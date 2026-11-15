Niedługo pieniądze z programu Dobry start przepadną. Wniosek można złożyć w ZUS online i tylko do końca listopada 2026 r.

Pieniądze z programu Dobry start, czyli 300 zł na dziecko, mogą przepaść. Wniosek można złożyć w prosty sposób online w ZUS. Ostateczny termin to 30 listopada 2026 r. Komu przysługuje świadczenie?

Wnioski o 300 zł tylko do 30 listopada 2026 r.

Tylko do końca listopada ZUS przyjmuje wnioski o pieniądze w ramach programu Dobry Start. To ostatni miesiąc dla tych, którzy tego nie zrobili. Wypłata przysługuje raz w roku na uczące się dziecko i wynosi 300 zł. W województwie dolnośląskim ZUS wypłacił w tegorocznej edycji programu „Dobry Start” ponad 94,7 mln zł. Wnioski o 300 plus można było wypełniać od 1 lipca. Wielu rodziców zrobiło to jeszcze w wakacje. Złożenie wniosku do 31 sierpnia gwarantowało wypłatę do końca września. Ostateczny termin na jego złożenie przypada na 30 listopada.

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– Z naszych danych wynika, że większość rodziców złożyła już wnioski na swoje uczące się pociechy, ale są też tacy, którym umknął ten termin, dlatego przypominamy, że listopad to ostatni miesiąc, w którym można przesłać wniosek do ZUS o wyprawkę szkolną. Po tej dacie nie będzie to możliwe i pieniądze przepadną – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.

Wyjątek - wniosek o 300 plus po 30 listopada

Jak przyznaje rzeczniczka jest jeden wyjątek. Rodzic lub opiekun będzie mógł złożyć wniosek o świadczenie 300 plus po 30 listopada - za pośrednictwem portalu eZUS - w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada - wyjaśnia.

Do 30 października z województwa dolnośląskiego wpłynęło 239,6 tys. wniosków na ponad 336,7 tys. dzieci. Łączna kwota wypłaconych wyprawek szkolnych w Dolnośląskim wyniosła ponad 94,7 mln zł. W całej Polsce ZUS wypłacił na 3,1 mln wniosków, które zostały złożone na 4,6 mln dzieci aż 1,3 mld zł.

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Komu przysługuje 300 plus?

300 plus przysługuje raz w roku na każde dziecko do 20 r.ż. uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat. Pieniądze przekazywane są na rachunek bankowy wskazany we wniosku. - Pieniądze z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlegają też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków – przypomina Kowalska-Matis.

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Kto składa wniosek o 300 plus?

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzic ma cztery możliwości złożenia wniosku: aplikacja mZUS, portal eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczna. Osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem, opiekun prawny, opiekun faktyczny i osoba ucząca się – usamodzielniana – taki wniosek składa za pośrednictwem aplikacji mZUS lub portalu eZUS. Natomiast dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej – wniosek składa tylko za pomocą portalu eZUS.

Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na eZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).

Źródło: ZUS