przeprowadzony pilotaż był niezwykle istotny, bo służył nie tylko promocji lokalnych produktów, ale też budowaniu świadomości wśród najmłodszych o tym, jakie znaczenie mają te produkty dla gospodarki regionu.

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Źródło: INFOR
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